eスポーツ「GALLERIA GAMEMASTER CUP」決勝結果発表！　大会模様も視聴可能

サードウェーブデジノスは9月21日、日本のeスポーツプレイヤー人口の視野拡大を目指して開催した「GALLERIA GAMEMASTER CUP（9月16日〜17日）」の決勝大会結果を発表した。
なお、今回の大会模様はGAMEMASTER CUP 公式Twitchチャンネル、またはニコ生ドスパラチャンネル（決勝のみ）で配信される。
詳細は以下のとおり。
GALLERIA GAMEMASTER CUP 決勝大会結果
ZOWIE eXTREMESLAND CS:GO ASIA OPEN 2017 日本予選
優勝：SZ.Absolute
準優勝：ALTERNATIV
３位：DETONATOR , zxcv
MVP：ALTERNATIV -「Fisker」選手
World of Tanks
優勝：Caren Tiger
準優勝：Typhoon
MVP：Typhoon -「poly_1029」選手
PC版フィギュアヘッズ公式大会「WOCT 2017 Season1」
優勝：coco'sキッチン
準優勝：月下衆
MVP：coco'sキッチン -「A・ココ」選手
配信サイト
Twitch GAMEMASTER CUP公式：https://www.twitch.tv/galleria_gm
ニコ生ドスパラチャンネル＜Day1＞：http://live.nicovideo.jp/watch/lv306222738
ニコ生ドスパラチャンネル＜Day2＞：http://live.nicovideo.jp/watch/lv306223191