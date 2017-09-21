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eスポーツ「GALLERIA GAMEMASTER CUP」決勝結果発表！　大会模様も視聴可能

2017年09月21日 19時40分更新

文● 江幡／ASCII

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　サードウェーブデジノスは9月21日、日本のeスポーツプレイヤー人口の視野拡大を目指して開催した「GALLERIA GAMEMASTER CUP（9月16日〜17日）」の決勝大会結果を発表した。

　なお、今回の大会模様はGAMEMASTER CUP 公式Twitchチャンネル、またはニコ生ドスパラチャンネル（決勝のみ）で配信される。

　詳細は以下のとおり。

GALLERIA GAMEMASTER CUP　決勝大会結果

ZOWIE eXTREMESLAND CS:GO ASIA OPEN 2017 日本予選
　優勝：SZ.Absolute
準優勝：ALTERNATIV
　３位：DETONATOR , zxcv
　MVP：ALTERNATIV -「Fisker」選手

World of Tanks
　優勝：Caren Tiger
準優勝：Typhoon
　MVP：Typhoon -「poly_1029」選手

PC版フィギュアヘッズ公式大会「WOCT 2017 Season1」
　優勝：coco'sキッチン
準優勝：月下衆
　MVP：coco'sキッチン -「A・ココ」選手

配信サイト
　Twitch GAMEMASTER CUP公式：https://www.twitch.tv/galleria_gm
　ニコ生ドスパラチャンネル＜Day1＞：http://live.nicovideo.jp/watch/lv306222738
　ニコ生ドスパラチャンネル＜Day2＞：http://live.nicovideo.jp/watch/lv306223191

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