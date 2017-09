東京ゲームショウ2017レポート ― 第5回 話題のタイトル目白押し アスキーの総力レポートに期待せよ! 東京ゲームショウ2017開幕 モンハンワールド、北斗が如く、真・三國無双8に注目せよ 文● ちゅーやん

シェア

ツイートする 一覧







本日9月21日(木)から千葉県・幕張メッセにて「東京ゲームショウ2017」が開幕した。東京ゲームショウは日本最大規模のゲームの見本市。注目が集まりまくっている新作ゲームソフトやハードウェア、そして誰もが気になる新情報まで多くのメーカーが発表及び展示する。21日(木)と22日(金)はビジネスディとなり、主にゲーム業界及び報道関係者が参加することになる。23日(土)、24日(日)は一般公開日で、今年も多くの人が会場に足を運ぶことになるだろう。

今年の注目はモンハン、北斗、無双8の試遊プレイ&ステージイベント

東京ゲームショウには毎年注目のタイトルが数多く登場するが、今年も試遊コーナーやステージイベントが例年どおり(もしかしたらそれ以上?)充実している。そこで本記事では「今年のゲームショウで動向を追うべきゲームソフト」を紹介しよう。

モンスターハンター:ワールド

メーカー:カプコン

PlayStation 4用ソフトとして2018年1月26日に発売予定。久々のコンシューマーゲーム機での新作モンハンだ

先日のPlayStation カンファレンスで発売日が発表となった本作。発売まで待ちきれない人ばかりだと思うが、東京ゲームショウ2017ではついに試遊可能に。国内初の試遊出展のため、多くの人が殺到すると思われる。東京ゲームショウ特設サイトによれば、一般公開日の整理券配布場所は「1~8ホール側の初回入場口に設置される整理券配布所で先着で配布」とのこと。

(c)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

北斗が如く

メーカー:セガゲームス

PlayStation 4用ソフトとして2018年2月22日に発売予定。大人気作品「北斗の拳」が「龍が如くスタジオ」の手によってアクションアドベンチャーに

大人気コンテンツと大人気ゲームスタジオのコラボレーションによって生まれることになった「北斗が如く」。オリジナルストーリーで、本作ならではのキャスティング。北斗が如く公式サイトによれば歓楽街アドベンチャーらしい。どういうことなんだろう。気になりすぎる。本作はシアターやステージイベントでの出展のため、時間を合わせて観覧したいところだ。

(c)SEGA

(c)武論尊・原哲夫/NSP 1983 版権許諾証GA-217

真・三國無双8

メーカー:コーエーテクモゲームス

PlayStation 4用ソフトとして2018年発売予定。アクションシステムが一新され、より爽快、より自由になった無双アクションを楽しめる

無双シリーズ初となるオープンワールドを採用。中国大陸を広大な一枚のマップとして表現するそうだ。シリーズ屈指の自由度の高さになり、これまで以上の爽快感を得られるだろう。東京ゲームショウでは試遊コーナーに加え、ステージ生中継/生番組を全3回放送予定。具体的な発売日は未定だが、期待せざるをえない新作ソフトのひとつだ。なお、ゲームショウで試遊すると「缶バッジ」がもらえる。

(c)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

アスキーではハードウェア、コンパニオン、コスプレなどもお届け!

今年もASCII.jpでは「東京ゲームショウ2017レポート」として特集が組まれている。すでにいくつか記事を公開しているが、本日の開幕を皮切りに、続々と新情報などをお届けする。ゲームはもちろんのこと、PCやスマホの製品情報、多くの人が気になるVRコンテンツ、キレイでかわいいコンパニオンさんやコスプレイヤーさんのグラビア記事を公開する予定だ。

また、現地に行った人がもらえるノベルティーグッズや行列待ち時間目安など、一般公開日に来場予定の人向けの記事も公開予定!

今日からの4日間、ゲームショウを最大限に楽しむためにもASCII.jpの「東京ゲームショウ2017レポート」に注目いただきたい。

ツイートする

カテゴリートップへ

この特集の記事

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています