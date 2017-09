前へ 1 2 3 次へ

PlayStation VRが新価格に モンハン新作発売日など最新情報続々! 2017 PlayStation Press Conference in Japanレポート 文● 八尋/ASCII

「2017 PlayStation Press Conference in Japan」が開催

ソニー・インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア(以下、SIEJA)が9月19日に、「2017 PlayStation Press Conference in Japan」を開催しました。今回のカンファレンスでは、「モンスターハンター:ワールド」の発売日や、PlayStation VRの新価格での発売など、新情報が続々と発表されました。

個人的にはレッド・デッド・リデンプション2の発売時期が2018年春と判明し、心を躍らせています。では、さっそくカンファレンスで発表された情報などを振り返っていきましょう。

まずは、KenKenさん、アイナ・ジ・エンドさん、鎮座DOPENESSさんがPlayStation 4の新作ラインナップ20タイトルを一挙に紹介するムービーが流れました。かなりカッコイイので、ぜひ下のムービーをチェックしてください。

ムービーが終わると、SIEJA プレジデントの盛田 厚氏が登壇。盛田氏は「新型PlayStation 4と、PlayStation 4 Proは、昨年の発売以来、ユーザーの皆様からご好評いただいており、PlayStation 4の全世界累計実売台数は6月11日時点で6040万台をこえています。日本でも普及をさらに拡大すべく、この年末はハードウェアと周辺機器のラインアップをさらに充実させます」と挨拶しました。

SIEJA プレジデントの盛田 厚氏が登壇

続けて、ワイヤレスコントローラー「DUALSHOCK 4」の新色を発表。「クリスタル」「レッド・クリスタル」「ブルー・クリスタル」「スチール・ブラック」「ミッドナイト・ブルー」が追加されます。

DUALSHOCK 4の新色を発表

また、10月19日に「グランツーリスモSPORT リミテッドエディション」がセットになった「PlayStation 4 グランツーリスモSPORT リミテッドエディション」を、11月3日に「コール オブ デューティ ワールドウォーII 通常版」がセットになった「PlayStation 4 コール オブ デューティ ワールドウォーII リミテッドエディション」が発売されます。

PlayStation 4 グランツーリスモSPORT リミテッドエディション PlayStation 4 コール オブ デューティ ワールドウォーII リミテッドエディション

人気シリーズの最新作続々!

続いて、人気シリーズの最新作の紹介ムービーが流れました。

コール オブ デューティ ワールドウォーII

コール オブ デューティ ワールドウォーIIは11月3日に発売予定

二ノ国II レヴァナントキングダム

二ノ国II レヴァナントキングダムは2018年1月19日に発売予定

地球防衛軍5

地球防衛軍5は12月7日に発売予定

レッド・デッド・リデンプション2

真・三國無双8

PlayStation 4 真・三国無双8 Editionも

マインクラフト:ストーリーモード - シーズン2

DISSIDIA FINAL FANTASY NT

DISSIDIA FINAL FANTASY NT

2018年1月11日に発売予定

ワンダと巨象

ワンダと巨象

2018年に発売予定

ドラゴンズクラウン・プロ

FINAL FANTASY IX

FINAL FANTASY IX

9月19日より配信開始

アイドルマスター ステラステージ

アイドルマスター ステラステージは12月21日発売予定

機動戦士ガンダム バトルオペレーション2

機動戦士ガンダム バトルオペレーション2は2018年に発売予定

