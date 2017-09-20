PlayStation VRが新価格に
モンハン新作発売日など最新情報続々！ 2017 PlayStation Press Conference in Japanレポート
2017年09月20日 00時00分更新
|「2017 PlayStation Press Conference in Japan」が開催
ソニー･インタラクティブエンタテインメントジャパンアジア（以下、SIEJA）が9月19日に、「2017 PlayStation Press Conference in Japan」を開催しました。今回のカンファレンスでは、「モンスターハンター：ワールド」の発売日や、PlayStation VRの新価格での発売など、新情報が続々と発表されました。
個人的にはレッド・デッド・リデンプション2の発売時期が2018年春と判明し、心を躍らせています。では、さっそくカンファレンスで発表された情報などを振り返っていきましょう。
まずは、KenKenさん、アイナ・ジ・エンドさん、鎮座DOPENESSさんがPlayStation 4の新作ラインナップ20タイトルを一挙に紹介するムービーが流れました。かなりカッコイイので、ぜひ下のムービーをチェックしてください。
ムービーが終わると、SIEJA プレジデントの盛田 厚氏が登壇。盛田氏は「新型PlayStation 4と、PlayStation 4 Proは、昨年の発売以来、ユーザーの皆様からご好評いただいており、PlayStation 4の全世界累計実売台数は6月11日時点で6040万台をこえています。日本でも普及をさらに拡大すべく、この年末はハードウェアと周辺機器のラインアップをさらに充実させます」と挨拶しました。
|SIEJA プレジデントの盛田 厚氏が登壇
続けて、ワイヤレスコントローラー「DUALSHOCK 4」の新色を発表。「クリスタル」「レッド・クリスタル」「ブルー・クリスタル」「スチール・ブラック」「ミッドナイト・ブルー」が追加されます。
|DUALSHOCK 4の新色を発表
また、10月19日に「グランツーリスモSPORT リミテッドエディション」がセットになった「PlayStation 4 グランツーリスモSPORT リミテッドエディション」を、11月3日に「コール オブ デューティ ワールドウォーII 通常版」がセットになった「PlayStation 4 コール オブ デューティ ワールドウォーII リミテッドエディション」が発売されます。
|PlayStation 4 グランツーリスモSPORT リミテッドエディション
|PlayStation 4 コール オブ デューティ ワールドウォーII リミテッドエディション
人気シリーズの最新作続々！
続いて、人気シリーズの最新作の紹介ムービーが流れました。
コール オブ デューティ ワールドウォーII
|コール オブ デューティ ワールドウォーIIは11月3日に発売予定
© 2017 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, and CALL OF DUTY WWII are trademarks of Activision Publishing, Inc. All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners
二ノ国II レヴァナントキングダム
|二ノ国II レヴァナントキングダムは2018年1月19日に発売予定
©LEVEL-5 Inc
地球防衛軍5
|地球防衛軍5は12月7日に発売予定
©2017 SANDLOT ©2017 D3 PUBLISHER
レッド・デッド・リデンプション2
|レッド・デッド・リデンプション2は2018年春に発売予定
©2005-2016 Rockstar Games, Inc. Rockstar Games, Red Dead Redemption, and the Rockstar Games R∗ marks and logos are trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software,
真・三國無双8
|真・三國無双8は2018年初頭に発売予定
|PlayStation 4 真・三国無双8 Editionも
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マインクラフト：ストーリーモード - シーズン2
|マインクラフト：ストーリーモード - シーズン2は10月12日に配信予定で、9月28日にPlayStation Storeで予約受付を開始する。予約購入すると25％オフで購入可能
© 2017 Mojang AB and Mojang Synergies AB "Minecraft" is a trademark of Mojang Synergies AB © 2017 Telltale, Inc. Telltale, Telltale Games, Telltale Series, Get into the story, Crowdplay, the Crowd Play logo and the Telltale logo are trademarks and/or registered trademarks of Telltale, Inc. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
DISSIDIA FINAL FANTASY NT
|DISSIDIA FINAL FANTASY NT
|2018年1月11日に発売予定
ワンダと巨象
|ワンダと巨象
|2018年に発売予定
©Sony Interactive Entertainment
ドラゴンズクラウン・プロ
|ドラゴンズクラウン・プロは2018年1月25日に発売予定
©ATLUS ©SEGA All rights reserved
FINAL FANTASY IX
|FINAL FANTASY IX
|9月19日より配信開始
© 2000, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved
アイドルマスター ステラステージ
|アイドルマスター ステラステージは12月21日発売予定
©窪岡俊之 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc
機動戦士ガンダム バトルオペレーション2
|機動戦士ガンダム バトルオペレーション2は2018年に発売予定
©創通・サンライズ