アップルがiOS 11の配信を開始

アップルは9月20日、iOSの最新バージョン「iOS 11」をリリースした。

アップデートにより、コントロールセンターのカスタマイズやApp Storeのリニューアル、標準カメラアプリでのQRコード読み取りやLive Photosの強化などさまざまな機能が更新される。

iOS 11の大きな変更点のひとつは、コントロールセンターのカスタマイズ

アップデート用のファイルサイズは、iPhone SEからダウンロードする場合1.86GB。

iOS 11の対応デバイスは以下の通り。

【iPhone】

・iPhone X(11月3日発売)

・iPhone 8(9月22日発売)

・iPhone 8 Plus(9月22日発売)

・iPhone 7

・iPhone 7 Plus

・iPhone 6s

・iPhone 6s Plus

・iPhone 6

・iPhone 6 Plus

・iPhone SE

・iPhone 5s



【iPad】

・12.9インチiPad Pro(第2世代)

・12.9インチiPad Pro(第1世代)

・10.5インチiPad Pro

・9.7インチiPad Pro

・iPad Air 2

・iPad Air

・iPad(第5世代)

・iPad mini 4

・iPad mini 3

・iPad mini 2



【iPod】

・iPod touch(第6世代)

ツイートする

カテゴリートップへ

この連載の記事

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています