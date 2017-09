前へ 1 2 3 4 次へ

AK70 MKIIとAK CD-RIPPER MKII 小型ボディーに高出力アンプを詰め込んだハイレゾ機「AK70 MKII」 文● 小林 編集●ASCII

アユートは「Astell&Kern AK70 MKII」を10月14日に発売する。価格はオープンプライス。アキハバラ e市場での直販価格は7万9980円。2016年6月発表の「AK70」の上位機種で、AK70はしばらく併売する。

また、PCレスでリッピングができる、USB接続の外付けCDドライブ「AK CD-RIPPER MKII」の投入も発表となった。今秋発売予定で、価格はオープンプライス。アキハバラ e市場での直販価格は5万4980円だ。

内蔵CDドライブがHi-Fiグレードになったほか、重厚感のあるキューブ型デザインに変更。1260gとずっしり重く、制振性能も向上しているという。本体にはMicro-USBに加え、USB TypeCケーブルも付属する。AK70 MKIIはもちろん、AK240以降、最新のSP1000まですべての機種に対応するという。

AK CD-RIPPER MKII

アンプを強化、そしてデュアルDACに

AK70 MKIIのキャッチフレーズはAK70の“MUSIC FRIEND IN MY POCKET”に対して“YOUR NEXT PREMIUM”だ。この言葉が表すように、AKシリーズの高音質を手軽かつ身近に手に入れる点をコンセプトにしたAK70をベースとしつつも、より一層プレミアムな性能を提供する点に主眼を置いている。

バランス駆動にも対応

ボリュームは物理式のつまみで調節する

第1の特徴はバランス駆動時の電圧(実効電圧)を4.0Vrmsと、直販価格49万9980円の超高級機「A&ultima SP1000」並みに強化した点だ。実際に中身を確認したわけではないのだが、アユートの担当者に聞くと、「アンプ部分の回路構成やオペアンプなど利用パーツはほぼ流用で、SP1000に限りなく近い」という。出力の大きさがまず目立つのだが、AK70に対してAK70 MKIIではS/N比(アンバラ:118dB/バランス:119dB)や歪み率THD+N(アンバラ/バランス:0.0005%)が大きく改善している。

AK70 MKII、SP1000、AK70の出力・S/N比、歪み率

第2の特徴は内蔵DACをデュアル構成にした点だ。シーラス・ロジックの「CS4398」を2基使用。つまりDAC構成は20万円超で売られていたAK240/AK120IIと同等だ。これだけで、同じ音質とは言いにくいのだが、左右のセパレーションなどに確実なメリットが出ると思う。

PCM変換/ダウンコンバートになるが、再生可能フォーマットとしてはPCM384kHz/32bit、DSD5.6MHzまで。ネイティブ再生では192kHz/24bitまで対応する。ここはAK70やAK120IIと同じだ。DSD11.2MHzの商業配信音源も一部出てきているが、既存の配信フォーマットはおおむね網羅できるだろう。

