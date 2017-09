動作拡大型スーツ体験も！ 9月16日、17日に「GALLERIA GAMEMASTER CUP」決勝大会開催

9月16日と17日に、スターライズタワー 5階「STUDIO EARTH」で「GALLERIA GAMEMASTER CUP」のオフライン決勝大会が開催。動作拡大型スーツ「スケルトニクス」の操作体験もできるぞ!

サードウェーブデジノスは9月16日と17日に、スターライズタワー 5階「STUDIO EARTH」で「GALLERIA GAMEMASTER CUP」(関連記事)のオフライン決勝大会を開催する。

オフライン大会を勝ち抜いたチームが激突!

大会前日の会場の様子

GALLERIA GAMEMASTER CUPは、同社が主催する賞金総額500万円のe スポーツ大会で、日本のe スポーツプレーヤー人口拡大、世界を目指すe スポーツプレーヤーの育成支援を目的としている。8月からオフライン予選が開始され、「Counter-Strike:Global Offensive」(以下、CS:GO)「World of Tanks」(以下、WoT)「フィギュアヘッズ」の3タイトルで勝ち進んだ決勝進出チームが、16日と17日に優勝を目指して激突する。入場料は無料で、入場特典も用意。また、ゲームマスター公式Twitchチャンネルや、ニコニコ生放送(ドスパラちゃんねる)でも放送予定だ。

Counter-Strike:Global Offensive

World of Tanks

フィギュアヘッズ

入場特典は、フィギュアヘッズのGALLERIA GAMEMASTERオリジナルデザインのゲーム内アイテム

出場チームは、フィギュアヘッズがcoco’s キッチン対月下衆、WoTがCaren Tiger対Typhoon、CS:GO準決勝第1試合がALTERNATIVE対zxcv、CS:GO準決勝第2試合がDeToNator対SZ.Absoluteとなっている。

果たして手にするのはどのチームになるのだろうか

大会で使用するのは、同社が販売するスリム型ゲーミングパソコン「GALLERIA GAMEMASTER GI」

パソコンは選手につき1台用意

9月16日に、フィギュアヘッズの決勝戦と表彰式、CS:GOの準決勝戦第1試合、第2試合および3位の表彰式を実施。17日に、WoTとCS:GOの決勝戦および表彰式を実施する。なお、総合MCはOooDaさんが担当。フィギュアヘッズ サリーナ 公式コスプレモデルの朔矢 あいねさんと、フリーダ 公式コスプレモデルの有村 優花さんも登場する。ゲームごとのMCや実況、解説は以下の通り。

総合MCはOooDaさん

サリーナの公式コスプレモデルの朔矢 あいねさん フリーダ 公式コスプレモデルの有村 優花さん

フィギュアヘッズ

MC:近村 望実さん フィギュアヘッズ「レティシア」役の声優

実況:一条さん フィギュアヘッズ数々の公式大会・公認大会に実況として参加

解説:小澤さん フィギュアヘッズ運営スタッフ

近村 望実さん 一条さん

World of Tanks

実況:samoさん オンライン大会での実況解説に続きオフライン決勝にも登場

解説:LF_Kameさん WoT公式大会の解説者として活躍、GMCオフライン決勝にも参戦



samoさん LF_Kameさん

Counter-Strike:Global Offensive Day1

実況:MamEさん 社会人ゲーマーとして活躍。CS:GOを愛する熱きキャスター

解説:ZodiaXさん DetonatioN Gamingから参戦、プロプレーヤー目線から解説



MamEさん ZodiaXさん

Counter-Strike:Global Offensive Day2

実況:Maaさん さわやかな風貌からは想像できない独自の「辛口」コメントで決勝を盛り上げる

解説:MamEさん 社会人ゲーマーとして活躍。CS:GOを愛する熱きキャスター

Maaさん

会場で動作拡大型スーツ「スケルトニクス」を操作しよう!

会場には、2016年の東京ゲームショウに現れ話題沸騰となった動作拡大型スーツ「スケルトニクス」が展示してある。操作体験も可能なので、この機会にスケルトニクスに乗ってみてはいかがろうか。

オフライン決勝大会 開催概要

日程:9月16日 10時開場(10時40分開演)、9月17日 12時開場(12時40分開演)

観戦:無料

会場:東京メディアセンター内スターライズタワー 5F(STUDIO EARTH)

住所:東京都港区芝公園4-4-7

©2017 Valve Corporation, all rights reserved. Valve, the Valve logo, Source, the Source logo, Steam, the Steam logo, Counter-Strike, and the Counter-Strike logo are trademarks and/or registered trademarks of the Valve Corporation.

©2015 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

©Wargaming.net

©2016 スケルトニクス株式会社, All Rights Reserved.

