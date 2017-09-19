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Amazonセール速報：今日だけ安い！ エレコムのスマホ周辺機器がお買い得！

2017年09月19日 19時30分更新

文● ASCII編集部

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　Amazon.co.jpでは、「エレコムのモバイルバッテリー、各種ケーブル、Bluetoothイヤホン等、エレコムのスマホアクセサリーが本日限定でお買い得価格に」キャンペーンを実施中だ。

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エレコム モバイルバッテリー 11200mAh 4.4A出力 USBポート×2 大容量 【iPhone&iPad&Android&IQOS対応】 ブラック DE-M01L11244BKA
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エレコム 充電器 ACアダプター 【iPhone&iPad&Android&IQOS対応】 折畳式プラグ USBポート×2 (2.4A出力) 10年使える長寿命設計 ホワイト MPA-ACUEN000AWH
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エレコム カーチャージャー 車載充電器 急速 【 iPhone & android & IQOS対応】 USBポート×2 Quick Charge 3.0 + 2.4A 出力 電流自動識別 ブラック EC-DC02BK

　エレコムのモバイルバッテリーやACアダプター、イヤフォンなど、スマートフォンと合わせて使えるアイテムが特別価格で販売されるというもの。PC、スマートフォン周辺機器のメーカーとして信頼性が高く、コストパフォーマンスも高いエレコムのアイテムをさらにお得に手に入れるチャンス！　キャンペーンは9月19日の23時59分まで実施する。

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