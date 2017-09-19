au iPhone 8対応ケースなど80製品発表 文● てんこもり

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KDDIと沖縄セルラーは9月15日、「au +1 collection」でiPhone 8／iPhone 8 Plus対応ブランドコラボケースや完全ワイヤレスイヤフォンなど、計80製品を順次発売すると発表した。auオンラインショップでは9月15日から予約を開始、22日以降発売する。

ケースはイタリアの牛革アイテムブランド「LORNA PASSONI」から子牛革を使用した柔らかい手触りのモデルや、手帳で人気の「MOLESKINE」からゴムバンドと表紙を同色とした製品を用意。独創的なスイーツでパティスリー界のピカソと称されるピエール・エルメの代表作「Ispahan（イスパハン）」や 「Satine（サティーヌ）」といったケースも揃っている。価格は4298円から。

LORNA PASSONI Kipskin Leather Folio Case for iPhone 8／Navy

MOLESKINE iPhone 8 bookcase／black

iPhone 8用 ピエール・エルメ Ispahan ハイブリッドカバー／ピンク

iPhone 8用 ピエール・エルメ Satine ハイブリッドカバー／オレンジ

完全ワイヤレスイヤフォンはIPX4相当の防水機能搭載で、スポーツをしながら音楽を聴きたい人に向いた「BTwins」を販売する。価格は1万3824円。

Lightningイヤフォン「極の音域」はリモコン付きで、イヤフォンを耳に装着したまま通話も可能。価格は6458円。

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