iPhone Xの前にGoogleのスマホが来る？

グーグルは、YouTubeと同社サイト上で10月4日にスマートフォンを発表することを示していると思われるティザー広告を展開している。

ティザーサイト上のメッセージ。スマートフォンの買い換えを考えているなら、10月4日まで待てということのようだ

動画に出てくるメッセージは

「What's wrong with my phone's battery?」

「Why is my phone always out of storage?」

「Why does my phone take so many blurry photos?」

「Why doesn't my phone understand me?」

「Why can't my phone update itself?」

といったもの。Android 8.0や新機種の特徴を示すものと想像できる。

グーグルは昨年10月に、自社開発/自社ブランド(製造はHTCが担当)のAndroidスマートフォン「Pixel」を発表。アメリカやEU圏などで販売したが、残念ながら日本への投入は見送られていた。「Pixel 2」なのか、それとも別の機種なのか、それは現時点ではわからないが、まずは日本でも購入可能になることに期待!

