米通信キャリアAT&Tが「iPhone1台買うと1台無料」(Buy One Get One Free)キャンペーンをiPhone 8、iPhone 8 Plus対象に実施する。ブルームバーグなどが報じた。衛星放送サービス「DirecTV」加入が条件。iPhone Xでも実施するかは未定だ。AT&TではiPhone 7でもBuy One Get One Freeキャンペーンを実施していた。

日本ではソフトバンクが最新のiPhoneを半額で購入できるサービス「半額サポート for iPhone」を打ち出している。

