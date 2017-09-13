修理代金をTポイント還元 ソフトバンクのiPhone向け保証プラン9月22日開始

ソフトバンクは9月22日から、iPhone修理の際に修理費全額相当の期間固定Tポイントを付与する「あんしん保証パック with AppleCare Services」の提供を開始する。

月額料金は税抜830円で、iPhone が故障した際にアップル社が提供するアフターサービス「AppleCare＋ for iPhone」と同じサービス料で修理が可能。期間固定Tポイントは消費税を含むユーザー支払いの金額全額に対して付与され、有効期限は利用可能になった日から180日間。

保証内容（9月22日提供開始予定）

【物損】

・画面修理：3400円（「AppleCare+ for iPhone」と同じサービス料）

※全額ぶんの期間固定Tポイントを付与

・本体修理：1万1800円（「AppleCare+ for iPhone」と同じサービス料）

※全額ぶんの期間固定Tポイントを付与

・配送交換：1万1800円

【自然故障】無料

【全損、盗難、紛失】会員価格で機種変更

【メモリーデータ復旧サポート】：無料（通常1回あたり5000円）

【ケータイなんでもサポート】：無料（通常月額500円）

【修理受付終了機種割引】会員価格で機種変更