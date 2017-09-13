修理代金をTポイント還元 ソフトバンクのiPhone向け保証プラン9月22日開始

ソフトバンクは9月22日から、iPhone修理の際に修理費全額相当の期間固定Tポイントを付与する「あんしん保証パック with AppleCare Services」の提供を開始する。
月額料金は税抜830円で、iPhone が故障した際にアップル社が提供するアフターサービス「AppleCare＋ for iPhone」と同じサービス料で修理が可能。期間固定Tポイントは消費税を含むユーザー支払いの金額全額に対して付与され、有効期限は利用可能になった日から180日間。
保証内容（9月22日提供開始予定）
【物損】
・画面修理：3400円（「AppleCare+ for iPhone」と同じサービス料）
※全額ぶんの期間固定Tポイントを付与
・本体修理：1万1800円（「AppleCare+ for iPhone」と同じサービス料）
※全額ぶんの期間固定Tポイントを付与
・配送交換：1万1800円
【自然故障】無料
【全損、盗難、紛失】会員価格で機種変更
【メモリーデータ復旧サポート】：無料（通常1回あたり5000円）
【ケータイなんでもサポート】：無料（通常月額500円）
【修理受付終了機種割引】会員価格で機種変更
「あんしん保証パック with AppleCare Services」は iPhone購入時に加入可能。なお「あんしん保証パック(i)プラス」は2017年9月21日（木）で新規受付を終了。すでに「あんしん保証パック(i)プラス」「あんしん保証パック(i)」に加入しているユーザーは、引き続き加入中のサービスのサポートが適用される。