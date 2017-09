前へ 1 2 3 次へ

東京ゲームショウ2017レポート ― 第10回 HDDと比べて圧倒的、ロード時間が超短縮! PCゲームの快適さが段違い! サムスンSSD大特集 文● ASCII編集部

週刊アスキー サムスンSSD大特集(東京ゲームショウ2017 特別小冊子)

ゲーム起動が快速!! HDDより桁違いに速いSSD

サムスンSSDの速さの秘密は?

HDDに対してSSDは、アクセスしたい場所を指定するだけで読み書きできるため、非常に高速だ。SSDを使えばOSの起動はもちろん、ゲームソフトの起動、マップデータの読み出しなどすべての動作が高速化されるため、体感できるレベルでPCが快適になるわけだ

このSSDの中でも、特に高速なのがサムスンの『850 EVO』。予備領域の一部をバッファーとして使うことで高速化する“ターボライトテクノロジー”を採用し、他社製のSSDと比べ、書き込み性能、ランダム性能ともに優れているのが特徴だ。また、データを記録するフラッシュメモリーには“サムスンV-NAND”を採用。これはメモリーを立体的に積み重ねることで、大容量化と高速化を実現したもの。さらに電力効率や耐久性もアップするので、信頼性が高まるというメリットもある。実際、他社では3年ということが多い保証期間も、850 EVOなら5年間と長くなっているのがその自信の表れだろう

850 EVO 500GB

850 PRO 512GB

一般的なハードディスク(HDD)よりどれだけ速いか実測

待ち時間が短縮され誰よりも早く動ける

いくらSSDにしたところでゲームがうまくなるわけでも、画面表示が速くなるわけでもない。では、どんなメリットがあるかといえば、起動時間やマップの読み出しといった待ち時間が減ることだ。ようやくマップ移動できたと思たら、パーティーはみんな先に行っていた......といったことが少なくなるのだ。また、他の人より早く動けるようになるため、操作確認や対戦ゲーム開始までの心の余裕ができる、というメリットもある。

アスキーのPCこだわり集団ジサトラ検証法 実際のPCに組み込んでテスト

テスト環境 OS:Windows10、CPU:Core i7-7700K、GPU:GeForce GTX 1080Ti、SSD:Samsung 850 EVO 500GB、HDD:3TB(7200回転)

使用したゲーム ファイナルファンタジーXIV:紅蓮のリベレーター ベンチマーク

使用したゲーム PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS(PUBG)

