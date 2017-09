理由のひとつはアプリ開発環境か iPhone X発売なぜ遅い? 文● G. Raymond

Apple Designing for iPhone X

アップルがiPhone X(テン)について、開発者・デザイナー向けの情報を公開。iPhone Xでアプリを開発する際の注意点を多数挙げている。

画面の密度と縦横比の変化、画面のラウンドシェイプ化、ボタンがなくなったことによる画面下部の使用禁止などだ。

「iPhone 8に比べてiPhone Xの出荷が遅い理由、うまく動かないアプリを改変するのに時間がかかるからでは……」と、アスキーの誰かがボソッと言っていた。

公開情報は以下のとおり。

Designing for iPhone X

https://developer.apple.com/videos/play/fall2017/801/



Building Apps for iPhone X

https://developer.apple.com/videos/play/fall2017/201/



Face Tracking with ARKit

https://developer.apple.com/videos/play/fall2017/601/



iPhone X Human Interface Guideline

https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/overview/iphone-x



What's New in iOS 11

https://developer.apple.com/ios/human-interface-guidelines/overview/whats-new/

