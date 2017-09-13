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4K HDR対応のApple TV 4Kが登場 22日発売で税抜1万9800円から

2017年09月13日 07時50分更新

文● ASCII編集部

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アップルは9月13日、4K HDR再生に対応するApple TV 4Kを発表した。9月15日予約受付開始で9月22日発売予定。価格は32GB版が税抜1万9800円、64GB版が税抜2万1800円。1080p対応のApple TVは32GB版が税抜1万5800円で提供される。

　Apple TV 4KはiPad Proと同じくA10X Fusionを搭載しDolby VisionとHDR10に対応。iTunesユーザーは4K HDRバージョンが利用できるようになるとiTunesライブラリにあるHDコンテンツが自動的にアップデートされる。さらにNetflixやAmazonプライム・ビデオなどでも、まもなく4K HDRコンテンツの提供が開始される。

Apple TV 4K Apple TV
第4世代 		Apple TV
第3世代
メーカー Apple
サイズ／重量 98×98×35mm
約425g		 98×98×23mm
約272g
容量 32GB/64GB
チップセット Apple A10X Apple A8 Apple A5
無線LAN 802.11a/b/g/n/ac
（2.4/5GHz）		 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n
有線LAN 1000BASE-T 100BASE-T 100BASE-T
インターフェース HDMI2.0a、Bluetooth5.0
赤外線ほか		 HDMI1.4、Bluetooth4.0
赤外線、USB Type-Cほか		 HDMI、光オーディオ、
赤外線、microUSBほか
H.264動画 2160p
（毎秒60フレーム）		 1080p
（毎秒60フレーム）		 1080p
（毎秒30フレーム）
HEVC Dolby Vision プロファイル5
最大2160p
HDR10 メイン10プロファイル
最大2160p
リモコン Siri Remote Apple Remote

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