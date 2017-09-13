4K HDR対応のApple TV 4Kが登場 22日発売で税抜1万9800円から 文● ASCII編集部

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アップルは9月13日、4K HDR再生に対応するApple TV 4Kを発表した。9月15日予約受付開始で9月22日発売予定。価格は32GB版が税抜1万9800円、64GB版が税抜2万1800円。1080p対応のApple TVは32GB版が税抜1万5800円で提供される。

Apple TV 4KはiPad Proと同じくA10X Fusionを搭載しDolby VisionとHDR10に対応。iTunesユーザーは4K HDRバージョンが利用できるようになるとiTunesライブラリにあるHDコンテンツが自動的にアップデートされる。さらにNetflixやAmazonプライム・ビデオなどでも、まもなく4K HDRコンテンツの提供が開始される。

Apple TV 4K Apple TV

第4世代 Apple TV

第3世代 メーカー Apple サイズ／重量 98×98×35mm

約425g 98×98×23mm

約272g 容量 32GB/64GB － チップセット Apple A10X Apple A8 Apple A5 無線LAN 802.11a/b/g/n/ac

（2.4/5GHz） 802.11a/b/g/n/ac 802.11a/b/g/n 有線LAN 1000BASE-T 100BASE-T 100BASE-T インターフェース HDMI2.0a、Bluetooth5.0

赤外線ほか HDMI1.4、Bluetooth4.0

赤外線、USB Type-Cほか HDMI、光オーディオ、

赤外線、microUSBほか H.264動画 2160p

（毎秒60フレーム） 1080p

（毎秒60フレーム） 1080p

（毎秒30フレーム） HEVC Dolby Vision プロファイル5

最大2160p － HDR10 メイン10プロファイル

最大2160p － リモコン Siri Remote Apple Remote

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