4K HDR対応のApple TV 4Kが登場 22日発売で税抜1万9800円から

アップルは9月13日、4K HDR再生に対応するApple TV 4Kを発表した。9月15日予約受付開始で9月22日発売予定。価格は32GB版が税抜1万9800円、64GB版が税抜2万1800円。1080p対応のApple TVは32GB版が税抜1万5800円で提供される。
Apple TV 4KはiPad Proと同じくA10X Fusionを搭載しDolby VisionとHDR10に対応。iTunesユーザーは4K HDRバージョンが利用できるようになるとiTunesライブラリにあるHDコンテンツが自動的にアップデートされる。さらにNetflixやAmazonプライム・ビデオなどでも、まもなく4K HDRコンテンツの提供が開始される。
|Apple TV 4K
|
Apple TV
第4世代
|
Apple TV
第3世代
|メーカー
|Apple
|サイズ／重量
|98×98×35mm
約425g
|98×98×23mm
約272g
|容量
|32GB/64GB
|－
|チップセット
|Apple A10X
|Apple A8
|Apple A5
|無線LAN
|802.11a/b/g/n/ac
（2.4/5GHz）
|802.11a/b/g/n/ac
|802.11a/b/g/n
|有線LAN
|1000BASE-T
|100BASE-T
|100BASE-T
|インターフェース
|HDMI2.0a、Bluetooth5.0
赤外線ほか
|HDMI1.4、Bluetooth4.0
赤外線、USB Type-Cほか
|HDMI、光オーディオ、
赤外線、microUSBほか
|H.264動画
|2160p
（毎秒60フレーム）
|1080p
（毎秒60フレーム）
|1080p
（毎秒30フレーム）
|HEVC Dolby Vision
|プロファイル5
最大2160p
|－
|HDR10
|メイン10プロファイル
最大2160p
|－
|リモコン
|Siri Remote
|Apple Remote