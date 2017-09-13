アップルがiPhone 8、iPhone 8 Plusを発表 9月15日予約開始

アップルは9月13日、Qiのワイヤレス充電に対応したiPhone 8およびiPhone 8 Plusを発表した。9月15日16時1分予約受付開始で9月22日発売予定。価格は8の64GB版が税別7万8800円から。iPhone 8シリーズはCPUがA11 Bionic＋M11モーションコプロセッサに進化し、新センサーを採用するリアカメラは1200万画素。8 Plusシリーズは1200万画素のデュアルカメラで光学ズームと光学式手ぶれ補正に対応する。
|iPhone 8 Plusは1200万画素×2のリアカメラを搭載
7シリーズと同じくLightningを採用するほか高速充電に対応。最大の特徴はQiのワイヤレス充電に対応したこと。容量は64GBと256GBが用意される。
カラバリはシルバーとゴールド、スペースグレイの3色。
|mophie wireless charging base（左）と2018年発売予定のAirPowerマット（右）
Qiのワイヤレス充電機器は「mophie wireless charging base」（税別6980円）に加えて2018年に「AirPowerマット」が登場予定。iPhoneとApple watch、AirPodsをマット上の好きな場所に置くだけで充電可能。純正オプションとしてレザーケース（税別5800円）なども用意される。
|iPhone 8
|iPhone 8 Plus
|メーカー
|アップル
|ディスプレー
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|750×1334ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|約67.3×138.4×7.3mm
|約78.1×158.4×7.5mm
|重量
|約148g
|約202g
|CPU
|A10 Bionic＋M11モーションコプロセッサ
|ストレージ
|64GB／256GB
|フロントカメラ
|700万画素（F2.2）
|リアカメラ
|1200万画素（F1.8）
|1200万画素（F1.8）
＋1200万画素（F2.8）
|無線LAN
|802.11ac MIMO
|Bluetooth
|5.0
|NFC／FeliCa
|○／○
|耐水／防塵
|IP67
|連続通話時間
|最大14時間（ワイヤレス）
|最大21時間（ワイヤレス）
|カラバリ
|ゴールド、シルバー、スペースグレイ
|予約受付開始日時
|2017年9月15日16時1分
|発売予定日
|2017年9月22日
|価格（税抜）
|64GB：7万8800円
256GB：9万5800円
|64GB：8万9800円
256GB：10万6800円