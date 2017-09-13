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高速充電＋Qiのワイヤレス充電に対応

アップルがiPhone 8、iPhone 8 Plusを発表 9月15日予約開始

2017年09月13日 06時08分更新

文● ASCII編集部

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　アップルは9月13日、Qiのワイヤレス充電に対応したiPhone 8およびiPhone 8 Plusを発表した。9月15日16時1分予約受付開始で9月22日発売予定。価格は8の64GB版が税別7万8800円から。iPhone 8シリーズはCPUがA11 Bionic＋M11モーションコプロセッサに進化し、新センサーを採用するリアカメラは1200万画素。8 Plusシリーズは1200万画素のデュアルカメラで光学ズームと光学式手ぶれ補正に対応する。

iPhone 8 Plusは1200万画素×2のリアカメラを搭載

　7シリーズと同じくLightningを採用するほか高速充電に対応。最大の特徴はQiのワイヤレス充電に対応したこと。容量は64GBと256GBが用意される。

　カラバリはシルバーとゴールド、スペースグレイの3色。

mophie wireless charging base（左）と2018年発売予定のAirPowerマット（右）

　Qiのワイヤレス充電機器は「mophie wireless charging base」（税別6980円）に加えて2018年に「AirPowerマット」が登場予定。iPhoneとApple watch、AirPodsをマット上の好きな場所に置くだけで充電可能。純正オプションとしてレザーケース（税別5800円）なども用意される。

　 iPhone 8 iPhone 8 Plus
メーカー アップル
ディスプレー 4.7型液晶 5.5型液晶
画面解像度 750×1334ドット 1080×1920ドット
サイズ 約67.3×138.4×7.3mm 約78.1×158.4×7.5mm
重量 約148g 約202g
CPU A10 Bionic＋M11モーションコプロセッサ
ストレージ 64GB／256GB
フロントカメラ 700万画素（F2.2）
リアカメラ 1200万画素（F1.8） 1200万画素（F1.8）
＋1200万画素（F2.8）
無線LAN 802.11ac MIMO
Bluetooth 5.0
NFC／FeliCa ○／○
耐水／防塵 IP67
連続通話時間 最大14時間（ワイヤレス） 最大21時間（ワイヤレス）
カラバリ ゴールド、シルバー、スペースグレイ
予約受付開始日時 2017年9月15日16時1分
発売予定日 2017年9月22日
価格（税抜） 64GB：7万8800円
256GB：9万5800円		 64GB：8万9800円
256GB：10万6800円

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