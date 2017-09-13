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iPhone X＆iPhone 8と過去のiPhoneのスペックを詳細比較

2017年09月13日 05時00分更新

文● 二子／ASCII編集部

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　ついに発表されたiPhone X＆iPhone 8。iPhone 7はもちろん、まだまだユーザーが多いであろう、iPhone 6やiPhone 6sなども含めて、早速現時点でわかる範囲でスペック表を作成しました！

iPhone X

　まず、iPhone 8は4.7型＆5.5型の2モデルであることからもわかるようにiPhone 7の延長線のモデルと言えます。ただし、CPUはiPhone Xと同じA11に進化。動画の撮影性能やネットワーク面などで、iPhone Xと同等になっています。

iPhone 7の進化形もデザインやサイズが若干変更されているiPhone 8／iPhone 8 Plus

　ただ、背面にガラス素材を採用するなどデザインが変更したこともあり、本体サイズはわずかに大型化。従来のiPhone 7用のカバーなどは流用できないと想像できます。

　そして注目なのは、やはりiPhone X。5.8型というiPhone 8 Plus以上の大型ディスプレーを採用しながら、ほぼ額縁がないデザインにより、横幅は70.9mm、縦も143.6mmとiPhone 8とiPhone 8 Plusの間で、むしろiPhone 8に近いサイズになっているのには驚きでしょう。また、新たに採用された有機ELのコントラスト比は100万：1と圧倒的なものです。

　カラバリは原点回帰ということか、スペースグレイ、シルバーの2色。ただし、お値段も究極レベルで、SIMフリー版の場合、64GBモデルが税抜11万2800円、256GBモデルが税抜12万9800円と発表されています。

A11という新CPUを搭載しているのはiPhone XとiPhone 8で共通

　そのほかにも注目の顔認証「Face ID」やQi準拠のワイヤレス充電など、注目の要素多数の新iPhone。詳細はASCII.jpでさらに詳しくお届け予定です！

Face ID用のカメラやAirPowerという名称のワイヤレス充電用の台にも注目です！
　 iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus
容量 64/256GB
ディスプレー 5.8型有機EL 4.7型液晶 5.5型液晶
画面解像度 2436×1125
ドット		 1334×750
ドット		 1920×1080
ドット
画素密度 458ppi 326ppi 401ppi
コントラスト比 100万:1 1400:1 1300:1
サイズ 70.9×143.6
×7.7mm		 67.3×138.4
×7.3mm		 78.1×158.4
×7.5mm
重量 174g 148g 202g
CPU Apple A11、M11
カメラ 12メガ×2
／F値1.8、2.4		 12メガ
／F値1.8		 12メガ×2
／F値1.8、2.8
インカメラ 7メガ／F値2.2
動画撮影 4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD（イン）
手ぶれ補正 ○（光学式）
生体認証 ○（顔） ○（指紋）
販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー
4G対応周波数
（ドコモ）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）
／1.5GHz（21）／3.5GHz（42）
4G対応周波数
（au）		 2.1GHz（1）／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
4G対応周波数
（SB）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／900MHz（8）／AXGP（41）
最大通信速度 下り800Mbps
VoLTE
Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz）
防水防塵
3D Touch
FeliCa
SIMサイズ nanoSIM
コネクター Lightning
通話時間 21時間 14時間 21時間
ネット利用時間 12時間 12時間 13時間
連続再生時間
（ビデオ／音楽）		 13時間
／60時間		 13時間
／40時間		 14時間
／60時間
ワイヤレス充電
カラバリ スペースグレイ、シルバー ゴールド、シルバー、スペースグレイ
　 iPhone 7 iPhone 7
Plus 		iPhone 6s iPhone 6s
Plus
容量 32/128/256GB 16/64/128GB
ディスプレー 4.7型液晶 5.5型液晶 4.7型液晶 5.5型液晶
画面解像度 1334×750
ドット		 1920×1080
ドット		 1334×750
ドット		 1920×1080
ドット
画素密度 326ppi 401ppi 326ppi 401ppi
コントラスト比 1400:1 1300:1 1400:1 1300:1
サイズ 67.1×138.3
×7.1mm		 77.9×158.2
×7.3mm		 67.1×138.3
×7.1mm		 77.9×158.2
×7.3mm
重量 138g 188g 143g 192g
CPU Apple A10、M10 Apple A9、M9
カメラ 12メガ
／F値1.8		 12メガ×2
／F値1.8、2.8		 12メガ／F値2.2
インカメラ 7メガ／F値2.2 5メガ／F値2.2
動画撮影 4K/30fps、HD（イン） 4K/30fps、HD（イン）
手ぶれ補正 ○（光学式） ○（光学式）
生体認証 ○（指紋） ○（指紋）
販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、
SIMフリー		 ドコモ、au、ソフトバンク、
SIMフリー
4G対応周波数
（ドコモ）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／1.5GHz（21）／800MHz（19）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
4G対応周波数
（au）		 2.1GHz（1）／1.5GHz（11）
／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）		 2.1GHz（1）／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
4G対応周波数
（SB）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）
最大通信速度 下り450Mbps 下り300Mbps
VoLTE
Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応
（2.4／5GHz）		 a/b/g/n/ac MIMO対応
（2.4／5GHz）
防水防塵 ×
3D Touch
FeliCa ×
SIMサイズ nanoSIM nanoSIM
コネクター Lightning Lightning
通話時間（3G） 14時間 21時間 14時間 24時間
連続待受時間 10日 16日 10日 16日
ネット利用時間
（3G／LTE）		 12時間
／12時間		 13時間
／13時間		 10時間
／10時間		 12時間
／12時間
連続再生時間
（ビデオ／音楽）		 13時間
／40時間		 14時間
／60時間		 11時間
／50時間		 14時間
／80時間
カラバリ ローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック、PRODUCT RED シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド
　 iPhone 6 iPhone 6
Plus 		iPhone SE iPhone 5s
容量 16/64/128GB 16/64GB 16/64/128GB
ディスプレー 4.7型液晶 5.5型液晶 4型液晶 4型液晶
画面解像度 1334×750
ドット		 1920×1080
ドット		 1136×640
ドット		 1136×640
ドット
画素密度 326ppi 401ppi 326ppi 326ppi
コントラスト比 1400:1 1300:1 800:1 800:1
サイズ 67×138.1
×6.9mm		 77.8×158.1
×7.1mm		 58.6×123.8
×7.6mm		 58.6×123.8
×7.6mm
重量 129g 172g 113g 112g
CPU Apple A8、M8 A9、M9 A7、M7
カメラ 8メガ／F値2.2 12メガ
／F値2.2		 8メガ
／F値2.2
インカメラ 1.2メガ／F値2.2 1.2メガ
／F値2.4		 1.2メガ
／F値2.4
動画撮影 フルHD/60fps、
HD（イン）		 4K/30fps、
HD（イン）		 フルHD/30fps、
HD（イン）
手ぶれ補正 ○（光学式）
生体認証 ○（指紋） ○（指紋） ○（指紋）
販売キャリア ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー		 ドコモ、au、
ソフトバンク、
Y!mobile、
UQ mobile、
SIMフリー		 ドコモ、au、
ソフトバンク、
Y!mobile、
UQ mobile、
SIMフリー
4G対応周波数
（ドコモ）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／800MHz（19）		 2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／800MHz（19）		 2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
4G対応周波数
（au）		 2.1GHz（1）／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）		 2.1GHz（1）
／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）		 2.1GHz（1）
／800MHz（18）
4G対応周波数
（SB）		 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）		 2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
900MHz（8）
／AXGP（41）		 2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
900MHz（8）
最大通信速度 下り150Mbps 下り150Mbps 下り100Mbps
VoLTE ×
Wi-Fi a/b/g/n/ac
（2.4／5GHz）		 a/b/g/n/ac
（2.4／5GHz）		 a/b/g/n
（2.4／5GHz）
防水防塵 × × ×
3D Touch × × ×
FeliCa × × ×
SIMサイズ nanoSIM nanoSIM nanoSIM
コネクター Lightning Lightning Lightning
通話時間（3G） 14時間 24時間 14時間 10時間
連続待受時間 10日 16日 10日 10日
ネット利用時間
（3G／LTE）		 10時間
／10時間		 12時間
／12時間		 12時間
／13時間		 8時間
／10時間
連続再生時間
（ビデオ／音楽）		 11時間
／50時間		 14時間
／80時間		 13時間
／50時間		 10時間
／40時間
カラバリ シルバー、ゴールド、スペースグレイ シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド シルバー、ゴールド、スペースグレイ
　 iPhone 5c iPhone 5 iPhone 4S iPhone 4
容量 16/32GB 16/32/64GB 16/32/64GB 16/32GB
ディスプレー 4型液晶 4型液晶 4型液晶 4型液晶
画面解像度 1136×640
ドット		 1136×640
ドット		 960×640
ドット		 960×640
ドット
画素密度 326ppi 326ppi 326ppi 326ppi
コントラスト比 800:1 800:1 800:1 800:1
サイズ 59.2×124.4
×8.97mm		 58.6×123.8
×7.6mm		 58.6×115.2
×9.3mm		 58.6×115.2
×9.3mm
重量 132g 112g 140g 137g
CPU A6 A6 A5 A4
カメラ 8メガ
／F値2.4		 8メガ 8メガ 5メガ
インカメラ 1.2メガ 1.2メガ VGA（0.3メガ） VGA（0.3メガ）
動画撮影 フルHD/30fps、HD（イン） フルHD/30fps、
HD（イン）		 フルHD/30fps、
VGA（イン）		 HD/30fps、
VGA（イン）
手ぶれ補正 × × × ×
生体認証 × × × ×
販売キャリア ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー		 au、
ソフトバンク		 au、
ソフトバンク		 ソフトバンク
4G対応周波数
（ドコモ）		 2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
4G対応周波数
（au）		 2.1GHz（1）
／800MHz（18）		 2.1GHz（1） ×
4G対応周波数
（SB）		 2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／900MHz（8）		 2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）		 × ×
最大通信速度 下り100Mbps 下り100Mbps 下り14.4Mbps 下り7.2Mbps
VoLTE × × × ×
Wi-Fi a/b/g/n
（2.4／5GHz）		 a/b/g/n
（2.4／5GHz）		 b/g/n
（2.4GHz）		 b/g/n
（2.4GHz）
防水防塵 × × × ×
3D Touch × × × ×
FeliCa × × × ×
SIMサイズ nanoSIM nanoSIM microSIM microSIM
コネクター Lightning Lightning Dock Dock
通話時間（3G） 10時間 8時間 8時間 7時間
連続待受時間 250時間 225時間 200時間 300時間
ネット利用時間
（3G／LTE）		 8時間
／10時間		 8時間
／8時間		 6時間
／×		 6時間
／×
連続再生時間
（ビデオ／音楽）		 10時間
／40時間		 10時間
／40時間		 10時間
／40時間		 10時間
／40時間
カラバリ ホワイト、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン ブラック＆スレート、ホワイト＆シルバー ホワイト、ブラック ホワイト、ブラック

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