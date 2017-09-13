iPhone X＆iPhone 8と過去のiPhoneのスペックを詳細比較

ついに発表されたiPhone X＆iPhone 8。iPhone 7はもちろん、まだまだユーザーが多いであろう、iPhone 6やiPhone 6sなども含めて、早速現時点でわかる範囲でスペック表を作成しました！

iPhone X

まず、iPhone 8は4.7型＆5.5型の2モデルであることからもわかるようにiPhone 7の延長線のモデルと言えます。ただし、CPUはiPhone Xと同じA11に進化。動画の撮影性能やネットワーク面などで、iPhone Xと同等になっています。

iPhone 7の進化形もデザインやサイズが若干変更されているiPhone 8／iPhone 8 Plus

ただ、背面にガラス素材を採用するなどデザインが変更したこともあり、本体サイズはわずかに大型化。従来のiPhone 7用のカバーなどは流用できないと想像できます。

そして注目なのは、やはりiPhone X。5.8型というiPhone 8 Plus以上の大型ディスプレーを採用しながら、ほぼ額縁がないデザインにより、横幅は70.9mm、縦も143.6mmとiPhone 8とiPhone 8 Plusの間で、むしろiPhone 8に近いサイズになっているのには驚きでしょう。また、新たに採用された有機ELのコントラスト比は100万：1と圧倒的なものです。

カラバリは原点回帰ということか、スペースグレイ、シルバーの2色。ただし、お値段も究極レベルで、SIMフリー版の場合、64GBモデルが税抜11万2800円、256GBモデルが税抜12万9800円と発表されています。

A11という新CPUを搭載しているのはiPhone XとiPhone 8で共通

そのほかにも注目の顔認証「Face ID」やQi準拠のワイヤレス充電など、注目の要素多数の新iPhone。詳細はASCII.jpでさらに詳しくお届け予定です！

Face ID用のカメラやAirPowerという名称のワイヤレス充電用の台にも注目です！

iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus 容量 64/256GB ディスプレー 5.8型有機EL 4.7型液晶 5.5型液晶 画面解像度 2436×1125

ドット 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 画素密度 458ppi 326ppi 401ppi コントラスト比 100万:1 1400:1 1300:1 サイズ 70.9×143.6

×7.7mm 67.3×138.4

×7.3mm 78.1×158.4

×7.5mm 重量 174g 148g 202g CPU Apple A11、M11 カメラ 12メガ×2

／F値1.8、2.4 12メガ

／F値1.8 12メガ×2

／F値1.8、2.8 インカメラ 7メガ／F値2.2 動画撮影 4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式） 生体認証 ○（顔） ○（指紋） 販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）

／1.5GHz（21）／3.5GHz（42） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／800MHz（18）

／WiMAX 2+（41） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

／900MHz（8）／AXGP（41） 最大通信速度 下り800Mbps VoLTE ○ Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz） 防水防塵 ○ 3D Touch ○ FeliCa ○ SIMサイズ nanoSIM コネクター Lightning 通話時間 21時間 14時間 21時間 ネット利用時間 12時間 12時間 13時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 13時間

／60時間 13時間

／40時間 14時間

／60時間 ワイヤレス充電 ○ カラバリ スペースグレイ、シルバー ゴールド、シルバー、スペースグレイ

iPhone 7 iPhone 7

Plus iPhone 6s iPhone 6s

Plus 容量 32/128/256GB 16/64/128GB ディスプレー 4.7型液晶 5.5型液晶 4.7型液晶 5.5型液晶 画面解像度 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 画素密度 326ppi 401ppi 326ppi 401ppi コントラスト比 1400:1 1300:1 1400:1 1300:1 サイズ 67.1×138.3

×7.1mm 77.9×158.2

×7.3mm 67.1×138.3

×7.1mm 77.9×158.2

×7.3mm 重量 138g 188g 143g 192g CPU Apple A10、M10 Apple A9、M9 カメラ 12メガ

／F値1.8 12メガ×2

／F値1.8、2.8 12メガ／F値2.2 インカメラ 7メガ／F値2.2 5メガ／F値2.2 動画撮影 4K/30fps、HD（イン） 4K/30fps、HD（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式） ○ ○（光学式） 生体認証 ○（指紋） ○（指紋） 販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、

SIMフリー ドコモ、au、ソフトバンク、

SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

／1.5GHz（21）／800MHz（19） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

／800MHz（19） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／1.5GHz（11）

／800MHz（18）

／WiMAX 2+（41） 2.1GHz（1）／800MHz（18）

／WiMAX 2+（41） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

900MHz（8）／AXGP（41） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

900MHz（8）／AXGP（41） 最大通信速度 下り450Mbps 下り300Mbps VoLTE ○ ○ Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応

（2.4／5GHz） a/b/g/n/ac MIMO対応

（2.4／5GHz） 防水防塵 ○ × 3D Touch ○ ○ FeliCa ○ × SIMサイズ nanoSIM nanoSIM コネクター Lightning Lightning 通話時間（3G） 14時間 21時間 14時間 24時間 連続待受時間 10日 16日 10日 16日 ネット利用時間

（3G／LTE） 12時間

／12時間 13時間

／13時間 10時間

／10時間 12時間

／12時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 13時間

／40時間 14時間

／60時間 11時間

／50時間 14時間

／80時間 カラバリ ローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック、PRODUCT RED シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド

iPhone 6 iPhone 6

Plus iPhone SE iPhone 5s 容量 16/64/128GB 16/64GB 16/64/128GB ディスプレー 4.7型液晶 5.5型液晶 4型液晶 4型液晶 画面解像度 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 1136×640

ドット 1136×640

ドット 画素密度 326ppi 401ppi 326ppi 326ppi コントラスト比 1400:1 1300:1 800:1 800:1 サイズ 67×138.1

×6.9mm 77.8×158.1

×7.1mm 58.6×123.8

×7.6mm 58.6×123.8

×7.6mm 重量 129g 172g 113g 112g CPU Apple A8、M8 A9、M9 A7、M7 カメラ 8メガ／F値2.2 12メガ

／F値2.2 8メガ

／F値2.2 インカメラ 1.2メガ／F値2.2 1.2メガ

／F値2.4 1.2メガ

／F値2.4 動画撮影 フルHD/60fps、

HD（イン） 4K/30fps、

HD（イン） フルHD/30fps、

HD（イン） 手ぶれ補正 ○ ○（光学式） ○ ○ 生体認証 ○（指紋） ○（指紋） ○（指紋） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、

Y!mobile、

UQ mobile、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、

Y!mobile、

UQ mobile、

SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

／800MHz（19） 2.1GHz（1）

／1.8GHz（3）

／800MHz（19） 2.1GHz（1）

／1.8GHz（3）

／800MHz（19） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／800MHz（18）

／WiMAX 2+（41） 2.1GHz（1）

／800MHz（18）

／WiMAX 2+（41） 2.1GHz（1）

／800MHz（18） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

900MHz（8）／AXGP（41） 2.1GHz（1）

／1.8GHz（3）

900MHz（8）

／AXGP（41） 2.1GHz（1）

／1.8GHz（3）

900MHz（8） 最大通信速度 下り150Mbps 下り150Mbps 下り100Mbps VoLTE ○ ○ × Wi-Fi a/b/g/n/ac

（2.4／5GHz） a/b/g/n/ac

（2.4／5GHz） a/b/g/n

（2.4／5GHz） 防水防塵 × × × 3D Touch × × × FeliCa × × × SIMサイズ nanoSIM nanoSIM nanoSIM コネクター Lightning Lightning Lightning 通話時間（3G） 14時間 24時間 14時間 10時間 連続待受時間 10日 16日 10日 10日 ネット利用時間

（3G／LTE） 10時間

／10時間 12時間

／12時間 12時間

／13時間 8時間

／10時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 11時間

／50時間 14時間

／80時間 13時間

／50時間 10時間

／40時間 カラバリ シルバー、ゴールド、スペースグレイ シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド シルバー、ゴールド、スペースグレイ

iPhone 5c iPhone 5 iPhone 4S iPhone 4 容量 16/32GB 16/32/64GB 16/32/64GB 16/32GB ディスプレー 4型液晶 4型液晶 4型液晶 4型液晶 画面解像度 1136×640

ドット 1136×640

ドット 960×640

ドット 960×640

ドット 画素密度 326ppi 326ppi 326ppi 326ppi コントラスト比 800:1 800:1 800:1 800:1 サイズ 59.2×124.4

×8.97mm 58.6×123.8

×7.6mm 58.6×115.2

×9.3mm 58.6×115.2

×9.3mm 重量 132g 112g 140g 137g CPU A6 A6 A5 A4 カメラ 8メガ

／F値2.4 8メガ 8メガ 5メガ インカメラ 1.2メガ 1.2メガ VGA（0.3メガ） VGA（0.3メガ） 動画撮影 フルHD/30fps、HD（イン） フルHD/30fps、

HD（イン） フルHD/30fps、

VGA（イン） HD/30fps、

VGA（イン） 手ぶれ補正 × × × × 生体認証 × × × × 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、

SIMフリー au、

ソフトバンク au、

ソフトバンク ソフトバンク 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）

／1.8GHz（3）

／800MHz（19） ― ― ― 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）

／800MHz（18） 2.1GHz（1） × ― 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）

／1.8GHz（3）

／900MHz（8） 2.1GHz（1）

／1.8GHz（3） × × 最大通信速度 下り100Mbps 下り100Mbps 下り14.4Mbps 下り7.2Mbps VoLTE × × × × Wi-Fi a/b/g/n

（2.4／5GHz） a/b/g/n

（2.4／5GHz） b/g/n

（2.4GHz） b/g/n

（2.4GHz） 防水防塵 × × × × 3D Touch × × × × FeliCa × × × × SIMサイズ nanoSIM nanoSIM microSIM microSIM コネクター Lightning Lightning Dock Dock 通話時間（3G） 10時間 8時間 8時間 7時間 連続待受時間 250時間 225時間 200時間 300時間 ネット利用時間

（3G／LTE） 8時間

／10時間 8時間

／8時間 6時間

／× 6時間

／× 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 10時間

／40時間 10時間

／40時間 10時間

／40時間 10時間

／40時間 カラバリ ホワイト、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン ブラック＆スレート、ホワイト＆シルバー ホワイト、ブラック ホワイト、ブラック

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