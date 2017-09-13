iPhone X＆iPhone 8と過去のiPhoneのスペックを詳細比較

ついに発表されたiPhone X＆iPhone 8。iPhone 7はもちろん、まだまだユーザーが多いであろう、iPhone 6やiPhone 6sなども含めて、早速現時点でわかる範囲でスペック表を作成しました！
|iPhone X
まず、iPhone 8は4.7型＆5.5型の2モデルであることからもわかるようにiPhone 7の延長線のモデルと言えます。ただし、CPUはiPhone Xと同じA11に進化。動画の撮影性能やネットワーク面などで、iPhone Xと同等になっています。
|iPhone 7の進化形もデザインやサイズが若干変更されているiPhone 8／iPhone 8 Plus
ただ、背面にガラス素材を採用するなどデザインが変更したこともあり、本体サイズはわずかに大型化。従来のiPhone 7用のカバーなどは流用できないと想像できます。
そして注目なのは、やはりiPhone X。5.8型というiPhone 8 Plus以上の大型ディスプレーを採用しながら、ほぼ額縁がないデザインにより、横幅は70.9mm、縦も143.6mmとiPhone 8とiPhone 8 Plusの間で、むしろiPhone 8に近いサイズになっているのには驚きでしょう。また、新たに採用された有機ELのコントラスト比は100万：1と圧倒的なものです。
カラバリは原点回帰ということか、スペースグレイ、シルバーの2色。ただし、お値段も究極レベルで、SIMフリー版の場合、64GBモデルが税抜11万2800円、256GBモデルが税抜12万9800円と発表されています。
|A11という新CPUを搭載しているのはiPhone XとiPhone 8で共通
そのほかにも注目の顔認証「Face ID」やQi準拠のワイヤレス充電など、注目の要素多数の新iPhone。詳細はASCII.jpでさらに詳しくお届け予定です！
|Face ID用のカメラやAirPowerという名称のワイヤレス充電用の台にも注目です！
|iPhone X
|iPhone 8
|iPhone 8 Plus
|容量
|64/256GB
|ディスプレー
|5.8型有機EL
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|2436×1125
ドット
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|画素密度
|458ppi
|326ppi
|401ppi
|コントラスト比
|100万:1
|1400:1
|1300:1
|サイズ
|70.9×143.6
×7.7mm
|67.3×138.4
×7.3mm
|78.1×158.4
×7.5mm
|重量
|174g
|148g
|202g
|CPU
|Apple A11、M11
|カメラ
|12メガ×2
／F値1.8、2.4
|12メガ
／F値1.8
|12メガ×2
／F値1.8、2.8
|インカメラ
|7メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式）
|生体認証
|○（顔）
|○（指紋）
|販売キャリア
|ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）
／1.5GHz（21）／3.5GHz（42）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／900MHz（8）／AXGP（41）
|最大通信速度
|下り800Mbps
|VoLTE
|○
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz）
|防水防塵
|○
|3D Touch
|○
|FeliCa
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM
|コネクター
|Lightning
|通話時間
|21時間
|14時間
|21時間
|ネット利用時間
|12時間
|12時間
|13時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|13時間
／60時間
|13時間
／40時間
|14時間
／60時間
|ワイヤレス充電
|○
|カラバリ
|スペースグレイ、シルバー
|ゴールド、シルバー、スペースグレイ
|iPhone 7
|
iPhone 7
Plus
|iPhone 6s
|
iPhone 6s
Plus
|容量
|32/128/256GB
|16/64/128GB
|ディスプレー
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|画素密度
|326ppi
|401ppi
|326ppi
|401ppi
|コントラスト比
|1400:1
|1300:1
|1400:1
|1300:1
|サイズ
|67.1×138.3
×7.1mm
|77.9×158.2
×7.3mm
|67.1×138.3
×7.1mm
|77.9×158.2
×7.3mm
|重量
|138g
|188g
|143g
|192g
|CPU
|Apple A10、M10
|Apple A9、M9
|カメラ
|12メガ
／F値1.8
|12メガ×2
／F値1.8、2.8
|12メガ／F値2.2
|インカメラ
|7メガ／F値2.2
|5メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/30fps、HD（イン）
|4K/30fps、HD（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式）
|○
|○（光学式）
|生体認証
|○（指紋）
|○（指紋）
|販売キャリア
|ドコモ、au、ソフトバンク、
SIMフリー
|ドコモ、au、ソフトバンク、
SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／1.5GHz（21）／800MHz（19）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／1.5GHz（11）
／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
|2.1GHz（1）／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）
|最大通信速度
|下り450Mbps
|下り300Mbps
|VoLTE
|○
|○
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac MIMO対応
（2.4／5GHz）
|a/b/g/n/ac MIMO対応
（2.4／5GHz）
|防水防塵
|○
|×
|3D Touch
|○
|○
|FeliCa
|○
|×
|SIMサイズ
|nanoSIM
|nanoSIM
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|通話時間（3G）
|14時間
|21時間
|14時間
|24時間
|連続待受時間
|10日
|16日
|10日
|16日
|ネット利用時間
（3G／LTE）
|12時間
／12時間
|13時間
／13時間
|10時間
／10時間
|12時間
／12時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|13時間
／40時間
|14時間
／60時間
|11時間
／50時間
|14時間
／80時間
|カラバリ
|ローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック、PRODUCT RED
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド
|iPhone 6
|
iPhone 6
Plus
|iPhone SE
|iPhone 5s
|容量
|16/64/128GB
|16/64GB
|16/64/128GB
|ディスプレー
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|4型液晶
|4型液晶
|画面解像度
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|1136×640
ドット
|1136×640
ドット
|画素密度
|326ppi
|401ppi
|326ppi
|326ppi
|コントラスト比
|1400:1
|1300:1
|800:1
|800:1
|サイズ
|67×138.1
×6.9mm
|77.8×158.1
×7.1mm
|58.6×123.8
×7.6mm
|58.6×123.8
×7.6mm
|重量
|129g
|172g
|113g
|112g
|CPU
|Apple A8、M8
|A9、M9
|A7、M7
|カメラ
|8メガ／F値2.2
|12メガ
／F値2.2
|8メガ
／F値2.2
|インカメラ
|1.2メガ／F値2.2
|1.2メガ
／F値2.4
|1.2メガ
／F値2.4
|動画撮影
|フルHD/60fps、
HD（イン）
|4K/30fps、
HD（イン）
|フルHD/30fps、
HD（イン）
|手ぶれ補正
|○
|○（光学式）
|○
|○
|生体認証
|○（指紋）
|○（指紋）
|○（指紋）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
Y!mobile、
UQ mobile、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
Y!mobile、
UQ mobile、
SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
|2.1GHz（1）
／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
|2.1GHz（1）
／800MHz（18）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
900MHz（8）
／AXGP（41）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
900MHz（8）
|最大通信速度
|下り150Mbps
|下り150Mbps
|下り100Mbps
|VoLTE
|○
|○
|×
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac
（2.4／5GHz）
|a/b/g/n/ac
（2.4／5GHz）
|a/b/g/n
（2.4／5GHz）
|防水防塵
|×
|×
|×
|3D Touch
|×
|×
|×
|FeliCa
|×
|×
|×
|SIMサイズ
|nanoSIM
|nanoSIM
|nanoSIM
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|Lightning
|通話時間（3G）
|14時間
|24時間
|14時間
|10時間
|連続待受時間
|10日
|16日
|10日
|10日
|ネット利用時間
（3G／LTE）
|10時間
／10時間
|12時間
／12時間
|12時間
／13時間
|8時間
／10時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|11時間
／50時間
|14時間
／80時間
|13時間
／50時間
|10時間
／40時間
|カラバリ
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ
|iPhone 5c
|iPhone 5
|iPhone 4S
|iPhone 4
|容量
|16/32GB
|16/32/64GB
|16/32/64GB
|16/32GB
|ディスプレー
|4型液晶
|4型液晶
|4型液晶
|4型液晶
|画面解像度
|1136×640
ドット
|1136×640
ドット
|960×640
ドット
|960×640
ドット
|画素密度
|326ppi
|326ppi
|326ppi
|326ppi
|コントラスト比
|800:1
|800:1
|800:1
|800:1
|サイズ
|59.2×124.4
×8.97mm
|58.6×123.8
×7.6mm
|58.6×115.2
×9.3mm
|58.6×115.2
×9.3mm
|重量
|132g
|112g
|140g
|137g
|CPU
|A6
|A6
|A5
|A4
|カメラ
|8メガ
／F値2.4
|8メガ
|8メガ
|5メガ
|インカメラ
|1.2メガ
|1.2メガ
|VGA（0.3メガ）
|VGA（0.3メガ）
|動画撮影
|フルHD/30fps、HD（イン）
|フルHD/30fps、
HD（イン）
|フルHD/30fps、
VGA（イン）
|HD/30fps、
VGA（イン）
|手ぶれ補正
|×
|×
|×
|×
|生体認証
|×
|×
|×
|×
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー
|au、
ソフトバンク
|au、
ソフトバンク
|ソフトバンク
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|―
|―
|―
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）
／800MHz（18）
|2.1GHz（1）
|×
|―
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／900MHz（8）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
|×
|×
|最大通信速度
|下り100Mbps
|下り100Mbps
|下り14.4Mbps
|下り7.2Mbps
|VoLTE
|×
|×
|×
|×
|Wi-Fi
|a/b/g/n
（2.4／5GHz）
|a/b/g/n
（2.4／5GHz）
|b/g/n
（2.4GHz）
|b/g/n
（2.4GHz）
|防水防塵
|×
|×
|×
|×
|3D Touch
|×
|×
|×
|×
|FeliCa
|×
|×
|×
|×
|SIMサイズ
|nanoSIM
|nanoSIM
|microSIM
|microSIM
|コネクター
|Lightning
|Lightning
|Dock
|Dock
|通話時間（3G）
|10時間
|8時間
|8時間
|7時間
|連続待受時間
|250時間
|225時間
|200時間
|300時間
|ネット利用時間
（3G／LTE）
|8時間
／10時間
|8時間
／8時間
|6時間
／×
|6時間
／×
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|10時間
／40時間
|10時間
／40時間
|10時間
／40時間
|10時間
／40時間
|カラバリ
|ホワイト、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン
|ブラック＆スレート、ホワイト＆シルバー
|ホワイト、ブラック
|ホワイト、ブラック