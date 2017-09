最新インテルCore Xプロセッサー搭載ゲーミングデスクトップも登場 日本HP、ゲーミングノートPC最上位モデル「OMEN X by HP 17」発表 文● 行正和義 編集●ASCII

「OMEN X by HP 17」(製品版では日本語キーボードが搭載される)

日本HPは9月12日、ゲーミングPC「OMEN by HP」シリーズの上位モデルとなるハイスペックゲーミングノート「OMEN X by HP 17」を発表。デスクトップPCにもインテルCore X搭載のゲーミングデスクトップ「OMEN X by HP Desktop」を追加し、いずれも11月中旬に発売する。

OMEN X by HP 17は、第7世代インテルCore i7-7820HKやオーバークロック対応XMPメモリー、PCIe SSDとのデュアルストレージ、グラフィックス機能にNVIDIA GeForce GTX 1080を搭載するなどのハイスペックノートPC。17.3型ワイド液晶(1920×1080ドット)は120Hzのハイリフレッシュレート表示に加え、ちらつきを抑えるNVIDIA G-SYNC対応。

4本のヒートパイプと大型デュアルファンによる強力な冷却性能を持つ

およそ1670万色に発光するLEDバックライトを装備するメカニカルキーボードにはNキーロールオーバーやアンチゴースト機能を搭載。高負荷に耐える大型デュアルファンや4本のヒートパイプによる高効率な冷却機能を装備。同社直販価格は35万6184円(32GBメモリー、512GB SSD+1TB HDD)より。

「OMEN X by HP Desktop」

ゲーミングデスクトップ「OMEN X by HP Desktop」の追加モデルは、インテルCore i9-7900Xプロセッサー搭載の「OMEN X by HP Desktop 900-290jp」(64万5840円より)およびインテルCore i7-7740Xプロセッサー搭載の「OMEN X by HP Desktop 900-270jp」(47万3040円より)。

同社では、今回発表したモデルも含むOMEN by HPシリーズを中心に、9月21日~24日に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2017」に出展する。

