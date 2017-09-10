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人気SIMフリースマホのスペック全紹介！ 【2017年夏編】第5回

注目のSIMフリータブレットカタログ　ファーウェイが豊富な製品群、ASUSは4：3の画面が人気

2017年09月10日 12時00分更新

文● ドロイドさん（アスキースマホ総研

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　2017年夏時点での人気SIMフリースマホのスペックと機能を全紹介する本特集。第5回は番外編としてLTE対応SIMフリータブレットを紹介する。

MediaPad M3 Lite

　やや影が薄くなった感もあるAndroidタブレットだが、ファーウェイがコスパに優れた製品を複数の価格帯でリリースしている。一方のASUSは、スペックが高いモデルに注目。画面の縦横比が4：3という部分が電子書籍に適しており、人気の秘密だ。

　もちろん忘れてはいけないのが、iPad。3月に登場した新型「iPad」は価格面にも注力されたモデルとなった。LTE対応のSIMフリー版は5万円台後半からだが、アプリの充実度、OSバージョンアップなどのサポート、そしてリセールバリューを考えれば、実は割高感はないとも言える。高価ではあるが、新型のiPad Proの2機種もSIMフリーで入手できる。

人気SIMフリースマホ
【高コスパなAndroidか使い勝手がいいiPadか タブレット編】

●ファーウェイ「MediaPad M3 Lite
●ファーウェイ「MediaPad T3
●ファーウェイ「MediaPad M3
●ファーウェイ「MediaPad M3 Lite 10
●ファーウェイ「MediaPad T3 10
●ファーウェイ「MediaPad T2 8 Pro
●ASUS「ZenPad 3 8.0
●ASUS「ZenPad 3S 10 LTE
●ASUS「ZenPad 10
iPad Pro 10.5、iPad Pro 12.9、新iPad、iPad mini 4

　 MediaPad M3 Lite MediaPad T3 MediaPad M3
メーカー ファーウェイ ファーウェイ ファーウェイ
価格 3万2184円 2万1578円 約3万6000円
（シルバー）
約4万2000円
（ゴールド）
ディスプレー 8型液晶 8型液晶 8.4型液晶
画面解像度 1920×1200ドット 1200×800ドット 2560×1600ドット
サイズ 213.3×123.3
×7.5mm		 211.07×124.65
×7.95mm		 215.5×124.2
×7.3mm
重量 310g 350g 310g
CPU Snapdragon 435
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 425
1.4GHz
（クアッドコア）		 Kirin 950
2.3GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 3GB 2GB 4GB
内蔵ストレージ 32GB 16GB 32 or 64GB
外部メモリー microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大256GB）
OS Android 7.0 Android 7.0 Android 6.0→7.0
LTE対応バンド 1/3/5/7/8/18/19/
20/26/38/40/41		 1/3/5/7/8/19
/20/38/39/40/41		 1/3/5/7/8/19
/20/28
/38/39/40/41
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
通話機能
カメラ画素数 リア：8メガ
／イン：8メガ		 リア：5メガ
／イン：2メガ		 リア：8メガ
／イン：8メガ
バッテリー容量 4800mAh 4800mAh 5100mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー ×
SIM形状 nanoSIM nanoSIM nanoSIM
カラバリ スペースグレイ スペースグレイ ゴールド、シルバー
発売時期 2017年8月 2017年8月 2016年12月
　 MediaPad M3 Lite 10 MediaPad T3 10 MediaPad T2 8 Pro
メーカー ファーウェイ ファーウェイ ファーウェイ
価格 約3万6000円 約2万3000円 約2万2000円
ディスプレー 10.1型液晶 9.6型液晶 8型液晶
画面解像度 1920×1200ドット 1280×800ドット 1920×1200ドット
サイズ 240×173
×7.1mm		 229.8×159.8
×7.95mm		 209.3×123
×8.1mm
重量 460g 460g 340g
CPU Snapdragon 435
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 425
1.4GHz
（クアッドコア）		 Snapdragon 615
1.5GHz＋1.2GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 3GB 2GB 2GB
内蔵ストレージ 32GB 16GB 16GB
外部メモリー microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）
OS Android 7.0 Android 7.0 Android 6.0
LTE対応バンド 1/3/5/7/8/19
/20/38/40/41		 1/3/5/7/8/19
/20/38/40/41		 1/3/5/7/8/19
/20/26/28
/38/40/41
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
通話機能
カメラ画素数 リア：8メガ
／イン：8メガ		 リア：5メガ
／イン：2メガ		 リア：8メガ
／イン：2メガ
バッテリー容量 6660mAh 4800mAh 4800mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー × ×
SIM形状 nanoSIM nanoSIM microSIM
カラバリ スペースグレイ スペースグレイ ホワイト
発売時期 2017年6月 2017年6月 2016年12月
　 ZenPad 3 8.0 ZenPad 3S
10 LTE 		ZenPad 10
（Z301MFL）
メーカー ASUS ASUS ASUS
価格 約3万7000円 約4万2000円 3万5424円
ディスプレー 7.9型液晶 9.7型液晶 10.1型液晶
画面解像度 2048×1536ドット 2048×1536ドット 1920×1200ドット
サイズ 205.4×136.4
×7.57mm		 242.3×164.2
×6.75mm		 251.7×172.1
×8.9mm
重量 320g 490g 490g
CPU Snapdragon 650
1.8GHz
（ヘキサコア）		 Snapdragon 650
1.8GHz
（ヘキサコア）		 MediaTek MT8735A
1.45GHz
（クアッドコア）
内蔵メモリー 4GB 4GB 2GB
内蔵ストレージ 32GB 32GB 16GB
外部メモリー microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）
OS Android 6.0→7.0 Android 6.0→7.0 Android 7.0
LTE対応バンド 1/3/5/7/8/18/19
/20/26/28/38/41		 1/3/5/7/8/18/19
/20/26/28/38/41		 1/3/5/7/8/9/18/19
/20/26/28/38/41
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/5/6/8 1/5/6/8 1/5/6/8/9
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
通話機能 × ×
カメラ画素数 リア：8メガ
／イン：2メガ		 リア：8メガ
／イン：5メガ		 リア：5メガ
／イン：2メガ
バッテリー容量 4680mAh 7800mAh 4680mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー × × ×
SIM形状 microSIM nanoSIM microSIM
カラバリ ブラック スチールブラック ダークブルー、アッシュグレー、クラシックホワイト
発売時期 2016年9月 2016年12月 2017年7月
　 iPad Pro
10.5 		iPad Pro
12.9 		iPad iPad mini 4
メーカー アップル
価格 9万1584円
（64）
10万3464円
（256）
12万7224円
（512）		 10万9944円
（64）
12万1824円
（256）
14万5584円
（512）		 5万7024円
（32）
6万8904円
（128）		 6万5664円
（128）
ディスプレー 10.5型液晶 12.9型液晶 9.7型液晶 7.9型液晶
解像度 2224×1668
ドット		 2732×2048
ドット		 2048×1536
ドット		 2048×1536
ドット
サイズ 250×174.1
×6.1mm		 305.7×220.6
×6.9mm		 240×169.5
×7.5mm		 203.2×134.8
×6.1mm
重量 477g 692g 478g 304g
CPU A10X A9 A8
内蔵ストレージ 64/256/512GB 32/128GB 128GB
OS iOS 10 iOS 10 iOS 9→10
LTE対応バンド 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17
/18/19/20/21/25/26/27/28
/29/30/38/39/40/41		 1/2/3/4/5/7
/8/12/13/17
/18/19/20/25
/26/28/29
/38/39/40/41		 1/2/3/4/5/7/8
/13/17/18/19/20
/25/26/28/29
/38/39/40/41
（うちドコモ） 1/3/19/21 1/3/19
無線LAN IEEE802.11ac（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：12メガ／イン：7メガ リア：8メガ／イン：1.2メガ
防水／防塵 ×／×
指紋センサー
SIM形状 nanoSIM
カラバリ シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド シルバー、ゴールド、スペースグレイ
発売時期 2017年6月 2017年3月 2015年9月

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