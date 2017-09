RAZERZONEでゲーム大会開催、豪華優勝賞品も用意

ストロークコミュニケーションは、9月16に「THE KING OF FIGHTERS XIV」、17日に「GUILTY GEAR Xrd Rev2」のゲーム大会をTSUKUMO eX.地下1階RAZERZONEで開催する。

大会ではゲーム推奨PCに認定されている「G-GEAR mini GI7J-E91/T」のカスタマイズモデルを用意。優勝者・準優勝者には賞品が送られるという。大会の詳細は以下のとおり。

EXCITE GAMING BATTLE 概要

日程

9月16日(土) THE KING OF FIGHTERS XIV

1部大会 受付開始12:00 開演12:30~終了14:30予定(参加人数:8人)

2部大会 受付開始15:30 開演16:00~終了18:00予定(参加人数:8人)

9月17日(日) GUILTY GEAR Xrd Rev2

1部大会 受付開始12:00 開演12:30~終了14:30予定(参加人数:8人)

2部大会 受付開始15:30 開演16:00~終了18:00予定(参加人数:8人)

会場

TSUKUMO eX. 地下1階 RAZERZONE 東京都千代田区外神田4-4-1

賞品

優勝:Razer Leviathan(各回1名)

準優勝:RAZER Kraken Pro V2 White Oval(各回1名)

MC/実況

コイチ氏

主催

ストロークコミュニケーション



大会フォーマット