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G-GEAR mini GI7J-E91/Tのカスタマイズモデルを使用

RAZERZONEでゲーム大会開催、豪華優勝賞品も用意

2017年09月07日 17時00分更新

文● ラッキー橋本／ASCII

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　ストロークコミュニケーションは、9月16に「THE KING OF FIGHTERS XIV」、17日に「GUILTY GEAR Xrd Rev2」のゲーム大会をTSUKUMO eX.地下1階RAZERZONEで開催する。

　大会ではゲーム推奨PCに認定されている「G-GEAR mini GI7J-E91/T」のカスタマイズモデルを用意。優勝者・準優勝者には賞品が送られるという。大会の詳細は以下のとおり。

EXCITE GAMING BATTLE　概要

日程
　9月16日（土）　THE KING OF FIGHTERS XIV
　　1部大会　受付開始12:00　開演12:30～終了14:30予定（参加人数：8人）
　　2部大会　受付開始15:30　開演16:00～終了18:00予定（参加人数：8人）
　9月17日（日）　GUILTY GEAR Xrd Rev2
　　1部大会　受付開始12:00　開演12:30～終了14:30予定（参加人数：8人）
　　2部大会　受付開始15:30　開演16:00～終了18:00予定（参加人数：8人）
会場
　TSUKUMO eX. 地下1階 RAZERZONE　東京都千代田区外神田4-4-1
賞品
　優勝：Razer Leviathan（各回1名）
　準優勝：RAZER Kraken Pro V2 White Oval（各回1名）
MC／実況
　コイチ氏
主催
　ストロークコミュニケーション

　大会フォーマット

グループステージは2試合先取制、決勝戦は3試合先取制

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