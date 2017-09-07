RAZERZONEでゲーム大会開催、豪華優勝賞品も用意

ストロークコミュニケーションは、9月16に「THE KING OF FIGHTERS XIV」、17日に「GUILTY GEAR Xrd Rev2」のゲーム大会をTSUKUMO eX.地下1階RAZERZONEで開催する。
大会ではゲーム推奨PCに認定されている「G-GEAR mini GI7J-E91/T」のカスタマイズモデルを用意。優勝者・準優勝者には賞品が送られるという。大会の詳細は以下のとおり。
EXCITE GAMING BATTLE 概要
日程
9月16日（土） THE KING OF FIGHTERS XIV
1部大会 受付開始12:00 開演12:30～終了14:30予定（参加人数：8人）
2部大会 受付開始15:30 開演16:00～終了18:00予定（参加人数：8人）
9月17日（日） GUILTY GEAR Xrd Rev2
1部大会 受付開始12:00 開演12:30～終了14:30予定（参加人数：8人）
2部大会 受付開始15:30 開演16:00～終了18:00予定（参加人数：8人）
会場
TSUKUMO eX. 地下1階 RAZERZONE 東京都千代田区外神田4-4-1
賞品
優勝：Razer Leviathan（各回1名）
準優勝：RAZER Kraken Pro V2 White Oval（各回1名）
MC／実況
コイチ氏
主催
ストロークコミュニケーション
大会フォーマット
|グループステージは2試合先取制、決勝戦は3試合先取制