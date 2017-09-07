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きんぎょ注意報 第1話公開中

2017年09月07日 14時45分更新

文● 編集部

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　アニメ「きんぎょ注意報」第1話「転校少女藤ノ宮千歳！/みんな集まれ！ ピンクの金魚の楽しい学校」、「金田一少年の事件簿」第1話「学園七不思議殺人事件 ファイル1」が東映アニメーション創立60周年公式YouTubeチャンネルで公開中。

【公式】きんぎょ注意報 第1話「転校少女藤ノ宮千歳！/みんな集まれ！ ピンクの金魚の楽しい学校」


【公式】金田一少年の事件簿 第1話「学園七不思議殺人事件 ファイル1」



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