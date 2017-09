Thermaltake「Riing Plus RGB Fan Premium Edition」 Thermaltakeの多機能RGB LEDファン「Riing Plus」に新モデルが加わる 文● 山県 編集●北村/ASCII.jp

Thermaltakeから、1680万色での発光に対応したRGB LEDファン「Riing Plus RGB Fan Premium Edition」シリーズが登場している。120mmモデルと140mmモデルに、それぞれ3パックと5パックが用意される。

1680万色での発光に対応したRGB LEDファン「Riing Plus RGB Fan Premium Edition」シリーズ

「Riing Plus RGB Fan Premium Edition」シリーズは、ファンフレーム部分に、1680万色での発光に対応したLEDを12個搭載。付属のコントローラーに接続して「Riing Plus RGB」ソフトウェアを使用することで、LEDカラーの個別設定や8種類のライティングモードの切り替えなど、多彩なイルミネーションのカスタマイズができる。

レインボーに比較様子はかなり綺麗

「Riing Plus RGB」ソフトウェアは、プロファイルの作成やファンスピードのコントロールにも対応。ファンの状態に異常を検知した場合にアラートを表示するなど、ファンのパフォーマンスをリアルタイムで確認することも可能だ。

製品には、5基のファンを接続可能なコントローラーを同梱。コントローラー同士は16台までのデイジーチェーンに対応するため、最大80基のファンをコントロールすることもできる。

多機能な「Riing Plus RGB」ソフトウェア。LEDカラーの個別設定はもちろん、プロファイルの作成やファンスピードのコントロールにも対応する

ハイドロリックベアリング採用の本体は、高いエアフローを生む9枚のファンブレードを搭載。120mmファンの基本スペックは、回転数500~1500rpm、最大風圧1.54mmH2O、最大風量48.34CFM、ノイズレベル24.7dBA。140mmファンの基本スペックは、回転数500~1400rpm、最大風圧1.53mmH2O、最大風量63.19CFM、ノイズレベル27.2dBA。

価格は「Riing Plus 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition 3Pack」が1万2938円、「Riing Plus 12 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition 5Pack」が1万7258円、「Riing Plus 14 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition 3Pack」が1万4018円、「Riing Plus 14 LED RGB Radiator Fan TT Premium Edition 5Pack」が1万8338円。パソコンショップアーク、ドスパラ パーツ館、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。

