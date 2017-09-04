今なら防水2in1タブ「arrows Tab QH WQ2/B1」が7万9694円！

富士通の直販サイト「富士通 WEB MART」は、ウェブ限定モデルを対象とするセールを開催中だ。
各種ウェブ購入特典が用意されており、カスタムメイドモデルが対象の割引クーポンなどを利用できる（最新の構成例／価格は富士通 WEB MARTを参照）。
安心の防水・防塵と堅牢性、10.1型タブレット「arrows Tab WQ2/B1」
|「arrows Tab WQ2/B1」
キャンペーン対象製品のひとつは、10.1型タブレット「arrows Tab QH35/B1」のカスタムメイドモデル「arrows Tab WQ2/B1」。主なスペックは以下の通り。
通常の直販価格は9万8388円で、19％オフクーポンを利用すると7万9694円からとなる。
- ・Atom x5-Z8550
- ・4GBメモリー
- ・約64GB／約128GB フラッシュメモリー
- ・10.1型（1920×1200ドット）タッチ対応、ノングレア
- ・Office Personal Premium／Office Home and Business Premium／なし
- ・Windows 10 Home（64bit）