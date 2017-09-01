サンワサプライ、USB充電器と合体するテーブルタップ

|「電源タップ（USB-AC充電アダプタ付・4個口・個別スイッチ付・2極・2m）」
サンワサプライは9月1日、USB充電器が合体できるなどUSB給電機能を備えたテーブルタップ3製品を発売した。
「電源タップ（USB-AC充電アダプタ付・4個口・個別スイッチ付・2極・2m）」はテーブルタップの端にACアダプター内蔵USB充電器が装着できるもので、ACコンセント×4＋USBポート×4を装備。全体の電源容量は合計1500Aまで対応、USBポートは4ポート合計最大3.4Aまで対応する。価格は3980円。
|「電源タップ（USB充電ポート付・最大3.1Aまで・1500W・2m・5個口・個別スイッチ付）」（左）および「電源タップ（USB充電ポート付・最大3.1Aまで・1500W・2m・2個口・個別スイッチ付）」（右）
また、着脱式ではないもののUSB給電ポートを備えたテーブルタップ2製品も同時に発売。「電源タップ（USB充電ポート付・最大3.1Aまで・1500W・2m・5個口・個別スイッチ付）」はACコンセント×5＋USB2ポートを備え、価格は2980円。「電源タップ（USB充電ポート付・最大3.1Aまで・1500W・2m・2個口・個別スイッチ付）」はACコンセント×2＋USBポート×2を備え、価格は1880円。