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USBもACも、スリムな一体型になって電源まわりを整理

サンワサプライ、USB充電器と合体するテーブルタップ

2017年09月01日 20時00分更新

文● 行正和義　編集●ASCII

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「電源タップ（USB-AC充電アダプタ付・4個口・個別スイッチ付・2極・2m）」

　サンワサプライは9月1日、USB充電器が合体できるなどUSB給電機能を備えたテーブルタップ3製品を発売した。

　「電源タップ（USB-AC充電アダプタ付・4個口・個別スイッチ付・2極・2m）」はテーブルタップの端にACアダプター内蔵USB充電器が装着できるもので、ACコンセント×4＋USBポート×4を装備。全体の電源容量は合計1500Aまで対応、USBポートは4ポート合計最大3.4Aまで対応する。価格は3980円。

「電源タップ（USB充電ポート付・最大3.1Aまで・1500W・2m・5個口・個別スイッチ付）」（左）および「電源タップ（USB充電ポート付・最大3.1Aまで・1500W・2m・2個口・個別スイッチ付）」（右）

　また、着脱式ではないもののUSB給電ポートを備えたテーブルタップ2製品も同時に発売。「電源タップ（USB充電ポート付・最大3.1Aまで・1500W・2m・5個口・個別スイッチ付）」はACコンセント×5＋USB2ポートを備え、価格は2980円。「電源タップ（USB充電ポート付・最大3.1Aまで・1500W・2m・2個口・個別スイッチ付）」はACコンセント×2＋USBポート×2を備え、価格は1880円。

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