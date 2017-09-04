IoTの成功事例に注目！ 最もDLされた製造業向けカタログ

製造業向けカタログポータル「Cluez」は、2017年8月に最もダウンロードされたカタログTOP20を発表した。

1位：日本版インダストリー4.0 IoT成功事例集

株式会社FAプロダクツ

1位に輝いた「日本版インダストリー4.0 IoT成功事例集」は、設備の稼働管理・実績収集システムや品質データの傾向値管理など、IoT化の方法やIoT化後のデータ活用と運用などわかりやすく紹介している。今後の参考にぜひチェックしてほしい。

日本版インダストリー4.0 IoT成功事例集 ダウンロードページはコチラ

以下、2位以下のカタログを一挙紹介する。

2位：loT現場管理システム WorkWatch

ラトックシステム株式会社

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3位：既設PLCからのデータ取り込みに特化したIOTゲートウェイ 「KES IoT Logic」

株式会社金沢エンジニアリングシステムズ

既設PLCからのデータ取り込みに特化したIOTゲートウェイ 「KES IoT Logic」 ダウンロードページはコチラ

4位：稼動・状態監視ソリューション＜各種加工機・各種設備に対応＞

株式会社ゼネテック

稼動・状態監視ソリューション＜各種加工機・各種設備に対応＞ ダウンロードページはコチラ

5位：音声と映像を活用したIoTソリューション

株式会社and One

音声と映像を活用したIoTソリューション ダウンロードページはコチラ

6位：Small Start IoT! アイデアBook Webサーバ機能搭載プログラマブルコントローラFP7

パナソニック デバイスSUNX株式会社

Small Start IoT! アイデアBook Webサーバ機能搭載プログラマブルコントローラFP7 ダウンロードページはコチラ

7位：IoTを活用した稼働実績モニタリングシステム「Dsync」

ネクストインダストリー株式会社

IoTを活用した稼働実績モニタリングシステム「Dsync」 ダウンロードページはコチラ

8位：IoT対応 遠隔監視プラットフォーム MitaMon

株式会社椿本チエイン

IoT対応 遠隔監視プラットフォーム MitaMon ダウンロードページはコチラ

9位：ファクトリーIoTスモール・スターター・パッケージ

日本システムウエア株式会社

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10位：IoTストリームデータ処理のアプリケーションプラットフォーム

アクロクエストテクノロジー株式会社

IoTストリームデータ処理のアプリケーションプラットフォーム ダウンロードページはコチラ

11位以降は、Cluezの人気カタログランキング TOP20（2017年7月）にて。

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