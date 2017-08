G-Tuneから「カウンターストライクオンライン2」推奨PCが登場！

マウスコンピューターは8月28日、ゲーミングPCブランドG-Tuneにて、人気FPSシリーズ最新作「カウンターストライクオンライン2」の推奨パソコンを発売した。

ブロンズモデル「NEXTGEAR-MICRO im570BA8-CSO2」は、CPUにCore i5-7400(4コア/4スレッド 3.0GHz/3.5Ghz)を、GPUにGeForce GTX 1050(2GB)を採用。8GBメインメモリにストレージ1TB HDDを搭載する。価格は9万6984円から。

シルバーモデル「NEXTGEAR-MICRO im570SA10-CSO2」は、CPUにCore i7-7700(4コア/8スレッド 3.6GHz/4.2GHz)を、GPUにGeForce GTX 1060(3GB)を採用し、16GBメインメモリにストレージ1TB HDD、240GB SSDを搭載する。価格は14万3424円から。

なお、この推奨パソコンにはG-Tuneのイメージ色にカラーリングされた「G-Tune VRヘルメット」と「G-Tune VRバックパックPC」が付属するとのこと。

Copyright(c)2017 NEXON Korea Corporation & Valve Corporation, Licensed to NEXON Co.,Ltd., in Japan. Valve, Counter-Strike and Counter-Strike Online are trademarks, registered trademarks, or applied trademarks of Valve Corporation.

