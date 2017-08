TERA6周年オフラインパーティー開催、秋季アップデート情報も公開

「TERA :The Exiled Realm of Arborea」の6周年を記念した「6周年オフラインパーティー in 東京」が開催

ゲームオンが運営するMMOPRG「TERA :The Exiled Realm of Arborea」(以下、TERA)が6周年を迎える。8月27日に「6周年オフラインパーティー in 東京」が開催され、100名のプレーヤーが集結。公式生放送「テラライブ!~Vol.24~」の配信を実施した。

MCの山下 まみさん、日本『TERA』運営プロデューサーの廣田 瞬一氏、ゲストの伊織 もえさんが登壇

会場では、参加者同士で名刺交換をしたり、テーブルごとにクイズを解いたりと交流を楽しんでいた。また、日本『TERA』運営プロデューサーの廣田 瞬一氏、MCの山下 まみさん、ゲストの伊織 もえさんが登壇し、今後のロードマップなどを発表した。

参加者同士で名刺交換など交流を楽しんでいた

会場ではドリンクや料理も

コットン太郎氏からお祝いメッセージが届いた

新ダンジョン「デモロスのルーレット」など

9月アップデート情報公開

まずは、「暴風のエルカラス号ヘルモード」や「探してたたいてお祭り騒ぎ! ギガモン襲来」、ログインスタンプミッションなど、ゲーム内で実施中の6周年記念イベントをおさらい。続いて、2017年下半期のアップデート内容を紹介した。

9月のアップデートでは、レベル65の新ダンジョン「デモロスのルーレット」が実装される。実装にともない、「嘘つきタルスキの遊び場」はクローズされる。また、装備の追加も発表。バルバトスのサークレットの上位互換として「デモロスのサークレット」が追加される。そのほか、ラカン/奮迅せし猛者アクセサリーの加工タイプも追加予定だ。

9月に実装予定のアップデート

2017年秋季アップデート名は“再誕”

強化システムの全面リニューアルなどの内容も発表

2017年秋季アップデート情報を公開

続いて、2017年秋季アップデートの内容も発表した。アップデート名は“再誕”。アップデートでは、装備構造の改善などよりプレーしやすい環境にしていくという。

再誕ではまず、強化システムの全面リニューアルを実施。現在の「名品化」や「覚醒」が撤廃され、オプション厳選についても改善する。今後は、装備の強化は強化材料による強化のみで最高段階まで上げることが可能になり、上限が+9になる。加えて、新しい機能として「昇級機能」が追加され、下位装備の+9より上位装備の+0のほうが弱いということがなくなるという。

強化システムが変更される 強化値上限が+9になり、強化前の名品化や覚醒の準備が不要になる

そのほか、装備を獲得した際に付与されるランダムオプションは、最初の1回のみ無条件ですべてのオプションから選択できるようになる。2回目以降は、ランダムで変更可能だ。なお、アップデートにより強化素材の多くが使用不可になるが、その分新しいアイテムと交換可能になる。交換レートは日本独自に調整し、アイテムの価値は維持する予定とのことなので、今ある装備や素材が無駄になることはないようだ。

再誕では、レベル65の新ダンジョンを追加するほか、懐かしのダンジョンも入れ替えで復活する予定だ。再誕では、このほかにも様々なコンテンツの実装を予定しているとのこと。今後の新情報や詳細については、公式サイトや公式生放送で順次発表していくという。

レベル65の新ダンジョンも実装予定 懐かしのダンジョンも入れ替え

ついにエリーンの「ヘビーガンナー」実装!

さらに、再誕実装以降のアップデート情報も少し発表された。目玉は、エリーンの「ヘビーガンナー」実装。もともとヘビーガンナーは、ハイエルフとキャスタニックの専用クラスだったが、要望が多かったため実装を決めたという。そのほか、最上級ダンジョンや新システム、新コンテンツなども計画中とのことだ。

ゲーム内と会場連動で〇×クイズやイベントをかけた「クーマスパラダイス」

アップデート情報発表後は、ゲーム内と会場で連動した〇×クイズを実施。クイズ大会では、ゲーム内会場にブタの着ぐるみを着たプレーヤーが大量にいて、とてもシュールな光景だった。

また、追加イベントをかけた「クーマスパラダイス」では、廣田氏チームVS山下さん、伊織さんチームに分かれて対決。結果は山下さん、伊織さんチームが勝利し、追加イベントとして「通常ダンジョンドロップアップ2倍」、「強化/名品化成功率2倍」、「【6周年】エリーンメダル増量」が実施されることとなった。さらに、会場や視聴者からの声に応えて、土日限定で「通常ダンジョンドロップアップ3倍(ギルリアンの森は2.5倍)」になる。

オフラインパーティーの最後には、「ポポリビーズクッション」や「エリーンのフィギュア」などが当たる抽選会を実施。なお、各イベントで開催される抽選会のみでゲットできるものもあったようなので、レアグッズを手に入れたい! という人は今後のイベントに参加してみてはいかがだろうか。

グッズが当たる抽選会も開催

こうして、オフラインパーティーは大盛況のうちに終了した。北海道や兵庫など、東京意外からのプレーヤーも参加しており、テーブルごとだけでなく、様々な場所で交流が行なわれていたのが印象的だった。プレーヤー同士に加え、運営プロデューサーなどと直接意見交換ができる場はなかなかないので、興味がある人はイベントに参加してみよう。

