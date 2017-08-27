格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第141回
【格安スマホまとめ】楽天が1Mbps使い放題のY!mobile対抗プラン、IIJmioもセットプラン開始
2017年08月27日 15時30分更新
格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。楽天モバイルが、データと通話定額のセットで月1980円～とY!mobileに対抗した新プランを発表。IIJmioも音声SIM＋通話定額オプション＋スマホ代金のセットプランを開始した。
|完全にY!mobileを意識した楽天モバイルの新プラン「スーパーホーダイ」
データ＋国内通話定額で月1980円～で通信量使い切った後に
1Mbpsで使い放題の楽天モバイル「スーパーホーダイ」
楽天モバイルが9月から新料金プラン「スーパーホーダイ」を開始する。通信量の違いで「プランS」（月2GB）、「プランM」（月6GB）、「プランL」（月14GB）の3プランを用意。1回5分までの国内通話定額もセットになっており、月額料金はそれぞれ税抜月2980円、税抜月3980円、税抜月5980円。楽天会員であれば最初の1年間は税抜月1000円が割引される。
|データ定額と通話定額がセット、3プランを用意するなど、Y!mobileに非常に似通っている
料金やサービス内容的に、今シェアを伸ばしているY!mobileに対抗しているのは明らかだが（Y!mobileの国内通話定額は1回10分まで）、「スーパーホーダイ」は通信量を使い切っても、最大1Mbpsで使い放題なのが差別化要素となっている（12～13時、18～19時の時間帯は最大300kbps）。
「スーパーホーダイ」は2年または3年の最低利用期間が設定されており、2年の場合は端末代金1万円引きまたは1万ポイント、3年の場合は2万円引きまたは2万ポイントという長期優待ボーナスが用意されている。ただし、主要キャリアやY!mobileのように2年契約ではないので、最低利用期間の経過後は契約解除料などは不要となる。
|長期利用を前提に優待が用意されている。最低利用期間が終われば解除料などはない
IIJmioも音声SIM＋通話定額＋端末代のセット
「コミコミセット」を開始！ 税抜月1880円～
格安スマホのユーザー層の広がりに合わせてか、IIJmioも「音声SIM＋通話定額オプション＋端末の割賦代金」をセット料金で提供する「コミコミセット」を開始する。11月末までの期間限定で提供される。
|音声SIMと通話定額、端末代セットで最初の1年は1000円引きで税抜月1880円～。IIJmioもY!mobileを意識したモデルを導入!?
「コミコミセット」で用意されるスマホは、「VAIO Phone A」「ZenFone Live」「AQUOS SH-M04-A」「arrows M04」の4機種。VAIO Phone AまたはZenFone Liveの選択時に、月3GBのデータ通信が付いた音声SIM、1回3分までの通話定額オプション（家族間は10分、プラス税抜月230円で1回10分／家族間30分に変更可能）のセットで、1年目は税抜月1880円、2年目は税抜月2880円、3年目以降は端末の割賦代金がなくなるので税抜月2200円となる。
|最初の1年は1000円引き、3年目以降は割賦払いが終了するので再び安くなる
主要キャリアなどと異なり、契約期間や自動更新が設定されていないのが特徴的で、途中解約時は端末割賦代金の残額と、通常のIIJmioの音声SIMと同様、1年以内の解約時のみ「（12ヵ月－契約月数）×1000円」の解除料のみが必要となる。
月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBE SIM 3ギガプラン
|
IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン
|楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3GB
|月3.1GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|1188円
|972円
|972円
|972円
|972円
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
324円
／100MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|
324円
／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|＋月1058円でYouTubeなど
|―
|ー
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
○
（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|有料
|×（BIC SIMは○）
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|LINEモバイル
|
U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス
|
DMM
mobile
データSIMプラン 3GB
|DTI SIM 3GBデータプラン
|FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
|LINEフリー
|コミュニケーションフリー 3GB
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月1GB
|月3GB
|月1／3GB
|月3GB
|月3GB
|
月100MB
／1GB等
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|128kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|540円
|1198円
|
734円
～972円
|918円
|907円
|
322円／
538円等
|初期費用
|3672円
|3665円
|3240円
|3665円
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
|通信制御
|条件非公表
|
条件
非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
2GB
|―
|
カウント
フリー
|LINE
|LINE、Twitter、Facebook、Instagram
|―
|―
|別プランあり
|LINEなど
|
SMS
オプション
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|公衆Wi-Fi
|×
|○
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|1ヵ月
|なし
|なし
|
ニフティ
NifMo
3GBプラン
|nuroモバイル
|イオンモバイル データプラン 4GB
|
mineo
シングルタイプ 3GB
|
3GB
プラン
|0 SIM
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|au 4G LTE
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月3GB
|
月500MB
～5GB
|月4GB
|月3GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|972円
|972円
|0～1728円
|1058円
|972円
|972円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
972円
／500MB
|
432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
1日／
650MB
|条件非公表
|条件非公表
|
3日／
366MB
（低速時）
|ー
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|―
|
SMS
オプション
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|○
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
|なし
月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）
|OCN モバイル ONE
|
IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン
|BIGLOBE SIM
|
170MB/日
コース
|
6GB/月
コース
|タイプD
|タイプA
|
6ギガ
プラン
|
12ギガ
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au 4G LTE
（VoLTE）
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|
1日
170MB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月6GB
|月12GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1490円
|1566円
|1641.6円
|1641.6円
|1566円
|2916円
|初期費用
|3665円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|3665円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM、
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|
540円
／500MB
|
216円
／100MB
|
216円
／100MB
|324円／100MB
|通信制御
|―
|
3日／
366MB
（低速時）
|
3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
|―
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|―
|＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
|
SMS
オプション
|○（129円）
|
○
（151円）
|
◎
（標準）
|
○
（129円）
|公衆Wi-Fi
|○
|×（BIC SIMは○）
|○
|最低利用期間
|なし
|2ヵ月
|2ヵ月
|なし
|b-mobile SIM
|楽天モバイル データSIM 5GBプラン
|
U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン
|
U-mobile
データ専用
5GB
|
LinksMate
5GB
|高速定額
|おかわりSIM
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|無制限
|月1～5GB
|月5GB
|無制限
|月5GB
|月5GB
|
制限時の
通信速度
|―
|200kbps
|200kbps
|―
|128kbps
|200kbps
|月額料金
|2138円
|
540～
1620円
|1566円
|2678円
|1598円
|1620円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3665円
|3672円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|―
|1GBまで月540円、1GBごとに＋270円
|
324円
／100MB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|
216円
／100MB
1080円
／1GB
|通信制御
|―
|
3日／
360MB
（低速時）
|ー
|条件非公表
|
3日／
300MB
（低速時）
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|対応ゲーム、Twitterなど
|
SMS
オプション
|×
|
○
（140円）
|
○
（129円）
|
○
（162円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|なし
|なし
|なし
|なし（SIM削除に3240円）
|
DMM mobile
データSIMプラン
|
DTI SIM
ネットつかい放題プラン
|イオンモバイル データ8GBプラン
|mineo シングルタイプ 6GB
|5GB
|8GB
|
ドコモ
プラン
|
au
プラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
au
4G LTE
|
高速通信
通信量
|月5GB
|月8GB
|無制限
|月8GB
|月6GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|―
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1306円
|2138円
|2376円
|2138円
|1706円
|1706円
|初期費用
|3240円
|3665円
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
標準、microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1
|―
|
518円
／1GB
|162円／100MB
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時）
|
1～3GB
程度
／1～2日
|
3日／
366MB
（低速時）
|なし
|
3日／
6GB
|
カウント
フリー
|―
|別プランあり
|―
|―
|
SMS
オプション
|○（162円）
|
○
（162円）
|
○
（151円）
|
○
（129円）
|
◎
（標準）
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1ヵ月
|なし
|なし
|なし
|なし
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。
この連載の記事
- 第140回 【格安スマホまとめ】海外でデュアルカメラ搭載のZenFone 4が発表！ 日本登場に期待
- 第139回 【格安スマホまとめ】ソフトバンク版iPhoneで使える通話SIM発売！ SBの半額をアピール
- 第138回 【格安スマホまとめ】nuroモバイルが深夜だけ使い放題プラン、gooの4型エントリー機が2GB RAMで再登場
- 第137回 【格安スマホまとめ】動画やSNSが使い放題のカウントフリーのサービス一覧を掲載
- 第136回 【格安スマホまとめ】Y!mobile＋SIMフリーiPhoneでテザリング可に、Atermから据置型SIMフリールーター
- 第135回 【格安スマホまとめ】SIMフリー機2製品登場、ASUSから5型エントリー機、arrows新モデルは洗浄可能
- 第134回 【格安スマホまとめ】スマホゲームがカウントフリーの格安SIM開始、ソフトバンク版iPad向けプリペイドS...
- 第133回 【格安スマホまとめ】各社の通話定額オプションを一覧表で紹介
- 第132回 【格安スマホまとめ】Moto Modsの拡張性ありな「Moto Z2 Play」、ZenFoneはデュアルレンズ機が登場
- 第131回 【格安スマホまとめ】SIMロック解除の条件、方法、メリットをおさらい
- この連載の一覧へ