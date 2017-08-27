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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ第141回

【格安スマホまとめ】楽天が1Mbps使い放題のY!mobile対抗プラン、IIJmioもセットプラン開始

2017年08月27日 15時30分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。楽天モバイルが、データと通話定額のセットで月1980円～とY!mobileに対抗した新プランを発表。IIJmioも音声SIM＋通話定額オプション＋スマホ代金のセットプランを開始した。

完全にY!mobileを意識した楽天モバイルの新プラン「スーパーホーダイ」

データ＋国内通話定額で月1980円～で通信量使い切った後に
1Mbpsで使い放題の楽天モバイル「スーパーホーダイ」

　楽天モバイルが9月から新料金プラン「スーパーホーダイ」を開始する。通信量の違いで「プランS」（月2GB）、「プランM」（月6GB）、「プランL」（月14GB）の3プランを用意。1回5分までの国内通話定額もセットになっており、月額料金はそれぞれ税抜月2980円、税抜月3980円、税抜月5980円。楽天会員であれば最初の1年間は税抜月1000円が割引される。

データ定額と通話定額がセット、3プランを用意するなど、Y!mobileに非常に似通っている

　料金やサービス内容的に、今シェアを伸ばしているY!mobileに対抗しているのは明らかだが（Y!mobileの国内通話定額は1回10分まで）、「スーパーホーダイ」は通信量を使い切っても、最大1Mbpsで使い放題なのが差別化要素となっている（12～13時、18～19時の時間帯は最大300kbps）。

　「スーパーホーダイ」は2年または3年の最低利用期間が設定されており、2年の場合は端末代金1万円引きまたは1万ポイント、3年の場合は2万円引きまたは2万ポイントという長期優待ボーナスが用意されている。ただし、主要キャリアやY!mobileのように2年契約ではないので、最低利用期間の経過後は契約解除料などは不要となる。

長期利用を前提に優待が用意されている。最低利用期間が終われば解除料などはない

IIJmioも音声SIM＋通話定額＋端末代のセット
「コミコミセット」を開始！ 税抜月1880円～

　格安スマホのユーザー層の広がりに合わせてか、IIJmioも「音声SIM＋通話定額オプション＋端末の割賦代金」をセット料金で提供する「コミコミセット」を開始する。11月末までの期間限定で提供される。

音声SIMと通話定額、端末代セットで最初の1年は1000円引きで税抜月1880円～。IIJmioもY!mobileを意識したモデルを導入!?

　「コミコミセット」で用意されるスマホは、「VAIO Phone A」「ZenFone Live」「AQUOS SH-M04-A」「arrows M04」の4機種。VAIO Phone AまたはZenFone Liveの選択時に、月3GBのデータ通信が付いた音声SIM、1回3分までの通話定額オプション（家族間は10分、プラス税抜月230円で1回10分／家族間30分に変更可能）のセットで、1年目は税抜月1880円、2年目は税抜月2880円、3年目以降は端末の割賦代金がなくなるので税抜月2200円となる。

最初の1年は1000円引き、3年目以降は割賦払いが終了するので再び安くなる

　主要キャリアなどと異なり、契約期間や自動更新が設定されていないのが特徴的で、途中解約時は端末割賦代金の残額と、通常のIIJmioの音声SIMと同様、1年以内の解約時のみ「（12ヵ月－契約月数）×1000円」の解除料のみが必要となる。

月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック

　 OCN モバイル ONE BIGLOBE SIM 3ギガプラン IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン 		楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
110MB/日
コース 		3GB/月
コース 		タイプD タイプA
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円
初期費用 3665円 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		324円
／100MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円
／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
カウント
フリー 		自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTubeなど
SMS
オプション
（129円）
（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
公衆Wi-Fi 有料 ×（BIC SIMは○） ×
最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 LINEモバイル U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス 		DMM
mobile
データSIMプラン 3GB 		DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB
／1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 540円 1198円 734円
～972円 		918円 907円 322円／
538円
初期費用 3672円 3665円 3240円 3665円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1 		410円
／500MB
648円
／1GB 		100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
通信制御 条件非公表 条件
非公表 		3日／
366MB
（低速時） 		3日／
2GB
カウント
フリー 		LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram 別プランあり LINEなど
SMS
オプション
（129円）
（標準）
（162円）
（162円）
（162円）
（151円）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし
　 ニフティ
NifMo
3GBプラン 		nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo
シングルタイプ 3GB
3GB
プラン 		0 SIM ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
高速通信
通信量 		月3GB 月3GB 月500MB
～5GB 		月4GB 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円
初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 3240円 3240円
SIMサイズ 標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		972円
／500MB
 432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
 500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 1日／
650MB 		条件非公表 条件非公表 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
カウント
フリー
SMS
オプション
（162円）
（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）

　 OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン 		BIGLOBE SIM
170MB/日
コース 		6GB/月
コース 		タイプD タイプA 6ギガ
プラン 		12ギガ
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日
170MB 		月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円
初期費用 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM、
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
カウント
フリー 		自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
SMS
オプション 		○（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
公衆Wi-Fi ×（BIC SIMは○）
最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 b-mobile SIM 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン 		U-mobile
データ専用
5GB 		LinksMate
5GB
高速定額 おかわりSIM
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		無制限 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 月5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 128kbps 200kbps
月額料金 2138円 540～
1620円 		1566円 2678円 1598円 1620円
初期費用 3240円 3665円 3665円 3672円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円
／100MB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
1080円
／1GB
通信制御 3日／
360MB
（低速時） 		条件非公表 3日／
300MB
（低速時）
カウント
フリー 		対応ゲーム、Twitterなど
SMS
オプション 		×
（140円）
（129円）
（162円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし（SIM削除に3240円）
　 DMM mobile
データSIMプラン 		DTI SIM
ネットつかい放題プラン 		イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB
5GB 8GB ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au
4G LTE
高速通信
通信量 		月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円
初期費用 3240円 3665円 3240円 3240円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1 		518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 3日／366MB
（低速時） 		1～3GB
程度
／1～2日 		3日／
366MB
（低速時） 		なし 3日／
6GB
カウント
フリー 		別プランあり
SMS
オプション 		○（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。


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