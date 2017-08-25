wena×beamsのコラボレーション第2弾「beams Black」登場

wena×beams第2弾「beams Black」

ソニーは8月25日、ウェアラブルデバイス「wena wrist」のステンレスバンド単品販売とbeamsのコラボレーション「wena×beams」の第2弾「beams Black」を発表。9月3日に発売する。

wena wristのステンレスバンドと、wena wrist leatherと一緒に利用できるヘッドのみの販売。wena wristにBEAMSの多面的な個性をひとつの機能（spec）として持たせるという「a new spec beams」をコンセプトとしており、フェイスやヘッド裏蓋にはコンセプトロゴを刻印、微細な溝を同心円状に細かく入れることで光が放射状に映える上品な旭光仕上げを採用。

とくにブラックの金属文字板は限りなく黒に近い色味となるようこだわった仕上げとなっている。

全4モデルが用意され、「Chronograph Premium Black BD beams edition」（WN-WC03B-H）および「Chronograph Premium Black WD beams edition」（WN-WC02B-H）は4万3070円、「Three Hands Premium Black BD beams edition」（WN-WT03B-H）および「Three Hands Premium Black WD beams edition」（WN-WT02B-H）は2万6870円。すでに予約の受け付けを開始している。

ツイートする

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています