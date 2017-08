ASCIIゲーム部 ― 第7回 2017年8月31日(水)20:30から生放送 ジェイソンで殺るか? 逃げるか? ショータ&ゆうこばの『Friday the 13th』実況 文● アスキー編集部

アスキー編集部がPCゲームに特化した配信プラットフォーム「Twitch(ツイッチ)」にゲーム実況チャンネルを開設しました!

今回は生粋のPCゲーマー・ジサトラショータと、実はちょっとビビリなゆうこばが、Steamで配信中のサバイバルホラーゲーム「Friday the 13th: The Game」をゆるふわ実況プレイ。超有名ホラー映画『13日の金曜日』を原作としたゲームで、プレイヤーは襲いかかるジェイソンから逃れるべく、キャンプ場からの脱出を目指します。

このゲームのみどころは、最大8人のプレイヤーのうち1人はジェイソンを操作できるところ! ショータ&ゆうこばは無事逃げることができるのか。また、ジェイソンとなり他のプレイヤーを襲撃できるのか? ぜひご一緒に、真夏の夜のホラーを楽しみましょう!

▽放送情報

放送日 : 2017年8月31日(水)

時間 : 20:30~21:30 放送予定

場所 : アスキーTwitchちゃんねる

タイトル: Friday the 13th:The Game

▽出演者

ジサトラショータ(MC)@Shotam_A_J

ゆうこば @kobayashiyutaro

© FRIDAY THE 13TH and all related characters and elements are trademarks of and © New Line Productions, Inc. and Horror, Inc. (each to the extent of their interest). Gun Legal info: © 2017 Gun Media Holdings, Inc. All Rights Reserved. Summer Camp, Slasher Vol., Gun Media and Summer Camp Logo are trademarks of Gun Media Holdings, Inc, in the US and/or other countries.

