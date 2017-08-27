このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

人気SIMフリースマホのスペック全紹介！ 【2017年夏編】第4回

DSDS対応モデルやコンパクトモデルも！

1万円以下や4型の小型機など安価でも個性豊か 人気SIMフリースマホ全カタログ 【エントリー編】

2017年08月27日 12時00分更新

文● ドロイドさん（アスキースマホ総研

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

DSDS対応機や4型のコンパクトモデルもあり
目的をしっかり決めてから購入しよう！

　注目のSIMフリースマホを、ASCII編集部がピックアップして紹介する本特集。【高性能機編】【ミドルハイ編】【ミドルクラス編】と紹介してきたが、SIMフリースマホの最後は税抜2万円以下で購入できる【エントリー編】だ。

ASUSのエントリー機「ZenFone Live」はライブ配信中にリアルタイムで美顔処理を行なうなど、価格以外の注目点も多いスマホだ

　ミドルクラスの層が厚いため、税抜1万円台、それ以下の価格帯のスマホはやや存在感が薄くなったが、DSDS対応のハイスペック機や4型のコンパクトモデルなど、個性のあるモデルも多い。とはいえ、性能的には限界があるのも確かなので、サブ用や通話用など利用目的を決めてから購入するのがオススメだ。

人気SIMフリースマホ
【DSDS対応機やコンパクト機など個性豊かなエントリー編】

●ASUS「ZenFone Live
●ASUS「ZenFone 3 Max（5.2型）
●gooのスマホ「g07＋
●gooのスマホ「g06＋
●FREETEL「Priori 4
●コヴィア「FLEAZ Que
●Wiko「Tommy
●BLU「GRAND X LTE
●TCL「Alcatel PIXI 4

　 ZenFone Live ZenFone 3 Max
（5.2型） 		g07＋
メーカー ASUS ASUS コヴィア
価格 2万1384円 約2万円 2万1384円
ディスプレー 5型液晶 5.2型液晶 5.5型液晶
画面解像度 720×1280ドット 720×1280ドット 1080×1920ドット
サイズ 71.7×141.4
×7.9mm		 73.7×149.5
×8.55mm		 75.6×152
×7.9mm
重量 120g 160g 150g
CPU Snapdragon 400
1.4GHz
（クアッドコア）		 MediaTek
MT6737M 1.25GHz
（クアッドコア）		 MediaTek
MT6750T
1.5GHz＋1GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 2GB 2GB 3GB
内蔵ストレージ 16GB 16GB 32GB
外部メモリー microSDXC
（最大128GB）		 microSDHC
（最大32GB）		 microSDXC
（最大128GB）
OS Android 6.0 Android 6.0 Android 6.0
（7.0予定）
LTE対応バンド 1/3/8/18/19/26
/28/41		 1/2/3/4/5/7/8
/18/19/26/28
/38/41		 1/3/8/19
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/6/8/18/19 1/2/5/6/8 1/6/8
DSDS 4G＋3G × ×
CA対応 × × ×
au VoLTE × ×
無線LAN IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：13メガ
／イン：5メガ		 リア：13メガ
／イン：5メガ		 リア：13メガ
／イン：8メガ
バッテリー容量 2650mAh 4100mAh 3000mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー ×
SIM形状 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM micro＋nanoSIM
USB端子 microUSB microUSB Type-C
カラバリ ネイビーブラック、ローズピンク、シャンパンゴールド シルバー、ゴールド、グレー ホワイトパネル、ブラックパネル
発売時期 2017年7月 2017年1月 2017年3月
　 g06＋ Priori 4 FLEAZ Que
メーカー クロスリンクマーケティング FREETEL コヴィア
価格 8424円 約1万5000円 1万584円
ディスプレー 4型液晶 5型液晶 4.5型液晶
画面解像度 480×800ドット 720×1280ドット 480×854ドット
サイズ 63.2×126
×10.8mm		 71.5×144.8
×9.5mm		 66.5×132.4
×10.35mm
重量 120g 167g 125g
CPU MediaTek
MT6737M 1.1GHz
（クアッドコア）		 MediaTek
MT6737 1.3GHz
（クアッドコア）		 MediaTek
MT6735A 1.3GHz
（クアッドコア）
内蔵メモリー 2GB 2GB 2GB
内蔵ストレージ 16GB 16GB 16GB
外部メモリー microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）
OS Android 7.0 Android 6.0
（7.0予定）		 Android 6.0
（7.0予定）
LTE対応バンド 1/3/19 1/3/5/8/18/19
/28/41		 1/3/19
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/6 1/5/6/8/19 1/6
DSDS 4G＋3G × × ×
CA対応 × × ×
au VoLTE × × ×
無線LAN IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：5メガ
／イン：2メガ		 リア：8メガ
／イン：5メガ		 リア：5メガ
／イン：5メガ
バッテリー容量 1700mAh 4000mAh 2200mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー × × ×
SIM形状 microSIM×2 micro＋nanoSIM microSIM
USB端子 microUSB microUSB microUSB
カラバリ gooRed、イエロー、ライトブルー、ブラック、ピンク、インディゴ マットブラック、シルバー、ブルー、ピンク、グリーン、パープル（6色同梱） ブラック
発売時期 2017年7月 2017年1月 2017年4月
　 Tommy GRAND X LTE Alcatel PIXI 4
メーカー Wiko BLU TCLコミュニケーション
価格 約1万4000円 1万2800円 1万800円
ディスプレー 5型液晶 5型液晶 5型液晶
画面解像度 720×1280ドット 720×1280ドット 480×854ドット
サイズ 71.5×145.9
×8.8mm		 72.3×146
×9.4mm		 72.5×140.7
×9.5mm
重量 165g 167.2g 169g
CPU Snapdragon 210
1.3GHz
（クアッドコア）		 MediaTek
MT6737 1.25GHz
（クアッドコア）		 MediaTek
MT6735M 1GHz
（クアッドコア）
内蔵メモリー 2GB 1GB 1GB
内蔵ストレージ 16GB 8GB 8GB
外部メモリー microSDXC
（最大64GB）		 microSDHC
（最大32GB）		 microSDHC
（最大32GB）
OS Android 6.0 Android 7.0 Android 6.0
LTE対応バンド 1/3/8/18/19 1/3/6/8/9/19 1/3/19/38/40
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/19 1/6/8/19 1/5/6/8/19
DSDS 4G＋3G × × ×
CA対応 × × ×
au VoLTE × ×
無線LAN IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
カメラ画素数 リア：8メガ
／イン：5メガ		 リア：8メガ
／イン：5メガ		 リア：5メガ
／イン：2メガ
バッテリー容量 2500mAh 2400mAh 2000mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー × × ×
SIM形状 microSIM×2 nanoSIM×2 microSIM×2
USB端子 microUSB microUSB microUSB
カラバリ ブリーン、フラッシュレッド、トゥルーブラック ブラック、シルバー、ゴールド、ローズゴールド ダークグレイ、メタリックシルバー
発売時期 2017年2月 2017年6月 2017年3月

前へ 1 2 3 4 次へ

この特集の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

最新記事

ASCII.jp特設サイト

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン

ASCII.jp RSS2.0 配信中

ピックアップ
アスキーストア's 人気ランキング ベスト5

富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART