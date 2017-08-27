1万円以下や4型の小型機など安価でも個性豊か 人気SIMフリースマホ全カタログ 【エントリー編】

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DSDS対応機や4型のコンパクトモデルもあり

目的をしっかり決めてから購入しよう！

注目のSIMフリースマホを、ASCII編集部がピックアップして紹介する本特集。【高性能機編】【ミドルハイ編】【ミドルクラス編】と紹介してきたが、SIMフリースマホの最後は税抜2万円以下で購入できる【エントリー編】だ。

ASUSのエントリー機「ZenFone Live」はライブ配信中にリアルタイムで美顔処理を行なうなど、価格以外の注目点も多いスマホだ

ミドルクラスの層が厚いため、税抜1万円台、それ以下の価格帯のスマホはやや存在感が薄くなったが、DSDS対応のハイスペック機や4型のコンパクトモデルなど、個性のあるモデルも多い。とはいえ、性能的には限界があるのも確かなので、サブ用や通話用など利用目的を決めてから購入するのがオススメだ。

人気SIMフリースマホ

【DSDS対応機やコンパクト機など個性豊かなエントリー編】

●ASUS「ZenFone Live」

●ASUS「ZenFone 3 Max（5.2型）」

●gooのスマホ「g07＋」

●gooのスマホ「g06＋」

●FREETEL「Priori 4」

●コヴィア「FLEAZ Que」

●Wiko「Tommy」

●BLU「GRAND X LTE」

●TCL「Alcatel PIXI 4」



ZenFone Live ZenFone 3 Max

（5.2型） g07＋ メーカー ASUS ASUS コヴィア 価格 2万1384円 約2万円 2万1384円 ディスプレー 5型液晶 5.2型液晶 5.5型液晶 画面解像度 720×1280ドット 720×1280ドット 1080×1920ドット サイズ 71.7×141.4

×7.9mm 73.7×149.5

×8.55mm 75.6×152

×7.9mm 重量 120g 160g 150g CPU Snapdragon 400

1.4GHz

（クアッドコア） MediaTek

MT6737M 1.25GHz

（クアッドコア） MediaTek

MT6750T

1.5GHz＋1GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 2GB 2GB 3GB 内蔵ストレージ 16GB 16GB 32GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDHC

（最大32GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 6.0 Android 6.0 Android 6.0

（7.0予定） LTE対応バンド 1/3/8/18/19/26

/28/41 1/2/3/4/5/7/8

/18/19/26/28

/38/41 1/3/8/19 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/6/8/18/19 1/2/5/6/8 1/6/8 DSDS 4G＋3G × × ○ CA対応 × × × au VoLTE ○ × × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：13メガ

／イン：5メガ リア：13メガ

／イン：5メガ リア：13メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 2650mAh 4100mAh 3000mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー × ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM micro＋nanoSIM USB端子 microUSB microUSB Type-C カラバリ ネイビーブラック、ローズピンク、シャンパンゴールド シルバー、ゴールド、グレー ホワイトパネル、ブラックパネル 発売時期 2017年7月 2017年1月 2017年3月

g06＋ Priori 4 FLEAZ Que メーカー クロスリンクマーケティング FREETEL コヴィア 価格 8424円 約1万5000円 1万584円 ディスプレー 4型液晶 5型液晶 4.5型液晶 画面解像度 480×800ドット 720×1280ドット 480×854ドット サイズ 63.2×126

×10.8mm 71.5×144.8

×9.5mm 66.5×132.4

×10.35mm 重量 120g 167g 125g CPU MediaTek

MT6737M 1.1GHz

（クアッドコア） MediaTek

MT6737 1.3GHz

（クアッドコア） MediaTek

MT6735A 1.3GHz

（クアッドコア） 内蔵メモリー 2GB 2GB 2GB 内蔵ストレージ 16GB 16GB 16GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 7.0 Android 6.0

（7.0予定） Android 6.0

（7.0予定） LTE対応バンド 1/3/19 1/3/5/8/18/19

/28/41 1/3/19 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/6 1/5/6/8/19 1/6 DSDS 4G＋3G × × × CA対応 × × × au VoLTE × × × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：5メガ

／イン：2メガ リア：8メガ

／イン：5メガ リア：5メガ

／イン：5メガ バッテリー容量 1700mAh 4000mAh 2200mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー × × × SIM形状 microSIM×2 micro＋nanoSIM microSIM USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ gooRed、イエロー、ライトブルー、ブラック、ピンク、インディゴ マットブラック、シルバー、ブルー、ピンク、グリーン、パープル（6色同梱） ブラック 発売時期 2017年7月 2017年1月 2017年4月

Tommy GRAND X LTE Alcatel PIXI 4 メーカー Wiko BLU TCLコミュニケーション 価格 約1万4000円 1万2800円 1万800円 ディスプレー 5型液晶 5型液晶 5型液晶 画面解像度 720×1280ドット 720×1280ドット 480×854ドット サイズ 71.5×145.9

×8.8mm 72.3×146

×9.4mm 72.5×140.7

×9.5mm 重量 165g 167.2g 169g CPU Snapdragon 210

1.3GHz

（クアッドコア） MediaTek

MT6737 1.25GHz

（クアッドコア） MediaTek

MT6735M 1GHz

（クアッドコア） 内蔵メモリー 2GB 1GB 1GB 内蔵ストレージ 16GB 8GB 8GB 外部メモリー microSDXC

（最大64GB） microSDHC

（最大32GB） microSDHC

（最大32GB） OS Android 6.0 Android 7.0 Android 6.0 LTE対応バンド 1/3/8/18/19 1/3/6/8/9/19 1/3/19/38/40 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/19 1/6/8/19 1/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × × × CA対応 × × × au VoLTE ○ × × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：8メガ

／イン：5メガ リア：8メガ

／イン：5メガ リア：5メガ

／イン：2メガ バッテリー容量 2500mAh 2400mAh 2000mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー × × × SIM形状 microSIM×2 nanoSIM×2 microSIM×2 USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ ブリーン、フラッシュレッド、トゥルーブラック ブラック、シルバー、ゴールド、ローズゴールド ダークグレイ、メタリックシルバー 発売時期 2017年2月 2017年6月 2017年3月

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