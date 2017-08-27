人気SIMフリースマホのスペック全紹介！ 【2017年夏編】 ― 第4回
DSDS対応モデルやコンパクトモデルも！
1万円以下や4型の小型機など安価でも個性豊か 人気SIMフリースマホ全カタログ 【エントリー編】
2017年08月27日 12時00分更新
DSDS対応機や4型のコンパクトモデルもあり
目的をしっかり決めてから購入しよう！
注目のSIMフリースマホを、ASCII編集部がピックアップして紹介する本特集。【高性能機編】【ミドルハイ編】【ミドルクラス編】と紹介してきたが、SIMフリースマホの最後は税抜2万円以下で購入できる【エントリー編】だ。
|ASUSのエントリー機「ZenFone Live」はライブ配信中にリアルタイムで美顔処理を行なうなど、価格以外の注目点も多いスマホだ
ミドルクラスの層が厚いため、税抜1万円台、それ以下の価格帯のスマホはやや存在感が薄くなったが、DSDS対応のハイスペック機や4型のコンパクトモデルなど、個性のあるモデルも多い。とはいえ、性能的には限界があるのも確かなので、サブ用や通話用など利用目的を決めてから購入するのがオススメだ。
人気SIMフリースマホ
【DSDS対応機やコンパクト機など個性豊かなエントリー編】
●ASUS「ZenFone Live」
●ASUS「ZenFone 3 Max（5.2型）」
●gooのスマホ「g07＋」
●gooのスマホ「g06＋」
●FREETEL「Priori 4」
●コヴィア「FLEAZ Que」
●Wiko「Tommy」
●BLU「GRAND X LTE」
●TCL「Alcatel PIXI 4」
|ZenFone Live
|
ZenFone 3 Max
（5.2型）
|g07＋
|メーカー
|ASUS
|ASUS
|コヴィア
|価格
|2万1384円
|約2万円
|2万1384円
|ディスプレー
|5型液晶
|5.2型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|720×1280ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|71.7×141.4
×7.9mm
|73.7×149.5
×8.55mm
|75.6×152
×7.9mm
|重量
|120g
|160g
|150g
|CPU
|Snapdragon 400
1.4GHz
（クアッドコア）
|MediaTek
MT6737M 1.25GHz
（クアッドコア）
|MediaTek
MT6750T
1.5GHz＋1GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|2GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|16GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDHC
（最大32GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 6.0
|Android 6.0
|Android 6.0
（7.0予定）
|LTE対応バンド
|1/3/8/18/19/26
/28/41
|1/2/3/4/5/7/8
/18/19/26/28
/38/41
|1/3/8/19
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/6/8/18/19
|1/2/5/6/8
|1/6/8
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|○
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|○
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|2650mAh
|4100mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|×
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|micro＋nanoSIM
|micro＋nanoSIM
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|Type-C
|カラバリ
|ネイビーブラック、ローズピンク、シャンパンゴールド
|シルバー、ゴールド、グレー
|ホワイトパネル、ブラックパネル
|発売時期
|2017年7月
|2017年1月
|2017年3月
|g06＋
|Priori 4
|FLEAZ Que
|メーカー
|クロスリンクマーケティング
|FREETEL
|コヴィア
|価格
|8424円
|約1万5000円
|1万584円
|ディスプレー
|4型液晶
|5型液晶
|4.5型液晶
|画面解像度
|480×800ドット
|720×1280ドット
|480×854ドット
|サイズ
|63.2×126
×10.8mm
|71.5×144.8
×9.5mm
|66.5×132.4
×10.35mm
|重量
|120g
|167g
|125g
|CPU
|MediaTek
MT6737M 1.1GHz
（クアッドコア）
|MediaTek
MT6737 1.3GHz
（クアッドコア）
|MediaTek
MT6735A 1.3GHz
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|2GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|16GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 7.0
|Android 6.0
（7.0予定）
|Android 6.0
（7.0予定）
|LTE対応バンド
|1/3/19
|1/3/5/8/18/19
/28/41
|1/3/19
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/6
|1/5/6/8/19
|1/6
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|×
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：5メガ
／イン：2メガ
|リア：8メガ
／イン：5メガ
|リア：5メガ
／イン：5メガ
|バッテリー容量
|1700mAh
|4000mAh
|2200mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|×
|×
|×
|SIM形状
|microSIM×2
|micro＋nanoSIM
|microSIM
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|gooRed、イエロー、ライトブルー、ブラック、ピンク、インディゴ
|マットブラック、シルバー、ブルー、ピンク、グリーン、パープル（6色同梱）
|ブラック
|発売時期
|2017年7月
|2017年1月
|2017年4月
|Tommy
|GRAND X LTE
|Alcatel PIXI 4
|メーカー
|Wiko
|BLU
|TCLコミュニケーション
|価格
|約1万4000円
|1万2800円
|1万800円
|ディスプレー
|5型液晶
|5型液晶
|5型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|720×1280ドット
|480×854ドット
|サイズ
|71.5×145.9
×8.8mm
|72.3×146
×9.4mm
|72.5×140.7
×9.5mm
|重量
|165g
|167.2g
|169g
|CPU
|Snapdragon 210
1.3GHz
（クアッドコア）
|MediaTek
MT6737 1.25GHz
（クアッドコア）
|MediaTek
MT6735M 1GHz
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|1GB
|1GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|8GB
|8GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大64GB）
|microSDHC
（最大32GB）
|microSDHC
（最大32GB）
|OS
|Android 6.0
|Android 7.0
|Android 6.0
|LTE対応バンド
|1/3/8/18/19
|1/3/6/8/9/19
|1/3/19/38/40
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/19
|1/6/8/19
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|○
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：8メガ
／イン：5メガ
|リア：8メガ
／イン：5メガ
|リア：5メガ
／イン：2メガ
|バッテリー容量
|2500mAh
|2400mAh
|2000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|×
|×
|×
|SIM形状
|microSIM×2
|nanoSIM×2
|microSIM×2
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|ブリーン、フラッシュレッド、トゥルーブラック
|ブラック、シルバー、ゴールド、ローズゴールド
|ダークグレイ、メタリックシルバー
|発売時期
|2017年2月
|2017年6月
|2017年3月
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