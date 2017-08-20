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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ第140回

【格安スマホまとめ】海外でデュアルカメラ搭載のZenFone 4が発表！ 日本登場に期待

2017年08月20日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　今回は070/080/090番号による音声通話付きSIMの主要サービスについて、料金表でまとめている。先週の格安SIM、格安スマホ関連の話題では、海外でZenFone 4が発表。派生モデルも含めて、デュアルカメラ搭載が話題となっている。

ZenFone 4がついに海外で発表！

ZenFone 4の発表会が台湾で開催
デュアルカメラ搭載が基本！

　昨年5月のCOMPUTEXで発表され、国内では10月に発売されたZenFone 3。というわけで、2017年モデルもそろそろかと期待されていたが、ついに海外で「ZenFone 4」が発表された。国内での発売はまだ未定とはいえ、当然なんらかの形でのリリースが予想される。簡単に主要スペックをまとめた。

　今回主に発表されたのは、無印のZenFone 4に加えて、「ZenFone 4 Pro」「ZenFone 4 Selfie」「ZenFone 4 Selfie Pro」の計4機種（これに大容量バッテリー＋ミドルクラスの「ZenFone 4 Max Pro」も）。4機種についてはいずれもデュアルカメラを搭載するが、最上位のZenFone 4 Proは標準＋望遠、無印のZenFone 4は標準＋広角と組み合わせが異なっているほか、ZenFone 4 Selfieの2機種はなんとインカメラがデュアルで（リアはシングル）、標準＋広角の組み合わせとなっている。

ZenFone 4 Pro

　まず最上位のZenFone 4 Proは、フルHDの5.5型有機ELに、現在最速級のSnapdragon 835、6GBメモリー、64 or 128GBストレージ、3600mAhバッテリー、Android 7.1など。カメラは3つにすべてソニー製センサーを採用し、リアのメインが12メガの大型センサー、望遠が16メガ、インカメラが8メガ。

　無印のZenFone 4は、昨年同様にミドルハイクラスのスペック。フルHDの5.5型液晶にCPUはSnapdragon 660（または630）、4 or 6GBメモリー、最大64GBストレージ、Android 7.0などとなっている。

ZenFone 4

　ZenFone 4 Selfieの2モデルは前述のとおりに、インカメラが標準＋広角のデュアル。主なスペックは以下の表を見ていただきたいが、ZenFone 4 Selfie Proがミドルハイ、ZenFone 4 Selfieがミドルクラス。

ZenFone 4 Selfie Pro

　無印ZenFone 3は、海外では5.5型モデルが最初に公表されながら、日本では先に5.2型モデルが発売されたように（5.5型モデルは今春追加）、今回発表された端末がそのまま日本に持ち込まれるとは限らないが、いずれにしても魅力的な端末であることは間違いない。早い時期の発売に期待！

　 ZenFone 4
Pro 		ZenFone 4 ZenFone 4
Selfie Pro 		ZenFone 4
Selfie
ディスプレー 5.5型有機EL 5.5型液晶 5.5型有機EL 5.5型液晶
画面解像度 1080×1920 1080×1920 1080×1920 720×1280
サイズ 75.6×156.9
7.6mm		 75.2×155.4
7.5mm		 74.83×154.02
6.85mm		 76.2×156.66
7.85mm
重量 175g 165g 147g 144g
CPU Snapdragon
835		 Snapdragon
660 or 630		 Snapdragon
625		 Snapdragon
430
内蔵メモリー 6GB 4/6GB 3/4GB 4GB
内蔵ストレージ 64/128GB 64GB 64GB 64GB
OS Android 7.1 Android 7.0 Android 7.0 Android 7.0
カメラ リア12メガ
＋望遠16メガ
＋イン8メガ		 リア12メガ
＋広角8メガ
＋イン8メガ		 リア16メガ
＋イン12メガ
＋広角5メガ		 リア16メガ
＋イン20メガ
＋広角8メガ
バッテリー容量 3600mAh 3300mAh 3000mAh 3000mAh
指紋センサー
カラバリ Pure black、Moonlight white Midnight black、Moonlight white、Mint Green Rogue Red、Sunlight Gold、Deepsea Black Rose Pink、Mint Green、Sunlight Gold、Deepsea Black
海外価格 599ドル 399ドル 379ドル 279ドル

人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）
（データ専用SIMは前回分をクリック

　 OCN モバイル ONE BIGLOBE SIM IIJmio みおふぉん／
BIC SIM 音声通話パック
110MB/日
コース 		3GB/月
コース 		3GBプラン 6GBプラン ミニマムスタートプラン ライトスタートプラン
通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
高速通信
通信量 		1日110MB 月3GB 月3GB 月6GB 月3GB 月6GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1728円 1944円 1728円 2322円 1728円 2397円
通話定額 918円
（1回10分まで） 		650円
（1回3分まで） 		896円（1回10分、家族は30分まで）
初期費用 3665円 3665円 3240円（BIC SIMは3229円）
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円／500MB 324円／100MB 216円／100MB
通信制御 3日／366MB
（低速時のみ）
カウント
フリー 		自社クラウドサービス等 ＋月518円でYouTube、AbemaTVなど
公衆Wi-Fi 月270円 ×（BIC SIMは○）
最低利用期間 6ヵ月 1年 2ヵ月
契約解除料 8000円 8640円 12ヵ月以内の解約は
（12－契約月数）
×1080円
転出手数料 3240円 3240円（3ヵ月目までは6480円） 3240円
その他プラン
など 		1日170MB：2246円、
月6GB：2322円 		月1GB：1512円、
月12GB：3672円など 		月20GB／30GBの通信量を追加可能
　 楽天モバイル LINEモバイル コミュニケーションフリー 3GB U-mobile PREMIUM 通話プラス U-mobile 通話プラス 3GB FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
ベーシックプラン 3.1GBプラン
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		なし 月3.1GB 月3GB 無制限 月3GB 月100MB
／1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 128kbps 200kbps
月額料金 1350円 1728円 1825円 3218円 1706円 1078円／
1294円
通話定額 2570円（かけ放題）
918円（1回5分まで） 		950円（1回10分まで） × 800円（最大60分通話可） 907円（1回5分まで）など
初期費用 3665円 3672円 3665円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM、nanoSIM 標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		324円／100MB
594円／500MB
1058円／1GB 		540円
／500MB
1080円
／1GB
3240円
／3GB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
通信制御 条件
非公表 		条件非公表
カウント
フリー 		LINE、Facebook、Twitterなど LINEなど
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 1年 1年 1年以内は
（12－契約月数）
×1080円 		6ヵ月 なし
契約解除料 1万584円 1万584円 6480円 なし
転出手数料 3240円 3240円 3240円 1万6200円から月1080円ずつ減額
その他プラン
など 		月5GB：2322円、
月20GB：5130円など 		月5GB：
2397円など 		月5GB：2138円など 月3GBまで1728円など
　 DMM mobile 通話SIMプラン LinksMate nuroモバイル
3GB 10GB 5GB 10GB 時間プラン 0 SIM
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月3GB 月10GB 月5GB 月10GB 1日5時間 月500MB
～5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1620円 3121円 2268円 3348円 3456円 756円
通話定額 918円
（1回5分まで） 		× 864円
（1回10分まで）
初期費用 3240円 3672円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM
制限解除
オプション 		216円／100MB
664円／500MB
518円／1GB※1 		216円／100MB
1080円／1GB 		500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
通信制御 3日／366MB
（低速時のみ） 		3日／300MB
（低速時のみ） 		条件非公表
カウント
フリー 		対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど
（年内無料）
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 1年 なし 1年
契約解除料 9720円 3240円
（SIM削除手数料） 		1万2960円～0円（利用期間で減額） 5400円
転出手数料 3240円 2160円 3240円 2160円
その他プラン
など 		月1GB：1360円、
月5GB：2062円など 		月20GB：5184円など 月2GB：1512円、1GBごとに月216円アップ
　 DTI SIM
音声プラン 		イオンモバイル
音声プラン 		もしもシークス ＋3GB b-mobile S スマホ電話SIM 3GB
3GB ネットつかい放題 2GB 6GB
通信網 Xi／FOMA ソフトバンク 4G／3G
高速通信
通信量 		月3GB 無制限 月2GB 月6GB 月3.5GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1609円 3132円 1490円 2138円 2354円 3402円
通話定額 842円
（1回5分まで） 		918円（1回10分まで）、1620円（かけ放題／050番号） 1944円
（かけ放題） 		1回5分まで
かけ放題
初期費用 3665円 3240円 5400円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準
microSIM
nanoSIM 		nanoSIM
制限解除
オプション 		410円
／500MB
648円
／1GB 		518円／1GB
通信制御 3日
／2GB 		約1～3GB
／1～2日 		3日／366MB
（低速時のみ） 		3日／
360MB
（低速時）
カウント
フリー 		―（YouTube、Twitter対応の別プランあり）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 1年 なし 1年 なし
契約解除料 1万584円 なし 1万800円 なし
転出手数料 5400円 6ヵ月以内は8640円、
以降は3240円 		3564円 3240円
その他プラン
など 		月1GB：1296円、
月5GB：2073円 		月4GB：1706円、
月12GB：3542円など 		月500MB：
1058円など 		月1GB：2646円など
　 UQ mobile ぴったりプランS mineo デュアルタイプ Y!mobile
auプラン 3GB ドコモプラン3GB スマホプランS スマホプランM スマホプランL
通信網 au 4G LTE Xi／FOMA ソフトバンク 4G／3G
高速通信
通信量 		月2GB ※2 月3GB 月3GB 月2GB ※2 月6GB ※2 月14GB ※2
制限時の
通信速度 		300kbps 200kbps 128kbps
月額料金 3218円※3 1630円 1728円 3218円※3 4298円※3 6458円※3
通話定額 1回5分までかけ放題 918円
（1回5分まで） 		1回10分まで
＋1080円で時間制限なし
初期費用 3240円 3240円 3240円
SIMサイズ microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM、nanoSIM
制限解除
オプション 		なし 162円／100MB 540円／500MB
通信制御 3日／
6GB 		3日／
6GB
カウント
フリー
公衆Wi-Fi × ×
最低利用期間 2年 なし 2年
契約解除料 1万260円 なし 1万260円
転出手数料 3240円 1年以内は1万2420円、
以降は2160円 		6ヵ月以内は6480円、
以降は3240円
その他プラン
など 		＋1080円で月6GB 6GB：
2365円など 		6GB：
2462円など 		新規／MNP加入時はスマホプランSは1万円、MとLは1万5000円のキャッシュバック

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円
※2：26ヵ月目以降は通信量は半分になる
※3：新規加入時は最大12ヵ月間、1080円割引


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