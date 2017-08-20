格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ ― 第140回
【格安スマホまとめ】海外でデュアルカメラ搭載のZenFone 4が発表！ 日本登場に期待
2017年08月20日 15時00分更新
今回は070/080/090番号による音声通話付きSIMの主要サービスについて、料金表でまとめている。先週の格安SIM、格安スマホ関連の話題では、海外でZenFone 4が発表。派生モデルも含めて、デュアルカメラ搭載が話題となっている。
|ZenFone 4がついに海外で発表！
ZenFone 4の発表会が台湾で開催
デュアルカメラ搭載が基本！
昨年5月のCOMPUTEXで発表され、国内では10月に発売されたZenFone 3。というわけで、2017年モデルもそろそろかと期待されていたが、ついに海外で「ZenFone 4」が発表された。国内での発売はまだ未定とはいえ、当然なんらかの形でのリリースが予想される。簡単に主要スペックをまとめた。
今回主に発表されたのは、無印のZenFone 4に加えて、「ZenFone 4 Pro」「ZenFone 4 Selfie」「ZenFone 4 Selfie Pro」の計4機種（これに大容量バッテリー＋ミドルクラスの「ZenFone 4 Max Pro」も）。4機種についてはいずれもデュアルカメラを搭載するが、最上位のZenFone 4 Proは標準＋望遠、無印のZenFone 4は標準＋広角と組み合わせが異なっているほか、ZenFone 4 Selfieの2機種はなんとインカメラがデュアルで（リアはシングル）、標準＋広角の組み合わせとなっている。
|ZenFone 4 Pro
まず最上位のZenFone 4 Proは、フルHDの5.5型有機ELに、現在最速級のSnapdragon 835、6GBメモリー、64 or 128GBストレージ、3600mAhバッテリー、Android 7.1など。カメラは3つにすべてソニー製センサーを採用し、リアのメインが12メガの大型センサー、望遠が16メガ、インカメラが8メガ。
無印のZenFone 4は、昨年同様にミドルハイクラスのスペック。フルHDの5.5型液晶にCPUはSnapdragon 660（または630）、4 or 6GBメモリー、最大64GBストレージ、Android 7.0などとなっている。
|ZenFone 4
ZenFone 4 Selfieの2モデルは前述のとおりに、インカメラが標準＋広角のデュアル。主なスペックは以下の表を見ていただきたいが、ZenFone 4 Selfie Proがミドルハイ、ZenFone 4 Selfieがミドルクラス。
|ZenFone 4 Selfie Pro
無印ZenFone 3は、海外では5.5型モデルが最初に公表されながら、日本では先に5.2型モデルが発売されたように（5.5型モデルは今春追加）、今回発表された端末がそのまま日本に持ち込まれるとは限らないが、いずれにしても魅力的な端末であることは間違いない。早い時期の発売に期待！
|
ZenFone 4
Pro
|ZenFone 4
|
ZenFone 4
Selfie Pro
|
ZenFone 4
Selfie
|ディスプレー
|5.5型有機EL
|5.5型液晶
|5.5型有機EL
|5.5型液晶
|画面解像度
|1080×1920
|1080×1920
|1080×1920
|720×1280
|サイズ
|75.6×156.9
7.6mm
|75.2×155.4
7.5mm
|74.83×154.02
6.85mm
|76.2×156.66
7.85mm
|重量
|175g
|165g
|147g
|144g
|CPU
|Snapdragon
835
|Snapdragon
660 or 630
|Snapdragon
625
|Snapdragon
430
|内蔵メモリー
|6GB
|4/6GB
|3/4GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|64/128GB
|64GB
|64GB
|64GB
|OS
|Android 7.1
|Android 7.0
|Android 7.0
|Android 7.0
|カメラ
|リア12メガ
＋望遠16メガ
＋イン8メガ
|リア12メガ
＋広角8メガ
＋イン8メガ
|リア16メガ
＋イン12メガ
＋広角5メガ
|リア16メガ
＋イン20メガ
＋広角8メガ
|バッテリー容量
|3600mAh
|3300mAh
|3000mAh
|3000mAh
|指紋センサー
|○
|○
|○
|○
|カラバリ
|Pure black、Moonlight white
|Midnight black、Moonlight white、Mint Green
|Rogue Red、Sunlight Gold、Deepsea Black
|Rose Pink、Mint Green、Sunlight Gold、Deepsea Black
|海外価格
|599ドル
|399ドル
|379ドル
|279ドル
人気の音声通話付きSIMの料金表（税込）
（データ専用SIMは前回分をクリック）
|OCN モバイル ONE
|BIGLOBE SIM
|
IIJmio みおふぉん／
BIC SIM 音声通話パック
|
110MB/日
コース
|
3GB/月
コース
|3GBプラン
|6GBプラン
|ミニマムスタートプラン
|ライトスタートプラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
Xi／FOMA or
au 4G LTE（VoLTE）
|
高速通信
通信量
|1日110MB
|月3GB
|月3GB
|月6GB
|月3GB
|月6GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1728円
|1944円
|1728円
|2322円
|1728円
|2397円
|通話定額
|
918円
（1回10分まで）
|
650円
（1回3分まで）
|896円（1回10分、家族は30分まで）
|初期費用
|3665円
|3665円
|3240円（BIC SIMは3229円）
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
540円
／1日
（当日中）
|540円／500MB
|324円／100MB
|216円／100MB
|通信制御
|―
|―
|
3日／366MB
（低速時のみ）
|
カウント
フリー
|自社クラウドサービス等
|＋月518円でYouTube、AbemaTVなど
|―
|公衆Wi-Fi
|○
|月270円
|○
|×（BIC SIMは○）
|最低利用期間
|6ヵ月
|1年
|2ヵ月
|契約解除料
|8000円
|8640円
|
12ヵ月以内の解約は
（12－契約月数）
×1080円
|転出手数料
|3240円
|3240円（3ヵ月目までは6480円）
|3240円
|
その他プラン
など
|
1日170MB：2246円、
月6GB：2322円
|
月1GB：1512円、
月12GB：3672円など
|月20GB／30GBの通信量を追加可能
|楽天モバイル
|LINEモバイル コミュニケーションフリー 3GB
|U-mobile PREMIUM 通話プラス
|U-mobile 通話プラス 3GB
|FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
|ベーシックプラン
|3.1GBプラン
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|なし
|月3.1GB
|月3GB
|無制限
|月3GB
|
月100MB
／1GB等
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|―
|128kbps
|200kbps
|月額料金
|1350円
|1728円
|1825円
|3218円
|1706円
|
1078円／
1294円等
|通話定額
|
2570円（かけ放題）
918円（1回5分まで）
|950円（1回10分まで）
|×
|800円（最大60分通話可）
|907円（1回5分まで）など
|初期費用
|3665円
|3672円
|3665円
|3665円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
324円／100MB
594円／500MB
1058円／1GB
|
540円
／500MB
1080円
／1GB
3240円
／3GB
|―
|
324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB
|―
|通信制御
|―
|
条件
非公表
|条件非公表
|―
|
カウント
フリー
|―
|LINE、Facebook、Twitterなど
|―
|LINEなど
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|×
|最低利用期間
|1年
|1年
|
1年以内は
（12－契約月数）
×1080円
|6ヵ月
|なし
|契約解除料
|1万584円
|1万584円
|6480円
|なし
|転出手数料
|3240円
|3240円
|3240円
|1万6200円から月1080円ずつ減額
|
その他プラン
など
|
月5GB：2322円、
月20GB：5130円など
|
月5GB：
2397円など
|月5GB：2138円など
|月3GBまで1728円など
|DMM mobile 通話SIMプラン
|LinksMate
|nuroモバイル
|3GB
|10GB
|5GB
|10GB
|時間プラン
|0 SIM
|通信網
|Xi／FOMA
|
高速通信
通信量
|月3GB
|月10GB
|月5GB
|月10GB
|1日5時間
|
月500MB
～5GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1620円
|3121円
|2268円
|3348円
|3456円
|756円
|通話定額
|
918円
（1回5分まで）
|×
|
864円
（1回10分まで）
|初期費用
|3240円
|3672円
|3665円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
216円／100MB
664円／500MB
518円／1GB※1
|
216円／100MB
1080円／1GB
|―
|500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額
|通信制御
|
3日／366MB
（低速時のみ）
|
3日／300MB
（低速時のみ）
|条件非公表
|
カウント
フリー
|―
|
対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど
（年内無料）
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1年
|なし
|1年
|契約解除料
|9720円
|
3240円
（SIM削除手数料）
|1万2960円～0円（利用期間で減額）
|5400円
|転出手数料
|3240円
|2160円
|3240円
|2160円
|
その他プラン
など
|
月1GB：1360円、
月5GB：2062円など
|月20GB：5184円など
|月2GB：1512円、1GBごとに月216円アップ
|
DTI SIM
音声プラン
|
イオンモバイル
音声プラン
|もしもシークス ＋3GB
|b-mobile S スマホ電話SIM 3GB
|3GB
|ネットつかい放題
|2GB
|6GB
|通信網
|Xi／FOMA
|ソフトバンク 4G／3G
|
高速通信
通信量
|月3GB
|無制限
|月2GB
|月6GB
|月3.5GB
|月3GB
|
制限時の
通信速度
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|200kbps
|月額料金
|1609円
|3132円
|1490円
|2138円
|2354円
|3402円
|通話定額
|
842円
（1回5分まで）
|918円（1回10分まで）、1620円（かけ放題／050番号）
|
1944円
（かけ放題）
|
1回5分まで
かけ放題
|初期費用
|3665円
|3240円
|5400円
|3240円
|SIMサイズ
|標準、microSIM、nanoSIM
|標準、microSIM、nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|nanoSIM
|
制限解除
オプション
|
410円
／500MB
648円
／1GB
|―
|518円／1GB
|―
|―
|通信制御
|
3日
／2GB
|
約1～3GB
／1～2日
|
3日／366MB
（低速時のみ）
|―
|
3日／
360MB
（低速時）
|
カウント
フリー
|―（YouTube、Twitter対応の別プランあり）
|―
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|×
|×
|最低利用期間
|1年
|なし
|1年
|なし
|契約解除料
|1万584円
|なし
|1万800円
|なし
|転出手数料
|5400円
|
6ヵ月以内は8640円、
以降は3240円
|3564円
|3240円
|
その他プラン
など
|
月1GB：1296円、
月5GB：2073円
|
月4GB：1706円、
月12GB：3542円など
|
月500MB：
1058円など
|月1GB：2646円など
|UQ mobile ぴったりプランS
|mineo デュアルタイプ
|Y!mobile
|auプラン 3GB
|ドコモプラン3GB
|スマホプランS
|スマホプランM
|スマホプランL
|通信網
|au 4G LTE
|Xi／FOMA
|ソフトバンク 4G／3G
|
高速通信
通信量
|月2GB ※2
|月3GB
|月3GB
|月2GB ※2
|月6GB ※2
|月14GB ※2
|
制限時の
通信速度
|300kbps
|200kbps
|128kbps
|月額料金
|3218円※3
|1630円
|1728円
|3218円※3
|4298円※3
|6458円※3
|通話定額
|1回5分までかけ放題
|
918円
（1回5分まで）
|
1回10分まで
＋1080円で時間制限なし
|初期費用
|3240円
|3240円
|3240円
|SIMサイズ
|
microSIM
nanoSIM
|
microSIM
nanoSIM
|
標準
microSIM
nanoSIM
|microSIM、nanoSIM
|
制限解除
オプション
|なし
|162円／100MB
|540円／500MB
|通信制御
|
3日／
6GB
|
3日／
6GB
|―
|―
|
カウント
フリー
|―
|―
|―
|公衆Wi-Fi
|×
|×
|○
|最低利用期間
|2年
|なし
|2年
|契約解除料
|1万260円
|なし
|1万260円
|転出手数料
|3240円
|
1年以内は1万2420円、
以降は2160円
|
6ヵ月以内は6480円、
以降は3240円
|
その他プラン
など
|＋1080円で月6GB
|
6GB：
2365円など
|
6GB：
2462円など
|新規／MNP加入時はスマホプランSは1万円、MとLは1万5000円のキャッシュバック
※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円
※2：26ヵ月目以降は通信量は半分になる
※3：新規加入時は最大12ヵ月間、1080円割引
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