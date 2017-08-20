【格安スマホまとめ】海外でデュアルカメラ搭載のZenFone 4が発表！ 日本登場に期待

今回は070/080/090番号による音声通話付きSIMの主要サービスについて、料金表でまとめている。先週の格安SIM、格安スマホ関連の話題では、海外でZenFone 4が発表。派生モデルも含めて、デュアルカメラ搭載が話題となっている。

ZenFone 4がついに海外で発表！

ZenFone 4の発表会が台湾で開催

デュアルカメラ搭載が基本！

昨年5月のCOMPUTEXで発表され、国内では10月に発売されたZenFone 3。というわけで、2017年モデルもそろそろかと期待されていたが、ついに海外で「ZenFone 4」が発表された。国内での発売はまだ未定とはいえ、当然なんらかの形でのリリースが予想される。簡単に主要スペックをまとめた。

今回主に発表されたのは、無印のZenFone 4に加えて、「ZenFone 4 Pro」「ZenFone 4 Selfie」「ZenFone 4 Selfie Pro」の計4機種（これに大容量バッテリー＋ミドルクラスの「ZenFone 4 Max Pro」も）。4機種についてはいずれもデュアルカメラを搭載するが、最上位のZenFone 4 Proは標準＋望遠、無印のZenFone 4は標準＋広角と組み合わせが異なっているほか、ZenFone 4 Selfieの2機種はなんとインカメラがデュアルで（リアはシングル）、標準＋広角の組み合わせとなっている。

ZenFone 4 Pro

まず最上位のZenFone 4 Proは、フルHDの5.5型有機ELに、現在最速級のSnapdragon 835、6GBメモリー、64 or 128GBストレージ、3600mAhバッテリー、Android 7.1など。カメラは3つにすべてソニー製センサーを採用し、リアのメインが12メガの大型センサー、望遠が16メガ、インカメラが8メガ。

無印のZenFone 4は、昨年同様にミドルハイクラスのスペック。フルHDの5.5型液晶にCPUはSnapdragon 660（または630）、4 or 6GBメモリー、最大64GBストレージ、Android 7.0などとなっている。

ZenFone 4

ZenFone 4 Selfieの2モデルは前述のとおりに、インカメラが標準＋広角のデュアル。主なスペックは以下の表を見ていただきたいが、ZenFone 4 Selfie Proがミドルハイ、ZenFone 4 Selfieがミドルクラス。

ZenFone 4 Selfie Pro

無印ZenFone 3は、海外では5.5型モデルが最初に公表されながら、日本では先に5.2型モデルが発売されたように（5.5型モデルは今春追加）、今回発表された端末がそのまま日本に持ち込まれるとは限らないが、いずれにしても魅力的な端末であることは間違いない。早い時期の発売に期待！

ZenFone 4

Pro ZenFone 4 ZenFone 4

Selfie Pro ZenFone 4

Selfie ディスプレー 5.5型有機EL 5.5型液晶 5.5型有機EL 5.5型液晶 画面解像度 1080×1920 1080×1920 1080×1920 720×1280 サイズ 75.6×156.9

7.6mm 75.2×155.4

7.5mm 74.83×154.02

6.85mm 76.2×156.66

7.85mm 重量 175g 165g 147g 144g CPU Snapdragon

835 Snapdragon

660 or 630 Snapdragon

625 Snapdragon

430 内蔵メモリー 6GB 4/6GB 3/4GB 4GB 内蔵ストレージ 64/128GB 64GB 64GB 64GB OS Android 7.1 Android 7.0 Android 7.0 Android 7.0 カメラ リア12メガ

＋望遠16メガ

＋イン8メガ リア12メガ

＋広角8メガ

＋イン8メガ リア16メガ

＋イン12メガ

＋広角5メガ リア16メガ

＋イン20メガ

＋広角8メガ バッテリー容量 3600mAh 3300mAh 3000mAh 3000mAh 指紋センサー ○ ○ ○ ○ カラバリ Pure black、Moonlight white Midnight black、Moonlight white、Mint Green Rogue Red、Sunlight Gold、Deepsea Black Rose Pink、Mint Green、Sunlight Gold、Deepsea Black 海外価格 599ドル 399ドル 379ドル 279ドル

OCN モバイル ONE BIGLOBE SIM IIJmio みおふぉん／

BIC SIM 音声通話パック 110MB/日

コース 3GB/月

コース 3GBプラン 6GBプラン ミニマムスタートプラン ライトスタートプラン 通信網 Xi／FOMA Xi／FOMA or

au 4G LTE（VoLTE） 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月6GB 月3GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1728円 1944円 1728円 2322円 1728円 2397円 通話定額 918円

（1回10分まで） 650円

（1回3分まで） 896円（1回10分、家族は30分まで） 初期費用 3665円 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円／500MB 324円／100MB 216円／100MB 通信制御 ― ― 3日／366MB

（低速時のみ） カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ＋月518円でYouTube、AbemaTVなど ― 公衆Wi-Fi ○ 月270円 ○ ×（BIC SIMは○） 最低利用期間 6ヵ月 1年 2ヵ月 契約解除料 8000円 8640円 12ヵ月以内の解約は

（12－契約月数）

×1080円 転出手数料 3240円 3240円（3ヵ月目までは6480円） 3240円 その他プラン

など 1日170MB：2246円、

月6GB：2322円 月1GB：1512円、

月12GB：3672円など 月20GB／30GBの通信量を追加可能

楽天モバイル LINEモバイル コミュニケーションフリー 3GB U-mobile PREMIUM 通話プラス U-mobile 通話プラス 3GB FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン ベーシックプラン 3.1GBプラン 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 なし 月3.1GB 月3GB 無制限 月3GB 月100MB

／1GB等 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps ― 128kbps 200kbps 月額料金 1350円 1728円 1825円 3218円 1706円 1078円／

1294円等 通話定額 2570円（かけ放題）

918円（1回5分まで） 950円（1回10分まで） × 800円（最大60分通話可） 907円（1回5分まで）など 初期費用 3665円 3672円 3665円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 324円／100MB

594円／500MB

1058円／1GB 540円

／500MB

1080円

／1GB

3240円

／3GB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB ― 通信制御 ― 条件

非公表 条件非公表 ― カウント

フリー ― LINE、Facebook、Twitterなど ― LINEなど 公衆Wi-Fi × × ○ × 最低利用期間 1年 1年 1年以内は

（12－契約月数）

×1080円 6ヵ月 なし 契約解除料 1万584円 1万584円 6480円 なし 転出手数料 3240円 3240円 3240円 1万6200円から月1080円ずつ減額 その他プラン

など 月5GB：2322円、

月20GB：5130円など 月5GB：

2397円など 月5GB：2138円など 月3GBまで1728円など

DMM mobile 通話SIMプラン LinksMate nuroモバイル 3GB 10GB 5GB 10GB 時間プラン 0 SIM 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月3GB 月10GB 月5GB 月10GB 1日5時間 月500MB

～5GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1620円 3121円 2268円 3348円 3456円 756円 通話定額 918円

（1回5分まで） × 864円

（1回10分まで） 初期費用 3240円 3672円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

664円／500MB

518円／1GB※1 216円／100MB

1080円／1GB ― 500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 通信制御 3日／366MB

（低速時のみ） 3日／300MB

（低速時のみ） 条件非公表 カウント

フリー ― 対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど

（年内無料） ― 公衆Wi-Fi × × × 最低利用期間 1年 なし 1年 契約解除料 9720円 3240円

（SIM削除手数料） 1万2960円～0円（利用期間で減額） 5400円 転出手数料 3240円 2160円 3240円 2160円 その他プラン

など 月1GB：1360円、

月5GB：2062円など 月20GB：5184円など 月2GB：1512円、1GBごとに月216円アップ

DTI SIM

音声プラン イオンモバイル

音声プラン もしもシークス ＋3GB b-mobile S スマホ電話SIM 3GB 3GB ネットつかい放題 2GB 6GB 通信網 Xi／FOMA ソフトバンク 4G／3G 高速通信

通信量 月3GB 無制限 月2GB 月6GB 月3.5GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1609円 3132円 1490円 2138円 2354円 3402円 通話定額 842円

（1回5分まで） 918円（1回10分まで）、1620円（かけ放題／050番号） 1944円

（かけ放題） 1回5分まで

かけ放題 初期費用 3665円 3240円 5400円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM、nanoSIM 標準、microSIM、nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM nanoSIM 制限解除

オプション 410円

／500MB

648円

／1GB ― 518円／1GB ― ― 通信制御 3日

／2GB 約1～3GB

／1～2日 3日／366MB

（低速時のみ） ― 3日／

360MB

（低速時） カウント

フリー ―（YouTube、Twitter対応の別プランあり） ― ― ― 公衆Wi-Fi × × × × 最低利用期間 1年 なし 1年 なし 契約解除料 1万584円 なし 1万800円 なし 転出手数料 5400円 6ヵ月以内は8640円、

以降は3240円 3564円 3240円 その他プラン

など 月1GB：1296円、

月5GB：2073円 月4GB：1706円、

月12GB：3542円など 月500MB：

1058円など 月1GB：2646円など

UQ mobile ぴったりプランS mineo デュアルタイプ Y!mobile auプラン 3GB ドコモプラン3GB スマホプランS スマホプランM スマホプランL 通信網 au 4G LTE Xi／FOMA ソフトバンク 4G／3G 高速通信

通信量 月2GB ※2 月3GB 月3GB 月2GB ※2 月6GB ※2 月14GB ※2 制限時の

通信速度 300kbps 200kbps 128kbps 月額料金 3218円※3 1630円 1728円 3218円※3 4298円※3 6458円※3 通話定額 1回5分までかけ放題 918円

（1回5分まで） 1回10分まで

＋1080円で時間制限なし 初期費用 3240円 3240円 3240円 SIMサイズ microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM、nanoSIM 制限解除

オプション なし 162円／100MB 540円／500MB 通信制御 3日／

6GB 3日／

6GB ― ― カウント

フリー ― ― ― 公衆Wi-Fi × × ○ 最低利用期間 2年 なし 2年 契約解除料 1万260円 なし 1万260円 転出手数料 3240円 1年以内は1万2420円、

以降は2160円 6ヵ月以内は6480円、

以降は3240円 その他プラン

など ＋1080円で月6GB 6GB：

2365円など 6GB：

2462円など 新規／MNP加入時はスマホプランSは1万円、MとLは1万5000円のキャッシュバック

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円

※2：26ヵ月目以降は通信量は半分になる

※3：新規加入時は最大12ヵ月間、1080円割引

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