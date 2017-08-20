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人気SIMフリースマホのスペック全紹介！ 【2017年夏編】 ― 第3回 格安スマホらしくコスパで選ぶならこのクラス 2万円台はファーウェイのP10 liteにZenFone、VAIOも！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【ミドルクラス編】 文● ドロイドさん（アスキースマホ総研）

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ボリューム的には一番大きい2万円台

だからこそ各社が勝負をかけたコスパ強モデル多数

ASCII編集部がピックアップした、人気のSIMフリースマホの特長とスペックをすべて紹介していく本特集。【高性能機編】【ミドルハイ編】に続く第3回は、【ミドルクラス編】をお届けする。

HUAWEI P10 lite

SIMフリースマホの中でもボリューム的に最も大きいのが2万円台が中心のこのクラス。性能よりもコスパに注目が集まりがちだが、SIMフリースマホの中心だけに各社が力を入れたモデルを投入している。オクタコアCPUや3GB以上のメモリー、指紋センサーなどを搭載する端末が多く、実用性も十分。なによりこの価格帯なら、格安SIMとの組み合わせで、キャリアのスマホとのトータルコストでの差がハッキリと出てくるのだ。

また少し価格は高くなってしまうが、防水・防塵やおサイフケータイに対応した国内メーカー製スマホなどがあるのもこのクラスの特徴。そんな端末も含めて紹介していく。

人気SIMフリースマホ

【2万円台でも高機能！ 各社が力を入れているミドルクラス編】

●ファーウェイ「HUAWEI P10 lite」

●VAIO「VAIO Phone A」

●ファーウェイ「HUAWEI nova lite」

●モトローラ「Moto G5」

●ASUS「ZenFone 3 Max（5.5型）」

●ASUS「ZenFone 3 Laser」

●富士通「arrows M04」

●シャープ「AQUOS SH-M04」

●FREETEL「RAIJIN（雷神）」

●ファーウェイ「HUAWEI P9 lite」

●FREETEL「SAMURAI REI（麗）」

●TCL「Alcatel SHINE LITE」

HUAWEI P10 lite VAIO Phone A HUAWEI nova lite メーカー ファーウェイ VAIO ファーウェイ 価格 約3万円 2万6784円 2万円強 ディスプレー 5.2型液晶 5.5型液晶 5.2型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット サイズ 72×146.5

×7.2mm 77×156.1

×8.3mm 72.94×147.2

×7.6mm 重量 146g 167g 147g CPU Huawei Kirin 658

2.1GHz＋1.7GHz

（オクタコア） Snapdragon 617

1.5GHz＋1.2GHz

（オクタコア） Huawei Kirin 655

2.1GHz＋1.7GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 3GB 3GB 3GB 内蔵ストレージ 32GB 16GB 16GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大64GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 7.0 Android 6.0 Android 7.0 LTE対応バンド 1/3/5/7/8/18

/19/26/41 1/3/8/19/21 1/3/5/7/8/19

/28/40 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19/21 1/3/19 3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/5/6/8/11/19 1/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × ○ × CA対応 ○（2CC） ○（2CC） × au VoLTE ○ × × 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：12メガ

／イン：8メガ リア：13メガ

／イン：5メガ リア：12メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 3000mAh 2800mAh 3000mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ × ○ SIM形状 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM nanoSIM×2 USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ サファイアブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック、プラチナゴールド、（サクラピンク） シルバー ホワイト、ブラック、ゴールド 発売時期 2017年6月 2017年4月 2017年2月

Moto G5 ZenFone 3 Max

（5.5型） ZenFone 3 Laser メーカー Motorola Mobility ASUS ASUS 価格 2万円強 3万24円 3万24円 ディスプレー 5型液晶 5.5型液晶 5.5型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット サイズ 73×144.3

×8.7mm 76.2×151.4

×8.3mm 76×149

×7.9mm 重量 149g 175g 150g CPU Snapdragon 430

1.4GHz

（オクタコア） Snapdragon 430

1.4GHz

（オクタコア） Snapdragon 430

1.4GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 2GB 3GB 4GB 内蔵ストレージ 16GB 32GB 32GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 7.0 Android 6.0→7.1 Android 6.0→7.0 LTE対応バンド 1/3/5/7/8/19

/20/28/38/40 1/2/3/5/7/8

/18/19/26/28/38/41 1/2/3/5/6/7/8

/18/19/28/38/41 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G ○(対応予定) ×→○ × CA対応 × × × au VoLTE × ○ ○ 無線LAN IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：13メガ

／イン：5メガ リア：16メガ

／イン：8メガ リア：13メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 2800mAh 4100mAh 3000mAh 防水／防塵 ×(撥水)／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM micro＋nanoSIM USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ ルナグレー、ファインゴールド グレー、ゴールド、ピンク シルバー、ゴールド 発売時期 2017年3月 2017年4月 2016年11月

arrows M04 AQUOS SH-M04 RAIJIN メーカー 富士通 シャープ FREETEL 価格 約3万9000円 約3万2000円 約2万6000円 ディスプレー 5型液晶 5型液晶 5.5型液晶 画面解像度 720×1280ドット 720×1280ドット 1080×1920ドット サイズ 71×144

×8mm 71×143

×8.3mm 76×153

×8.7mm 重量 148g 138g 183g CPU Snapdragon 410

1.2GHz

（クアッドコア） Snapdragon 430

1.4GHz＋1.1GHz

（オクタコア） MediaTek MT6750T

1.5GHz＋1GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 2GB 2GB 4GB 内蔵ストレージ 16GB 16GB 64GB 外部メモリー microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 7.1 Android 6.0 Android 7.0 LTE対応バンド 1/3/8/19/26 1/3/19/26 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/19/28 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/6/19 1/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × × ○ CA対応 × × ○（2CC） au VoLTE ○ ○ × 無線LAN IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：13.1メガ

／イン：5メガ リア：13.1メガ

／イン：5メガ リア：16メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 2580mAh 2700mAh 5000mAh 防水／防塵 ○／○ ○／○ ×／× 指紋センサー × × ○ SIM形状 nanoSIM nanoSIM micro＋nanoSIM USB端子 microUSB microUSB Type-C カラバリ ブラック、ホワイト、（デニムブルー、ゴールド、グリーン） White、Navy、（Red） シルバー、マットブラック、マットネイビー 発売時期 2017年7月 2016年12月 2016年12月

HUAWEI P9 lite SAMURAI REI Alcatel SHINE LITE メーカー ファーウェイ FERETEL TCLコミュニケーション 価格 約2万2000円 2万2161円 約2万2000円 ディスプレー 5.2型液晶 5.2型液晶 5型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 720×1280ドット サイズ 72.6×146.8

×7.5mm 71.5×145.8

×7.2mm 71.2×141.5

×7.45mm 重量 147g 136g 156g CPU Huawei Kirin 650

2GHz＋1.7GHz

（オクタコア） MediaTek MT6753

1.3GHz

（オクタコア） MediaTek MT6737

1.3GHz

（クアッドコア） 内蔵メモリー 2GB 2GB 2GB 内蔵ストレージ 16GB 32GB 16GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 6.0→7.0 Android 6.0

（7.0予定？） Android 6.0 LTE対応バンド 1/3/5/7/8/19

/28/40 1/3/7/8/18/19/20 1/3/7/19/26 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/6/8/19 1/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × × × CA対応 × × × au VoLTE × × ○ 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） カメラ画素数 リア：13メガ

／イン：8メガ リア：13メガ

／イン：8メガ リア：13メガ

／イン：5メガ バッテリー容量 3000mAh 2800mAh 2460mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM nanoSIM×2 USB端子 microUSB microUSB microUSB カラバリ ゴールド、ホワイト、ブラック メタルブラック、メタルシルバー、シャンパンゴールド、ピンクゴールド、スカイブルー ピュア・ホワイト、サテン・ゴールド、プライム・ブラック 発売時期 2016年6月 2016年6月 2016年12月

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