人気SIMフリースマホのスペック全紹介！ 【2017年夏編】 ― 第3回
格安スマホらしくコスパで選ぶならこのクラス
2万円台はファーウェイのP10 liteにZenFone、VAIOも！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【ミドルクラス編】
2017年08月20日 12時00分更新
ボリューム的には一番大きい2万円台
だからこそ各社が勝負をかけたコスパ強モデル多数
ASCII編集部がピックアップした、人気のSIMフリースマホの特長とスペックをすべて紹介していく本特集。【高性能機編】【ミドルハイ編】に続く第3回は、【ミドルクラス編】をお届けする。
|HUAWEI P10 lite
SIMフリースマホの中でもボリューム的に最も大きいのが2万円台が中心のこのクラス。性能よりもコスパに注目が集まりがちだが、SIMフリースマホの中心だけに各社が力を入れたモデルを投入している。オクタコアCPUや3GB以上のメモリー、指紋センサーなどを搭載する端末が多く、実用性も十分。なによりこの価格帯なら、格安SIMとの組み合わせで、キャリアのスマホとのトータルコストでの差がハッキリと出てくるのだ。
また少し価格は高くなってしまうが、防水・防塵やおサイフケータイに対応した国内メーカー製スマホなどがあるのもこのクラスの特徴。そんな端末も含めて紹介していく。
人気SIMフリースマホ
【2万円台でも高機能！ 各社が力を入れているミドルクラス編】
●ファーウェイ「HUAWEI P10 lite」
●VAIO「VAIO Phone A」
●ファーウェイ「HUAWEI nova lite」
●モトローラ「Moto G5」
●ASUS「ZenFone 3 Max（5.5型）」
●ASUS「ZenFone 3 Laser」
●富士通「arrows M04」
●シャープ「AQUOS SH-M04」
●FREETEL「RAIJIN（雷神）」
●ファーウェイ「HUAWEI P9 lite」
●FREETEL「SAMURAI REI（麗）」
●TCL「Alcatel SHINE LITE」
|HUAWEI P10 lite
|VAIO Phone A
|HUAWEI nova lite
|メーカー
|ファーウェイ
|VAIO
|ファーウェイ
|価格
|約3万円
|2万6784円
|2万円強
|ディスプレー
|5.2型液晶
|5.5型液晶
|5.2型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|72×146.5
×7.2mm
|77×156.1
×8.3mm
|72.94×147.2
×7.6mm
|重量
|146g
|167g
|147g
|CPU
|Huawei Kirin 658
2.1GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 617
1.5GHz＋1.2GHz
（オクタコア）
|Huawei Kirin 655
2.1GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|3GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|16GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大64GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 7.0
|Android 6.0
|Android 7.0
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/18
/19/26/41
|1/3/8/19/21
|1/3/5/7/8/19
/28/40
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19/21
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/5/6/8/19
|1/5/6/8/11/19
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|○
|×
|CA対応
|○（2CC）
|○（2CC）
|×
|au VoLTE
|○
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：12メガ
／イン：8メガ
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|リア：12メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|3000mAh
|2800mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|×
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|micro＋nanoSIM
|nanoSIM×2
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|サファイアブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック、プラチナゴールド、（サクラピンク）
|シルバー
|ホワイト、ブラック、ゴールド
|発売時期
|2017年6月
|2017年4月
|2017年2月
|Moto G5
|
ZenFone 3 Max
（5.5型）
|ZenFone 3 Laser
|メーカー
|Motorola Mobility
|ASUS
|ASUS
|価格
|2万円強
|3万24円
|3万24円
|ディスプレー
|5型液晶
|5.5型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|73×144.3
×8.7mm
|76.2×151.4
×8.3mm
|76×149
×7.9mm
|重量
|149g
|175g
|150g
|CPU
|Snapdragon 430
1.4GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 430
1.4GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 430
1.4GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|3GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|32GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 7.0
|Android 6.0→7.1
|Android 6.0→7.0
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/19
/20/28/38/40
|1/2/3/5/7/8
/18/19/26/28/38/41
|1/2/3/5/6/7/8
/18/19/28/38/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○(対応予定)
|×→○
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|×
|○
|○
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|2800mAh
|4100mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|×(撥水)／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|micro＋nanoSIM
|micro＋nanoSIM
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|ルナグレー、ファインゴールド
|グレー、ゴールド、ピンク
|シルバー、ゴールド
|発売時期
|2017年3月
|2017年4月
|2016年11月
|arrows M04
|AQUOS SH-M04
|RAIJIN
|メーカー
|富士通
|シャープ
|FREETEL
|価格
|約3万9000円
|約3万2000円
|約2万6000円
|ディスプレー
|5型液晶
|5型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|720×1280ドット
|720×1280ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|71×144
×8mm
|71×143
×8.3mm
|76×153
×8.7mm
|重量
|148g
|138g
|183g
|CPU
|Snapdragon 410
1.2GHz
（クアッドコア）
|Snapdragon 430
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）
|MediaTek MT6750T
1.5GHz＋1GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|2GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|16GB
|64GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 7.1
|Android 6.0
|Android 7.0
|LTE対応バンド
|1/3/8/19/26
|1/3/19/26
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/19/28
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/5/6/8/19
|1/6/19
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|○
|CA対応
|×
|×
|○（2CC）
|au VoLTE
|○
|○
|×
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13.1メガ
／イン：5メガ
|リア：13.1メガ
／イン：5メガ
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|2580mAh
|2700mAh
|5000mAh
|防水／防塵
|○／○
|○／○
|×／×
|指紋センサー
|×
|×
|○
|SIM形状
|nanoSIM
|nanoSIM
|micro＋nanoSIM
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|Type-C
|カラバリ
|ブラック、ホワイト、（デニムブルー、ゴールド、グリーン）
|White、Navy、（Red）
|シルバー、マットブラック、マットネイビー
|発売時期
|2017年7月
|2016年12月
|2016年12月
|HUAWEI P9 lite
|SAMURAI REI
|Alcatel SHINE LITE
|メーカー
|ファーウェイ
|FERETEL
|TCLコミュニケーション
|価格
|約2万2000円
|2万2161円
|約2万2000円
|ディスプレー
|5.2型液晶
|5.2型液晶
|5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|720×1280ドット
|サイズ
|72.6×146.8
×7.5mm
|71.5×145.8
×7.2mm
|71.2×141.5
×7.45mm
|重量
|147g
|136g
|156g
|CPU
|Huawei Kirin 650
2GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
|MediaTek MT6753
1.3GHz
（オクタコア）
|MediaTek MT6737
1.3GHz
（クアッドコア）
|内蔵メモリー
|2GB
|2GB
|2GB
|内蔵ストレージ
|16GB
|32GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 6.0→7.0
|Android 6.0
（7.0予定？）
|Android 6.0
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/19
/28/40
|1/3/7/8/18/19/20
|1/3/7/19/26
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/5/6/8/19
|1/6/8/19
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|×
|×
|CA対応
|×
|×
|×
|au VoLTE
|×
|×
|○
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|リア：13メガ
／イン：5メガ
|バッテリー容量
|3000mAh
|2800mAh
|2460mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|micro＋nanoSIM
|nanoSIM×2
|USB端子
|microUSB
|microUSB
|microUSB
|カラバリ
|ゴールド、ホワイト、ブラック
|メタルブラック、メタルシルバー、シャンパンゴールド、ピンクゴールド、スカイブルー
|ピュア・ホワイト、サテン・ゴールド、プライム・ブラック
|発売時期
|2016年6月
|2016年6月
|2016年12月