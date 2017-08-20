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人気SIMフリースマホのスペック全紹介！ 【2017年夏編】 ― 第3回

格安スマホらしくコスパで選ぶならこのクラス

2万円台はファーウェイのP10 liteにZenFone、VAIOも！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【ミドルクラス編】

2017年08月20日 12時00分更新

文● ドロイドさん（アスキースマホ総研

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ボリューム的には一番大きい2万円台
だからこそ各社が勝負をかけたコスパ強モデル多数

　ASCII編集部がピックアップした、人気のSIMフリースマホの特長とスペックをすべて紹介していく本特集。【高性能機編】【ミドルハイ編】に続く第3回は、【ミドルクラス編】をお届けする。

HUAWEI P10 lite

　SIMフリースマホの中でもボリューム的に最も大きいのが2万円台が中心のこのクラス。性能よりもコスパに注目が集まりがちだが、SIMフリースマホの中心だけに各社が力を入れたモデルを投入している。オクタコアCPUや3GB以上のメモリー、指紋センサーなどを搭載する端末が多く、実用性も十分。なによりこの価格帯なら、格安SIMとの組み合わせで、キャリアのスマホとのトータルコストでの差がハッキリと出てくるのだ。

　また少し価格は高くなってしまうが、防水・防塵やおサイフケータイに対応した国内メーカー製スマホなどがあるのもこのクラスの特徴。そんな端末も含めて紹介していく。

人気SIMフリースマホ
【2万円台でも高機能！　各社が力を入れているミドルクラス編】

●ファーウェイ「HUAWEI P10 lite
●VAIO「VAIO Phone A
●ファーウェイ「HUAWEI nova lite
●モトローラ「Moto G5
●ASUS「ZenFone 3 Max（5.5型）
●ASUS「ZenFone 3 Laser
●富士通「arrows M04
●シャープ「AQUOS SH-M04
●FREETEL「RAIJIN（雷神）
●ファーウェイ「HUAWEI P9 lite
●FREETEL「SAMURAI REI（麗）
●TCL「Alcatel SHINE LITE

　 HUAWEI P10 lite VAIO Phone A HUAWEI nova lite
メーカー ファーウェイ VAIO ファーウェイ
価格 約3万円 2万6784円 2万円強
ディスプレー 5.2型液晶 5.5型液晶 5.2型液晶
画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット
サイズ 72×146.5
×7.2mm		 77×156.1
×8.3mm		 72.94×147.2
×7.6mm
重量 146g 167g 147g
CPU Huawei Kirin 658
2.1GHz＋1.7GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 617
1.5GHz＋1.2GHz
（オクタコア）		 Huawei Kirin 655
2.1GHz＋1.7GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 3GB 3GB 3GB
内蔵ストレージ 32GB 16GB 16GB
外部メモリー microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大64GB）		 microSDXC
（最大128GB）
OS Android 7.0 Android 6.0 Android 7.0
LTE対応バンド 1/3/5/7/8/18
/19/26/41		 1/3/8/19/21 1/3/5/7/8/19
/28/40
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19/21 1/3/19
3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/5/6/8/11/19 1/5/6/8/19
DSDS 4G＋3G × ×
CA対応 ○（2CC） ○（2CC） ×
au VoLTE × ×
無線LAN IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
カメラ画素数 リア：12メガ
／イン：8メガ		 リア：13メガ
／イン：5メガ		 リア：12メガ
／イン：8メガ
バッテリー容量 3000mAh 2800mAh 3000mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー ×
SIM形状 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM nanoSIM×2
USB端子 microUSB microUSB microUSB
カラバリ サファイアブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック、プラチナゴールド、（サクラピンク） シルバー ホワイト、ブラック、ゴールド
発売時期 2017年6月 2017年4月 2017年2月
　 Moto G5 ZenFone 3 Max
（5.5型） 		ZenFone 3 Laser
メーカー Motorola Mobility ASUS ASUS
価格 2万円強 3万24円 3万24円
ディスプレー 5型液晶 5.5型液晶 5.5型液晶
画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット
サイズ 73×144.3
×8.7mm		 76.2×151.4
×8.3mm		 76×149
×7.9mm
重量 149g 175g 150g
CPU Snapdragon 430
1.4GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 430
1.4GHz
（オクタコア）		 Snapdragon 430
1.4GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 2GB 3GB 4GB
内蔵ストレージ 16GB 32GB 32GB
外部メモリー microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）
OS Android 7.0 Android 6.0→7.1 Android 6.0→7.0
LTE対応バンド 1/3/5/7/8/19
/20/28/38/40		 1/2/3/5/7/8
/18/19/26/28/38/41		 1/2/3/5/6/7/8
/18/19/28/38/41
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19
DSDS 4G＋3G ○(対応予定) ×→○ ×
CA対応 × × ×
au VoLTE ×
無線LAN IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
カメラ画素数 リア：13メガ
／イン：5メガ		 リア：16メガ
／イン：8メガ		 リア：13メガ
／イン：8メガ
バッテリー容量 2800mAh 4100mAh 3000mAh
防水／防塵 ×(撥水)／× ×／× ×／×
指紋センサー
SIM形状 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM micro＋nanoSIM
USB端子 microUSB microUSB microUSB
カラバリ ルナグレー、ファインゴールド グレー、ゴールド、ピンク シルバー、ゴールド
発売時期 2017年3月 2017年4月 2016年11月
　 arrows M04 AQUOS SH-M04 RAIJIN
メーカー 富士通 シャープ FREETEL
価格 約3万9000円 約3万2000円 約2万6000円
ディスプレー 5型液晶 5型液晶 5.5型液晶
画面解像度 720×1280ドット 720×1280ドット 1080×1920ドット
サイズ 71×144
×8mm		 71×143
×8.3mm		 76×153
×8.7mm
重量 148g 138g 183g
CPU Snapdragon 410
1.2GHz
（クアッドコア）		 Snapdragon 430
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）		 MediaTek MT6750T
1.5GHz＋1GHz
（オクタコア）
内蔵メモリー 2GB 2GB 4GB
内蔵ストレージ 16GB 16GB 64GB
外部メモリー microSDXC
（最大256GB）		 microSDXC
（最大256GB）		 microSDXC
（最大128GB）
OS Android 7.1 Android 6.0 Android 7.0
LTE対応バンド 1/3/8/19/26 1/3/19/26 1/2/3/4/5/7
/8/12/17/19/28
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/6/19 1/5/6/8/19
DSDS 4G＋3G × ×
CA対応 × × ○（2CC）
au VoLTE ×
無線LAN IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
カメラ画素数 リア：13.1メガ
／イン：5メガ		 リア：13.1メガ
／イン：5メガ		 リア：16メガ
／イン：8メガ
バッテリー容量 2580mAh 2700mAh 5000mAh
防水／防塵 ○／○ ○／○ ×／×
指紋センサー × ×
SIM形状 nanoSIM nanoSIM micro＋nanoSIM
USB端子 microUSB microUSB Type-C
カラバリ ブラック、ホワイト、（デニムブルー、ゴールド、グリーン） White、Navy、（Red） シルバー、マットブラック、マットネイビー
発売時期 2017年7月 2016年12月 2016年12月
　 HUAWEI P9 lite SAMURAI REI Alcatel SHINE LITE
メーカー ファーウェイ FERETEL TCLコミュニケーション
価格 約2万2000円 2万2161円 約2万2000円
ディスプレー 5.2型液晶 5.2型液晶 5型液晶
画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 720×1280ドット
サイズ 72.6×146.8
×7.5mm		 71.5×145.8
×7.2mm		 71.2×141.5
×7.45mm
重量 147g 136g 156g
CPU Huawei Kirin 650
2GHz＋1.7GHz
（オクタコア）		 MediaTek MT6753
1.3GHz
（オクタコア）		 MediaTek MT6737
1.3GHz
（クアッドコア）
内蔵メモリー 2GB 2GB 2GB
内蔵ストレージ 16GB 32GB 16GB
外部メモリー microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）		 microSDXC
（最大128GB）
OS Android 6.0→7.0 Android 6.0
（7.0予定？）		 Android 6.0
LTE対応バンド 1/3/5/7/8/19
/28/40		 1/3/7/8/18/19/20 1/3/7/19/26
（うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19
3G対応バンド 1/5/6/8/19 1/6/8/19 1/5/6/8/19
DSDS 4G＋3G × × ×
CA対応 × × ×
au VoLTE × ×
無線LAN IEEE802.11n
（2.4GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）		 IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
カメラ画素数 リア：13メガ
／イン：8メガ		 リア：13メガ
／イン：8メガ		 リア：13メガ
／イン：5メガ
バッテリー容量 3000mAh 2800mAh 2460mAh
防水／防塵 ×／× ×／× ×／×
指紋センサー
SIM形状 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM nanoSIM×2
USB端子 microUSB microUSB microUSB
カラバリ ゴールド、ホワイト、ブラック メタルブラック、メタルシルバー、シャンパンゴールド、ピンクゴールド、スカイブルー ピュア・ホワイト、サテン・ゴールド、プライム・ブラック
発売時期 2016年6月 2016年6月 2016年12月

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