Amazonセール速報：サムスンの最新ポータブルSSD（USB3.1 Gen2対応）が安い！

Amazon.co.jpでは、日本サムスンの最新ポータブルSSD「Samsung Portable SSD T5」4機種を10～11％オフで予約受付中だ。
T5は、USB3.1 Gen2対応と高速データ転送、セキュリティー機能を兼ね備えた製品。ストレージ容量は250GB／500GB／1TB／2TBで、転送速度は最大540MB/s、重量は50g。いずれも9月12日発売予定。
|Image from Amazon.co.jp
|Samsung 外付けSSD 250GB T5シリーズ USB3.1 Gen2対応 ハードウェア暗号化 パスワード保護 V-NAND搭載 MU-PA250B/IT
|Image from Amazon.co.jp
|Samsung 外付けSSD 500GB T5シリーズ USB3.1 Gen2対応 ハードウェア暗号化 パスワード保護 V-NAND搭載 MU-PA500B/IT
|Image from Amazon.co.jp
|Samsung 外付けSSD 1TGB T5シリーズ USB3.1 Gen2対応 ハードウェア暗号化 パスワード保護 V-NAND搭載 MU-PA1T0B/IT
|Image from Amazon.co.jp
|Samsung 外付けSSD 2TGB T5シリーズ USB3.1 Gen2対応 ハードウェア暗号化 パスワード保護 V-NAND搭載 MU-PA2T0B/IT