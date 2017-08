マクドナルドがスクエニとコラボ、スマホゲームでクルー体験できる

日本マクドナルドは8月17日、スクウェア・エニックスのグルメアクションゲーム「めしクエ」のサービス開始にともない、店舗コラボレーションを期間限定で実施すると発表した。期間は8月31日から9月30日。

めしクエは、プレイヤーが店の料理人になってタップとドラッグで調理し、客の注文をいかに素早く正確に対応できるか、ほかのプレイヤーと競いあうグルメアクションゲーム。

期間中、実際の各マクドナルド店舗に来店することで、ゲーム内のマップにマクドナルド店舗をリアルに再現したコラボステージが出現。ステージは1つずつ増えていき、最大10ステージまで登場するという。

コラボステージでは、ハンバーガー、ビッグマックなどのバーガーやマックフライポテト、ドリンクなど店舗で提供しているメニューをクルーのように調理する体験ができる。

めしクエの対応OSはiOS 8.0以上/Android 4.0.3以上で、基本プレイ無料。

今後、ステージクリアや来店ごとにもらえるスタンプを集めて特典がもらえるキャンペーンも予定している。

©2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

