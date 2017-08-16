GIGABYTEのX399マザーは高耐久のゲーミングモデル

先週より販売がスタートしたAMDのハイエンドCPU「Ryzen Threadripper」。GIGABYTEからはX399搭載マザーボード「X399 AORUS Gaming 7」が発売中。ゲーミングブランド「AORUS」シリーズのハイエンドモデルだ。
|X399搭載マザーボード「X399 AORUS Gaming 7」。RGB LEDでマザーボードを鮮やかに光らせる「デジタルLED対応 RGB FUSION」機能を備える
「X399 AORUS Gaming 7」は、機能満載のX399搭載モデル。RGB LEDでマザーボードを鮮やかに光らせる「デジタルLED対応 RGB FUSION」機能、サーバー級デジタル電源設計と金メッキ電源端子搭載。高耐久DIMMスロット「Ultra Durable Memory Armor」と重量級ビデオカードも安心な高耐久PCI Expressスロット「Ultra Durable PCIe Armor」を採用する。
|ゲーミングブランド「AORUS」シリーズのハイエンドモデル。ATX対応でDIMMスロットとPCI Expressスロットは高耐久のアーマー仕様
ネットワーク周りはゲーミングNICの「Killer E2500 Gaming Network」のほか、5GHzと2.4GHzのデュアルバンドに対応するIntel製IEEE802.11ac/a/g/b/n無線LAN搭載(+Bluetooth v4.2)を装備。高級Nichicon Fine GoldコンデンサーとWIMA音響コンデンサー搭載のサウンドは「Sound BlasterX 720°」に対応する。
|3基のM.2スロットは冷却用ヒートシンク「M.2 Thermal Guard」を備えている
主なスペックは、拡張スロットがPCI Express(3.0) x16×4、PCI Express(2.0) x4×1。メモリーは、DDR4 DIMM×8(DDR4-3600(OC)/3200(OC)/2800(OC)/2667/2400/2133 MHz、ECC対応/最大128GB)という構成。
オンボードインターフェースとして、Rivet Networks Killer E2500によるギガビットLANやサウンド(Creative SoundBlasterX 720°)、Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac+Bluetooth v4.1(intel)、M.2×3、SATA3.0×8、USB 3.1×3(Type-A+Type-C)、USB 3.0×10、USB 2.0×4などを装備する。
価格は5万7024円。パソコンショップアーク、ソフマップ秋葉原リユース総合館、ドスパラ パーツ館、パソコン工房秋葉原BUYMORE店、ツクモパソコン本店、TSUKUMO eX.で販売中だ。