eX.computer、Core XシリーズとNVIDIA Quadroを搭載したPC発売

Project Whiteは8月17日、eX.computerからCore Xシリーズを搭載するNVIDIA Quadroモデル「QA7J-D93/T」を発売した。価格は22万6584円。

動作周波数3.5GHz、6コア／12スレッドのCore i7-7800Xを搭載することで、VRや4Kビジュアルなど高い処理性能が求められる場面で満足のいく性能を実現しているという。またCore i9-7900Xも選択可能。

さらに、複数画面を1画面として使える「NVIDIA Mosaicテクノロジー」対応のNVIDIA Quadroシリーズを搭載。

マザーボードには、M.2 SSD用にヒートシンクを用いて効率的に冷却し、最適なストレージ性能を発揮できるというASUSの「PRIME X299-A」を採用している。

標準構成は以下のとおり。

eX.computer NVIDIA Quadroモデル QA7J-D93/T OS Windows 10 Home（64bit） CPU Core i7-7800X メモリー DDR4 32GB PC4-19200 チップセット X299 Express ストレージ 2TB HDD 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ グラフィックス NVIDIA Quadro P2000 電源 CWT製 700W（定格650W）80PLUS BRONZE認証 価格 22万6584円

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