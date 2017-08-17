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eX.computer、Core XシリーズとNVIDIA Quadroを搭載したPC発売

2017年08月17日 10時00分更新

文● ラッキー橋本／ASCII

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　Project Whiteは8月17日、eX.computerからCore Xシリーズを搭載するNVIDIA Quadroモデル「QA7J-D93/T」を発売した。価格は22万6584円。

　動作周波数3.5GHz、6コア／12スレッドのCore i7-7800Xを搭載することで、VRや4Kビジュアルなど高い処理性能が求められる場面で満足のいく性能を実現しているという。またCore i9-7900Xも選択可能。

　さらに、複数画面を1画面として使える「NVIDIA Mosaicテクノロジー」対応のNVIDIA Quadroシリーズを搭載。

　マザーボードには、M.2 SSD用にヒートシンクを用いて効率的に冷却し、最適なストレージ性能を発揮できるというASUSの「PRIME X299-A」を採用している。

　標準構成は以下のとおり。

eX.computer NVIDIA Quadroモデル QA7J-D93/T
OSWindows 10 Home（64bit）
CPUCore i7-7800X
メモリーDDR4 32GB PC4-19200
チップセットX299 Express
ストレージ2TB HDD
光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ
グラフィックスNVIDIA Quadro P2000
電源CWT製 700W（定格650W）80PLUS BRONZE認証
価格22万6584円

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