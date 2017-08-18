読んだ文字を読み上げてくれるメガネ型ガジェット「OTON GLASS」

ハードウェアやIoTプロダクト関連のスタートアップ関連事業者・大手企業が集結する交流イベントが8月28日（月）、東京飯田橋にて開催される。「IoT＆H/W BIZ DAY 4 by ASCII STARTUP」での無料の出展企業展示ブースの紹介第6弾をお届け！

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OTON GLASS

●OTON GLASS

OTON GLASSは、文字を読み上げてくれる眼鏡だ。読字障がい者、視覚障がい者、視機能が低下した高齢者を対象としている。目の前にある文字をカメラで撮影し、文字認識技術でテキストデータに変換。音声として読み上げることで、ユーザーは内容を理解できる。

SCORERは、カメラや映像に関する最新技術をブロックのように組み合わせ「安く・早く・簡単」に映像解析システムを開発できるプラットフォーム。カメラからの映像入力、ネットワーク、AI含む映像解析アルゴリズム、そして可視化・通知の部分まで、それぞれの機能をモジュールとして用意。ニーズに合わせてスピーディーに検証から導入までできる、開発者向けの低価格バックエンドサービス群となる。

PR TIMES

●PR TIMES

PR TIMESはIT・テクノロジーからサービス・製造業と、1万8000社以上の幅広い業種の企業が利用する国内シェアNO.1のプレスリリース配信サービス。スタートアップのPR活動を支援し、スタートアップ情報の流通拡大を目的に、”スタートアップチャレンジ”プログラムを提供している。

『IoT＆H/W BIZ DAY 4 by ASCII STARTUP』

■日時：2017年8月28日（月）

開場 11時30分 終了予定 18時（予定）

■場所：ベルサール飯田橋ファースト

〒112-0004 東京都文京区後楽2−6−1 住友不動産飯田橋ファーストタワーB1

■入場料：展示ブース（無料）、全カンファレンスフリーパス【数量限定】（3000円）

■募集人数：各セッション100名、入場チケット500名（予定）

■イベント内容：5セッションを実施予定、出展ブース ハードウェア／IoTスタートアップ企業による展示、実機デモ、物販など

■参加方法：カンファレンス / 展示エリア共に事前登録制

■主催：ASCII STARTUP

■協賛・協力：ノキアソリューションズ＆ネットワークス、パーソルキャリア、PR TIMES、ドイツメッセ日本代表部、アペルザ、Startup Hub Tokyo、Makers Boot Camp、キリン、イベントレジスト、フォームラン

■出展：ノキアソリューションズ＆ネットワークス、パーソルキャリア、PR TIMES、ドイツメッセ日本代表部、Startup Hub、Tokyo、Makers Boot Camp、ハタプロ・ロボティクス、SPACER、アメグミ、アルファテクノロジー、エンタップ、カブク、きびだんご、郷商事、コンシェルジュ、電玉、ドリコス、ピクスー、フューチャースタンダード、モビラス、リコノミカル、glafit、MAMORIO、OTON GLASS、Xenoma



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