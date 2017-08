横浜で開催中のポケモン主催街型イベント「ピカチュウだけじゃない! ピカチュウ大量発生チュウ!」において、横浜スタジアム内で開催された「Pokemon GO STADIUM」で、ついに、伝説のポケモン「ミュウツー」がレイドバトルに登場した。

ポケモンのブログでは、今回のイベントにはたくさんのポケモントレーナーがミュウツーに挑戦したとし、また、数週間後に実装予定の特別なレイドバトル「EXレイド」において、再びミュウツーが登場するとも明らかにした。なお、EXレイドには参加資格がもうけられており、過去数週間、該当のジムのレイドバトルに勝利したポケモントレーナーのみが受け取れる“特別な招待状”が必要になるという。

選ばれたポケモントレーナー諸君、ぜひともこのEXレイドに参加し、伝説のポケモン ミュウツーに挑戦してみてはいかがだろうか。

©2017 Niantic, Inc. ©2017 Pokémon. ©1995-2017 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

