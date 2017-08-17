足りない栄養素を提供するヘルスケア家電「ドリコス」【8/28無料展示ブース来場者募集中】

ハードウェアやIoTプロダクト関連のスタートアップ関連事業者・大手企業が集結する交流イベントが8月28日（月）、東京飯田橋にて開催される。「IoT＆H/W BIZ DAY 4 by ASCII STARTUP」での無料の出展企業展示ブースの紹介第5弾をお届け！

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ドリコス株式会社

●ドリコス

食事の栄養バランスを後から整えてくれるヘルスケアデバイス「healthServer」を紹介する。独自のスマホアプリを通じて必要な栄養素を分析し、機械が調合。粉末状の栄養素をコップに出し、水やお茶、コーヒーなどで溶かして飲むことができる。ブースでは実際に動いている様子を体験できる。

金融×AR×AI Economy in Life

●リコノミカル

Economy in Life は、同社の企業理念である、“ 「人にやさしい」インタフェースで日常生活と経済を 繋げる。”を具現化したフィンテック・サービス。

glafitバイク

●glafit

glafitバイクは、「人々の移動をもっと便利で、快適で、楽しいものにする」というビジョンのもとつくられた自転車機能＋電動バイク機能のハイブリッドバイクだ。10円以下の充電コストでおよそ45km走行を実現、排ガスもでないので停車中のアイドリングも必要ない。また、工具なしで折りたたみ・組み立て可能な車体構造のため、コンパクトに持ち運び・保管ができる。

『IoT＆H/W BIZ DAY 4 by ASCII STARTUP』

■日時：2017年8月28日（月）

開場 11時30分 終了予定 18時（予定）

■場所：ベルサール飯田橋ファースト

〒112-0004 東京都文京区後楽2−6−1 住友不動産飯田橋ファーストタワーB1

■入場料：展示ブース（無料）、全カンファレンスフリーパス【数量限定】（3000円）

■募集人数：各セッション100名、入場チケット500名（予定）

■イベント内容：5セッションを実施予定、出展ブース ハードウェア／IoTスタートアップ企業による展示、実機デモ、物販など

■参加方法：カンファレンス / 展示エリア共に事前登録制

■主催：ASCII STARTUP

■協賛・協力：ノキアソリューションズ＆ネットワークス、パーソルキャリア、PR TIMES、ドイツメッセ日本代表部、アペルザ、Startup Hub Tokyo、Makers Boot Camp、キリン、イベントレジスト、フォームラン

■出展：ノキアソリューションズ＆ネットワークス、パーソルキャリア、PR TIMES、ドイツメッセ日本代表部、Startup Hub Tokyo、Makers Boot Camp、ハタプロ・ロボティクス、SPACER、アメグミ、アルファテクノロジー、エンタップ、カブク、きびだんご、郷商事、コンシェルジュ、電玉、ドリコス、ピクスー、フューチャースタンダード、モビラス、リコノミカル、glafit、MAMORIO、OTON GLASS、Xenoma

※プログラム内容は予定です。都合により変更となる場合があります。



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