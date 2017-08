ASCIIゲーム部 ― 第6回 2017年8月16日(水)20:30から生放送 最恐の名作サイコホラーに挑め! ショータ&ゆうこばの『Outlast』ゲーム実況 文● アスキー編集部

アスキー編集部がPCゲームに特化した配信プラットフォーム「Twitch(ツイッチ)」にゲーム実況チャンネルを開設しました!

今回は生粋のPCゲーマー・ジサトラショータと、実はちょっとビビリなゆうこばが、Steamで配信しているホラー系でも名作と名高い「Outlast」をゆるふわ実況プレイ。恐ろしい実験が行なわれている精神病院に潜入したばっかりに怖い目に遭う…という王道のパターンですが、ゲームの特徴は「敵を攻撃できない」点。ただただ逃げるしかないぶん、むちゃくちゃ恐ろしいというのです。

2017年には続編となる「Outlast2」も登場したことで話題の本作。ゆうこばの心臓は耐えられるでしょうか? みなさんぜひご一緒に、真夏の夜のホラーを楽しみましょう!

ASCIIjpのライブビデオをwww.twitch.tvから視聴する

▽放送情報

放送日 : 2017年8月9日(水)

時間 : 20:30~21:30 放送予定

場所 : アスキーTwitchちゃんねる

タイトル: Outlast

▽出演者

ジサトラショータ(MC)@Shotam_A_J

ゆうこば @kobayashiyutaro

© 2013 Red Barrels Inc. Published by Red Barrels Inc. Outlast and the Outlast logo are trademarks Red Barrels Inc. All Rights Reserved. All trademarks are the property of their respective owners.

