人気SIMフリースマホのスペック全紹介！ 【2017年夏編】 ― 第2回
ファーウェイ、ASUSにモトローラも人気モデルを用意
3万円台でほぼフル機能と買い度大！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【ミドルハイ編】
2017年08月14日 12時00分更新
3～4万円台のSIMフリースマホは本格派揃い
メタル筐体に指紋センサーにDSDS、機能は十分以上！
スペック重視派のユーザー向けの【高性能機編】に続いて紹介するのは、主に3～4万円台のSIMフリースマホを紹介する【ミドルハイ編】だ。
|3万円台前半の価格ながら、性能・機能ともに高く、メタル筐体の外観も魅力のモトローラ「Moto G5 Plus」
フラグシップ級のスマホと比べると、もちろんスペックはやや下がるが、このクラスで用いられる「Snapdragon 625」は、3Dゲームなど、大きな処理能力が必要な用途以外では性能は十分で、それでいてバッテリーの持ちもいいと評判がいい。また、3～4GBのメインメモリー、フルHD解像度のディスプレーなど、十分以上の性能を持つ。
さらにメタル筐体にタッチ式の指紋センサー、DSDS対応など、機能面では十分以上。キャリアスマホから乗り換えても、不満はないどころか、機能や性能アップを体感できる場面が多いはず。性能や機能も求めるが、コスパも重視するというユーザーにオススメのクラスだ。
そんなミドルハイクラスの人気モデルについて、スペックと特長をまとめて紹介していく。
人気SIMフリースマホ
【3万円台でほぼフル機能なのが魅力なミドルハイ編】
●モトローラ「Moto G5 Plus」
●ASUS「ZenFone 3（5.2型）」
●ASUS「ZenFone 3（5.5型）」
●トリニティ「NuAns NEO Reloaded」
●ファーウェイ「HUAWEI nova」
●ファーウェイ「honor 8」
●ZTE「BLADE V8」
●ZTE「AXON 7 mini」
●TCL「Alcatel IDOL 4」
|Moto G5 Plus
|ZenFone 3（5.2型）
|ZenFone 3（5.5型）
|メーカー
|Motorola Mobility
|ASUS
|ASUS
|価格
|約3万2000円
|約3万6000円
|約4万4000円
|ディスプレー
|5.2型液晶
|5.2型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|74×150.2
×7.7～9.7mm
|73.9×146.8
×7.69mm
|77.38×152.59
×7.69mm
|重量
|155g
|144g
|155g
|CPU
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|3GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|64GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大2TB）
|microSDXC
（最大2TB）
|OS
|Android 7.0
|Android 6.0→7.0
|Android 6.0→7.0
|LTE対応バンド
|1/3/5/7/8/19
/20/28/38/40/41
|1/2/3/5/7/8
/18/19/26/28
/38/39/40/41
|1/2/3/5/7/8
/18/19/26/28
/38/39/40/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|○
|○
|CA対応
|×
|○（2CC）
|○（2CC）
|au VoLTE
|×
|○
|○
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：12メガ
／イン：5メガ
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|3000mAh
|2650mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|×(撥水)／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|micro＋nanoSIM
|micro＋nanoSIM
|USB端子
|microUSB
|Type-C
|Type-C
|カラバリ
|ルナグレー、ファインゴールド、オックスフォードブルー
|サファイアブラック、パールホワイト、クリスタルゴールド
|サファイアブラック、パールホワイト
|発売時期
|2017年3月
|2016年10月
|2017年3月
|
NuAns NEO
Reloaded
|HUAWEI nova
|honor 8
|メーカー
|トリニティ
|ファーウェイ
|ファーウェイ
|価格
|4万9800円
|約3万7000円
|約4万円
|ディスプレー
|5.2型液晶
|5型液晶
|5.2型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|74.2×141.6
×11.3mm
|69.1×141.2
×7.1mm
|71×145.5
×7.45mm
|重量
|150g
|146g
|153g
|CPU
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|Huawei Kirin 950
2.3GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|3GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大1TB）
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大128GB）
|OS
|Android 7.1
|Android 6.0→7.0
|Android 6.0→7.0
|LTE対応バンド
|1/3/4/5/7/8
/9/12/17/18/19
/26/28
|1/3/5/7/8/18
/19/28/38/40
|1/2/3/4/5/7/8
/12/17/19/20/38/40
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/5/6/8/9/19
|1/5/6/8/19
|1/2/4/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|○
|×
|CA対応
|×
|○（2CC）
|○（2CC）
|au VoLTE
|○
|○
|×
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|リア：12メガ
／イン：8メガ
|リア：12メガ×2
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|3450mAh
|3020mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|△(防滴)／○
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|microSIM
|nanoSIM×2
|nanoSIM
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|カラバリ
|カバー別
|ミスティックシルバー、チタニウムグレー、ローズゴールド
|サファイアブルー、サンライズゴールド、パールホワイト、サクラピンク、ミッドナイトブラック
|発売時期
|2017年5月
|2017年2月
|2016年9月
|ZTE BLADE V8
|AXON 7 mini
|Alcatel IDOL 4
|メーカー
|ZTE
|ZTE
|TCLコミュニケーション
|価格
|約3万2000円
|約3万円
|約3万円
|ディスプレー
|5.2型液晶
|5.2型有機EL
|5.2型
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|71.5×148.4
×7.9mm
|71×147.5
×7.8mm
|72.5×147
×7.1mm
|重量
|141.6g
|153g
|135g
|CPU
|Snapdragon 435
1.4GHz＋1.1GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 617
1.5GHz＋1.2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 617
1.5GHz＋1.2GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|3GB
|3GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|32GB
|16GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
|microSDXC
（最大512GB）
|OS
|Android 7.0
|Android 6.0
|Android 6.0
|LTE対応バンド
|1/3/8/19/26
|1/3/8/19/28/41
|1/3/7/18/19/20
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/6/8/19
|1/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|○
|×
|CA対応
|×
|○（2CC）
|×
|au VoLTE
|○
|×
|○
|無線LAN
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：13＋2メガ
／イン：13メガ
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|リア：13メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|2730mAh
|2700mAh
|2610mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|×
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|USB端子
|microUSB
|Type-C
|microUSB
|カラバリ
|ミッドナイトグレー、シャンパンゴールド
|イオンゴールド、クオーツグレー
|ゴールド、メタリックシルバー
|発売時期
|2017年5月
|2016年10月
|2016年11月