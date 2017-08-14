3万円台でほぼフル機能と買い度大！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【ミドルハイ編】

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3～4万円台のSIMフリースマホは本格派揃い

メタル筐体に指紋センサーにDSDS、機能は十分以上！

スペック重視派のユーザー向けの【高性能機編】に続いて紹介するのは、主に3～4万円台のSIMフリースマホを紹介する【ミドルハイ編】だ。

3万円台前半の価格ながら、性能・機能ともに高く、メタル筐体の外観も魅力のモトローラ「Moto G5 Plus」

フラグシップ級のスマホと比べると、もちろんスペックはやや下がるが、このクラスで用いられる「Snapdragon 625」は、3Dゲームなど、大きな処理能力が必要な用途以外では性能は十分で、それでいてバッテリーの持ちもいいと評判がいい。また、3～4GBのメインメモリー、フルHD解像度のディスプレーなど、十分以上の性能を持つ。

さらにメタル筐体にタッチ式の指紋センサー、DSDS対応など、機能面では十分以上。キャリアスマホから乗り換えても、不満はないどころか、機能や性能アップを体感できる場面が多いはず。性能や機能も求めるが、コスパも重視するというユーザーにオススメのクラスだ。

そんなミドルハイクラスの人気モデルについて、スペックと特長をまとめて紹介していく。

人気SIMフリースマホ

【3万円台でほぼフル機能なのが魅力なミドルハイ編】

●モトローラ「Moto G5 Plus」

●ASUS「ZenFone 3（5.2型）」

●ASUS「ZenFone 3（5.5型）」

●トリニティ「NuAns NEO Reloaded」

●ファーウェイ「HUAWEI nova」

●ファーウェイ「honor 8」

●ZTE「BLADE V8」

●ZTE「AXON 7 mini」

●TCL「Alcatel IDOL 4」



Moto G5 Plus ZenFone 3（5.2型） ZenFone 3（5.5型） メーカー Motorola Mobility ASUS ASUS 価格 約3万2000円 約3万6000円 約4万4000円 ディスプレー 5.2型液晶 5.2型液晶 5.5型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット サイズ 74×150.2

×7.7～9.7mm 73.9×146.8

×7.69mm 77.38×152.59

×7.69mm 重量 155g 144g 155g CPU Snapdragon 625

2GHz

（オクタコア） Snapdragon 625

2GHz

（オクタコア） Snapdragon 625

2GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 4GB 3GB 4GB 内蔵ストレージ 32GB 32GB 64GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大2TB） microSDXC

（最大2TB） OS Android 7.0 Android 6.0→7.0 Android 6.0→7.0 LTE対応バンド 1/3/5/7/8/19

/20/28/38/40/41 1/2/3/5/7/8

/18/19/26/28

/38/39/40/41 1/2/3/5/7/8

/18/19/26/28

/38/39/40/41 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G ○ ○ ○ CA対応 × ○（2CC） ○（2CC） au VoLTE × ○ ○ 無線LAN IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：12メガ

／イン：5メガ リア：16メガ

／イン：8メガ リア：16メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 3000mAh 2650mAh 3000mAh 防水／防塵 ×(撥水)／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 micro＋nanoSIM micro＋nanoSIM USB端子 microUSB Type-C Type-C カラバリ ルナグレー、ファインゴールド、オックスフォードブルー サファイアブラック、パールホワイト、クリスタルゴールド サファイアブラック、パールホワイト 発売時期 2017年3月 2016年10月 2017年3月

NuAns NEO

Reloaded HUAWEI nova honor 8 メーカー トリニティ ファーウェイ ファーウェイ 価格 4万9800円 約3万7000円 約4万円 ディスプレー 5.2型液晶 5型液晶 5.2型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット サイズ 74.2×141.6

×11.3mm 69.1×141.2

×7.1mm 71×145.5

×7.45mm 重量 150g 146g 153g CPU Snapdragon 625

2GHz

（オクタコア） Snapdragon 625

2GHz

（オクタコア） Huawei Kirin 950

2.3GHz＋1.8GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 3GB 3GB 4GB 内蔵ストレージ 32GB 32GB 32GB 外部メモリー microSDXC

（最大1TB） microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大128GB） OS Android 7.1 Android 6.0→7.0 Android 6.0→7.0 LTE対応バンド 1/3/4/5/7/8

/9/12/17/18/19

/26/28 1/3/5/7/8/18

/19/28/38/40 1/2/3/4/5/7/8

/12/17/19/20/38/40 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/5/6/8/9/19 1/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × ○ × CA対応 × ○（2CC） ○（2CC） au VoLTE ○ ○ × 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：13メガ

／イン：8メガ リア：12メガ

／イン：8メガ リア：12メガ×2

／イン：8メガ バッテリー容量 3450mAh 3020mAh 3000mAh 防水／防塵 △(防滴)／○ ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 microSIM nanoSIM×2 nanoSIM USB端子 Type-C Type-C Type-C カラバリ カバー別 ミスティックシルバー、チタニウムグレー、ローズゴールド サファイアブルー、サンライズゴールド、パールホワイト、サクラピンク、ミッドナイトブラック 発売時期 2017年5月 2017年2月 2016年9月

ZTE BLADE V8 AXON 7 mini Alcatel IDOL 4 メーカー ZTE ZTE TCLコミュニケーション 価格 約3万2000円 約3万円 約3万円 ディスプレー 5.2型液晶 5.2型有機EL 5.2型 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット サイズ 71.5×148.4

×7.9mm 71×147.5

×7.8mm 72.5×147

×7.1mm 重量 141.6g 153g 135g CPU Snapdragon 435

1.4GHz＋1.1GHz

（オクタコア） Snapdragon 617

1.5GHz＋1.2GHz

（オクタコア） Snapdragon 617

1.5GHz＋1.2GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 3GB 3GB 3GB 内蔵ストレージ 32GB 32GB 16GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC microSDXC

（最大512GB） OS Android 7.0 Android 6.0 Android 6.0 LTE対応バンド 1/3/8/19/26 1/3/8/19/28/41 1/3/7/18/19/20 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/6/8/19 1/6/8/19 1/2/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G ○ ○ × CA対応 × ○（2CC） × au VoLTE ○ × ○ 無線LAN IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：13＋2メガ

／イン：13メガ リア：16メガ

／イン：8メガ リア：13メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 2730mAh 2700mAh 2610mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ × SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 nanoSIM×2 USB端子 microUSB Type-C microUSB カラバリ ミッドナイトグレー、シャンパンゴールド イオンゴールド、クオーツグレー ゴールド、メタリックシルバー 発売時期 2017年5月 2016年10月 2016年11月

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