劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」とコラボしたWindowsタブレットを発売

「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」コラボレーションWindowsタブレット

サードウェーブデジノスは8月10日、劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」とコラボしたWindowsタブレットを発表。予約受付を開始した。

KING OF PRISM -PRIDE the HERO-のキービジュアルと、エーデルローズをモチーフにした2つのデザインをタブレットの背面天板に印刷。さらに、神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキの主要キャラクターの壁紙、ボイス、アイコンを含んだWindowsテーマを製品にプリインストール。テーマは各キャラごとに用意される。

ベースモデルは同社の8インチタブレット「Diginnos Tablet DG-D08IW2L」および、「raytrektab DG-D08IWP」(ワコム製デジタイザー搭載でペン付き)の2機種を用意。それぞれ、キービジュアル、エーデルローズの背面天板印刷を選択可能。購入特典として、描き下ろし A3サイズポスターをもれなくプレゼント(購入特典ポスターは、タブレット本体出荷後に別途、発送の予定)。

価格は、「Diginnos Tablet DG-D08IW2L KING OF PRISM -PRIDE the HERO- モデル」が3万9800円、「raytrektab DG-D08IWP KING OF PRISM -PRIDE the HERO- モデル」が5万9979円。予約は9月10日まで、製品の発送は9月中旬の予定。

