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人気SIMフリースマホのスペック全紹介！ 【2017年夏編】 ― 第1回 AR/VR対応モデルのほか、前年モデルにお買い得機も ダブルレンズのHUAWEI P10が人気！ 個性派モデルも！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【高性能機編】 文● ドロイドさん（アスキースマホ総研）

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ハイエンドで人気はLeicaカメラのHUAWEI P10

Moto Modsで機能拡張できるモトローラ機も気になる！

どんどん機種数が増えているSIMフリースマホ。今春から夏にかけても新製品が多数登場している。また少し前に登場した製品でも、価格が下がったことで魅力が増しているというものも多い。そんな数多のSIMフリースマホの中から、ASCII編集部がピックアップ。特長やスペックを紹介していく。

HUAWEI P10 Plus

まず第1回は、高速CPUやデュアルカメラなど、高い性能を持つことはもちろん、個性的な端末も含めて紹介する【高性能機編】だ。（今後【ミドルハイ編】【ミドルクラス編】【低価格機編】【タブレット編】と掲載予定）。価格帯は5～9万円と若干幅があるが、その価格も納得が行く、魅力的な製品ばかりだ。

なかでも今話題になっているのはLeicaのダブルレンズカメラを搭載する「HUAWEI P10 Plus」「HUAWEI P10」。Moto Modsで機能拡張できる「Moto Z」シリーズやASUSの高性能機ももちろん人気だ。

スペック面ではCPUやディスプレー、カメラなどはもちろんネットワーク対応にも注目してほしい。2枚のSIMで同時待受ができるデュアルSIMデュアルスタンバイ（DSDS）対応はこのクラスでは当たり前の機能。またキャリアアグリゲーションに対応した端末も多い。後者は単純な通信速度だけでなく、特に都市部で快適に利用するのに必要な要素だけにチェックしたいポイントだ。

人気SIMフリースマホ

【デュアルカメラ搭載機に個性派モデルも多い高性能機編】

●ファーウェイ「HUAWEI P10 Plus」

●ファーウェイ「HUAWEI P10」

●モトローラ「Moto Z2 Play」

●ASUS「ZenFone AR」

●ASUS「ZenFone Zoom S」

●ASUS「ZenFone 3 Ultra」

●ファーウェイ「HUAWEI P9」

●ファーウェイ「HUAWEI Mate 9」

●FREETEL「SAMURAI 極2」

●ZTE「AXON 7」

●オンキヨー「GRANBEAT」

●BlackBerry「BlackBerry KEYone」

●iPhone 7／iPhone 7 Plus／iPhone SE

HUAWEI P10 Plus HUAWEI P10 Moto Z2 Play メーカー ファーウェイ ファーウェイ Motorola Mobility 価格 約7万7000円 約6万7000円 約5万4000円 ディスプレー 5.5型液晶 5.1型液晶 5.5型有機EL 画面解像度 1440×2560ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット サイズ 74.2×153.5

×6.98mm 69.3×145.3

×6.98mm 76.2×156.2

×5.99mm 重量 165g 145g 145g CPU HUAWEI Kirin 960

2.4GHz＋1.8GHz

（オクタコア） HUAWEI Kirin 960

2.4GHz＋1.8GHz

（オクタコア） Snapdragon 626

2.2GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 4GB 4GB 4GB 内蔵ストレージ 64GB 64GB 64GB 外部メモリー microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大2TB） OS Android 7.0 Android 7.0 Android 7.1 LTE対応バンド 1/2/3/4/5/7

/8/9/12/17/19/20

/25/26/28/29

/38/39/40/41 1/2/3/4/5/7

/8/9/12/17/19/20

/25/26/28/29

/38/39/40/41 1/3/5/7/8/19

/20/28/38/40/41 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/4/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G ○ ○ ○ CA対応 ○（3CC） ○（3CC） × au VoLTE × × × 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：12＋20メガ

／イン：8メガ リア：12＋20メガ

／イン：8メガ リア：12メガ

／イン：5メガ バッテリー容量 3750mAh 3200mAh 3000mAh 防水／防塵 ×(生活防水)／× ×／× ×(撥水)／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 nanoSIM×2 USB端子 Type-C Type-C Type-C カラバリ グリーナリー、ダズリングゴールド ダズリングブルー、プレステージゴールド、ミスティックシルバー、グラファイトブラック ルナグレー、ファインゴールド、ニンバス 発売時期 2017年6月 2017年6月 2017年6月

ZenFone AR ZenFone Zoom S ZenFone 3 Ultra メーカー ASUS ASUS ASUS 価格 8万9424円(64)

10万7784円(128) 5万9184円 5万3784円 ディスプレー 5.7型有機EL 5.5型有機EL 6.8型液晶 画面解像度 1440×1920ドット 1080×1920ドット 1080×1920ドット サイズ 77.7×158.98

×4.6～8.95mm 77×154.3

×7.9mm 93.9×186.4

×6.8mm 重量 170g 170g 233g CPU Snapdragon 821

2.35GHz

（クアッドコア） Snapdragon 625

2GHz

（オクタコア） Snapdragon 652

1.8GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 6/8GB 4GB 4GB 内蔵ストレージ 64/128GB 64GB 32GB 外部メモリー microSDXC

（最大2TB） microSDXC

（最大2TB） microSDXC

（最大2TB） OS Android 7.0 Android 6.0 Android 6.0→7.0 LTE対応バンド 1/2/3/5/7/8

/18/19/20/26/28

/38/40/41 1/2/3/5/7/8

/18/19/26/28

/38/39/40/41 1/3/5/7/8/18

/19/20/26/28

/38/40/41 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/5/6/8 1/2/5/6/8/19 1/2/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G ○ ○ ○ CA対応 ○（3CC） ○（2CC） ○（2CC） au VoLTE ○ ○ ○ 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11n

（2.4GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：23メガ

／イン：8メガ リア：12＋12メガ

／イン：13メガ リア：23メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 3300mAh 5000mAh 4600mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 nanoSIM×2 USB端子 Type-C Type-C Type-C カラバリ ブラック ネイビーブラック、シルバー シルバー、グレー、ローズゴールド 発売時期 2017年6月 2017年6月 2016年12月

HUAWEI P9 HUAWEI Mate 9 SAMURAI 極2 メーカー ファーウェイ ファーウェイ FREETEL 価格 約5万円 約6万円 4万2984円 ディスプレー 5.2型液晶 5.9型液晶 5.7型有機EL 画面解像度 1080×1920ドット 1080×1920ドット 1440×2560ドット サイズ 70.9×145

×6.95mm 78.9×156.9

×7.9mm 77.5×157.2

×7.2mm 重量 144g 190g 168g CPU HUAWEI Kirin 955

2.5GHz＋1.8GHz

（オクタコア） HUAWEI Kirin 960

2.4GHz＋1.8GHz

（オクタコア） MediaTeK

Helio X20 MT6797

2.3GHz＋2GHz

＋1.4GHz（10コア） 内蔵メモリー 3GB 4GB 4GB 内蔵ストレージ 32GB 64GB 64GB 外部メモリー microSDXC

（最大128GB） microSDXC

（最大256GB） × OS Android 6.0→7.0 Android 7.0 Android 6.0

（7.0予定） LTE対応バンド 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/19/20/26

/28/38/39/40 1/2/3/4/5/7

/8/9/12/17/19/20

/25/26/28/29

/38/39/40/41 1/2/3/4/5/7

/8/12/17/19/28 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/2/4/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19 1/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G × ○ ○ CA対応 ○（2CC） ○（3CC） ○（2CC） au VoLTE × × × 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：12メガ×2

／イン：8メガ リア：12＋20メガ

／イン：8メガ リア：16メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 3000mAh 4000mAh 3400mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ ○ ○ SIM形状 nanoSIM nanoSIM×2 nanoSIM×2 USB端子 Type-C Type-C Type-C カラバリ ミスティックシルバー、チタニウムグレー、レッド、ブルー シャンパンゴールド、ムーンライトシルバー、ブラック メタルシルバー 発売時期 2016年6月 2016年12月 2016年12月

AXON 7 GRANBEAT

DP-CMX1 BlackBerry KEYone メーカー ZTE オンキヨー BlackBerry 価格 5万9184円 8万円台半ば 6万9800円 ディスプレー 5.5型有機EL 5型液晶 4.5型 画面解像度 1440×2560ドット 1080×1920ドット 1080×1620ドット サイズ 75×151.7

×7.9mm 72×142.3

×11.9mm 72.5×149.3

×9.4mm 重量 175g 234g 180g CPU Snapdragon 820

2.15GHz

（クアッドコア） Snapdragon 650

1.8GHz＋1.4GHz

（ヘキサコア） Snapdragon 625

2GHz

（オクタコア） 内蔵メモリー 4GB 3GB 3GB 内蔵ストレージ 64GB 128GB 32GB 外部メモリー microSDXC microSDXC

（最大256GB） microSDXC

（最大2TB） OS Android 6.0→7.1 Android 6.0 Android 7.1 LTE対応バンド 1/3/8/19/28/41 1/3/8/19/26 1/2/3/4/5/7

/8/12/13/17/19/20

/28/29/30/

38/39/40/41 （うちドコモ） 1/3/19 1/3/19 1/3/19 3G対応バンド 1/6/8/19 1/5/6/8/19 1/2/4/5/6/8/19 DSDS 4G＋3G ○ ○ × CA対応 ○（2CC） × ○（2CC） au VoLTE × × × 無線LAN IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） IEEE802.11ac

（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：20メガ

／イン：8メガ リア：16メガ

／イン：8メガ リア：12メガ

／イン：8メガ バッテリー容量 3250mAh 3000mAh 3505mAh 防水／防塵 ×／× ×／× ×／× 指紋センサー ○ × ○ SIM形状 nanoSIM×2 nanoSIM×2 nanoSIM USB端子 Type-C microUSB Type-C カラバリ イオンゴールド、クオーツグレー 発売時期 2016年10月 2017年2月 2017年6月

iPhone 7 Plus iPhone 7 iPhone SE メーカー アップル 価格 9万2664円(32)

10万4544円(128)

11万6424円(256) 7万8624円(32)

9万504円(128)

10万2384円(256) 4万8384円(32)

6万264円(128) ディスプレー 5.5型液晶 4.7型液晶 4型液晶 画面解像度 1080×1920ドット 750×1334ドット 640×1136ドット サイズ 77.9×158.2

×7.3mm 67.1×138.3

×7.1mm 58.6×123.8

×7.6mm 重量 188g 138g 113g CPU A10 A9 内蔵ストレージ 32/128/256GB 32/128GB 外部メモリー × OS iOS 10 iOS 9→10 LTE対応バンド 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/17/18/19/20/21/25/26/27

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/8/12/17/18/19/20

/25/26/28

/38/39/40/41 （うちドコモ） 1/3/19/21 1/3/19 CA対応 ○（3CC） ○（2CC） au VoLTE ○ 無線LAN IEEE802.11ac（2.4／5GHz対応） カメラ画素数 リア：12メガ×2

／イン：7メガ リア：12メガ

／イン：7メガ リア：12メガ

／イン：1.2メガ 防水／防塵 ○／○ ×／× SIM形状 nanoSIM カラバリ ローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック（128/256GBのみ）、PRODUCT RED（同） シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド 発売時期 2016年9月 2016年3月

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