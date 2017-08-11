人気SIMフリースマホのスペック全紹介！ 【2017年夏編】 ― 第1回
AR/VR対応モデルのほか、前年モデルにお買い得機も
ダブルレンズのHUAWEI P10が人気！ 個性派モデルも！ 人気SIMフリースマホ全紹介 【高性能機編】
2017年08月11日 12時00分更新
ハイエンドで人気はLeicaカメラのHUAWEI P10
Moto Modsで機能拡張できるモトローラ機も気になる！
どんどん機種数が増えているSIMフリースマホ。今春から夏にかけても新製品が多数登場している。また少し前に登場した製品でも、価格が下がったことで魅力が増しているというものも多い。そんな数多のSIMフリースマホの中から、ASCII編集部がピックアップ。特長やスペックを紹介していく。
|HUAWEI P10 Plus
まず第1回は、高速CPUやデュアルカメラなど、高い性能を持つことはもちろん、個性的な端末も含めて紹介する【高性能機編】だ。（今後【ミドルハイ編】【ミドルクラス編】【低価格機編】【タブレット編】と掲載予定）。価格帯は5～9万円と若干幅があるが、その価格も納得が行く、魅力的な製品ばかりだ。
なかでも今話題になっているのはLeicaのダブルレンズカメラを搭載する「HUAWEI P10 Plus」「HUAWEI P10」。Moto Modsで機能拡張できる「Moto Z」シリーズやASUSの高性能機ももちろん人気だ。
スペック面ではCPUやディスプレー、カメラなどはもちろんネットワーク対応にも注目してほしい。2枚のSIMで同時待受ができるデュアルSIMデュアルスタンバイ（DSDS）対応はこのクラスでは当たり前の機能。またキャリアアグリゲーションに対応した端末も多い。後者は単純な通信速度だけでなく、特に都市部で快適に利用するのに必要な要素だけにチェックしたいポイントだ。
|キャリアアグリゲーションで接続していると「4G＋」と表示される端末が多い。アンテナマークが2つなのにも注目
人気SIMフリースマホ
【デュアルカメラ搭載機に個性派モデルも多い高性能機編】
●ファーウェイ「HUAWEI P10 Plus」
●ファーウェイ「HUAWEI P10」
●モトローラ「Moto Z2 Play」
●ASUS「ZenFone AR」
●ASUS「ZenFone Zoom S」
●ASUS「ZenFone 3 Ultra」
●ファーウェイ「HUAWEI P9」
●ファーウェイ「HUAWEI Mate 9」
●FREETEL「SAMURAI 極2」
●ZTE「AXON 7」
●オンキヨー「GRANBEAT」
●BlackBerry「BlackBerry KEYone」
●iPhone 7／iPhone 7 Plus／iPhone SE
|HUAWEI P10 Plus
|HUAWEI P10
|Moto Z2 Play
|メーカー
|ファーウェイ
|ファーウェイ
|Motorola Mobility
|価格
|約7万7000円
|約6万7000円
|約5万4000円
|ディスプレー
|5.5型液晶
|5.1型液晶
|5.5型有機EL
|画面解像度
|1440×2560ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|74.2×153.5
×6.98mm
|69.3×145.3
×6.98mm
|76.2×156.2
×5.99mm
|重量
|165g
|145g
|145g
|CPU
|HUAWEI Kirin 960
2.4GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
|HUAWEI Kirin 960
2.4GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 626
2.2GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|4GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|64GB
|64GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大2TB）
|OS
|Android 7.0
|Android 7.0
|Android 7.1
|LTE対応バンド
|1/2/3/4/5/7
/8/9/12/17/19/20
/25/26/28/29
/38/39/40/41
|1/2/3/4/5/7
/8/9/12/17/19/20
/25/26/28/29
/38/39/40/41
|1/3/5/7/8/19
/20/28/38/40/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/4/5/6/8/19
|1/2/4/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|○
|○
|CA対応
|○（3CC）
|○（3CC）
|×
|au VoLTE
|×
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：12＋20メガ
／イン：8メガ
|リア：12＋20メガ
／イン：8メガ
|リア：12メガ
／イン：5メガ
|バッテリー容量
|3750mAh
|3200mAh
|3000mAh
|防水／防塵
|×(生活防水)／×
|×／×
|×(撥水)／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|カラバリ
|グリーナリー、ダズリングゴールド
|ダズリングブルー、プレステージゴールド、ミスティックシルバー、グラファイトブラック
|ルナグレー、ファインゴールド、ニンバス
|発売時期
|2017年6月
|2017年6月
|2017年6月
|ZenFone AR
|ZenFone Zoom S
|ZenFone 3 Ultra
|メーカー
|ASUS
|ASUS
|ASUS
|価格
|8万9424円(64)
10万7784円(128)
|5万9184円
|5万3784円
|ディスプレー
|5.7型有機EL
|5.5型有機EL
|6.8型液晶
|画面解像度
|1440×1920ドット
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|サイズ
|77.7×158.98
×4.6～8.95mm
|77×154.3
×7.9mm
|93.9×186.4
×6.8mm
|重量
|170g
|170g
|233g
|CPU
|Snapdragon 821
2.35GHz
（クアッドコア）
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|Snapdragon 652
1.8GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|6/8GB
|4GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|64/128GB
|64GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大2TB）
|microSDXC
（最大2TB）
|microSDXC
（最大2TB）
|OS
|Android 7.0
|Android 6.0
|Android 6.0→7.0
|LTE対応バンド
|1/2/3/5/7/8
/18/19/20/26/28
/38/40/41
|1/2/3/5/7/8
/18/19/26/28
/38/39/40/41
|1/3/5/7/8/18
/19/20/26/28
/38/40/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/5/6/8
|1/2/5/6/8/19
|1/2/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|○
|○
|CA対応
|○（3CC）
|○（2CC）
|○（2CC）
|au VoLTE
|○
|○
|○
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11n
（2.4GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：23メガ
／イン：8メガ
|リア：12＋12メガ
／イン：13メガ
|リア：23メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|3300mAh
|5000mAh
|4600mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|カラバリ
|ブラック
|ネイビーブラック、シルバー
|シルバー、グレー、ローズゴールド
|発売時期
|2017年6月
|2017年6月
|2016年12月
|HUAWEI P9
|HUAWEI Mate 9
|SAMURAI 極2
|メーカー
|ファーウェイ
|ファーウェイ
|FREETEL
|価格
|約5万円
|約6万円
|4万2984円
|ディスプレー
|5.2型液晶
|5.9型液晶
|5.7型有機EL
|画面解像度
|1080×1920ドット
|1080×1920ドット
|1440×2560ドット
|サイズ
|70.9×145
×6.95mm
|78.9×156.9
×7.9mm
|77.5×157.2
×7.2mm
|重量
|144g
|190g
|168g
|CPU
|HUAWEI Kirin 955
2.5GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
|HUAWEI Kirin 960
2.4GHz＋1.8GHz
（オクタコア）
|MediaTeK
Helio X20 MT6797
2.3GHz＋2GHz
＋1.4GHz（10コア）
|内蔵メモリー
|3GB
|4GB
|4GB
|内蔵ストレージ
|32GB
|64GB
|64GB
|外部メモリー
|microSDXC
（最大128GB）
|microSDXC
（最大256GB）
|×
|OS
|Android 6.0→7.0
|Android 7.0
|Android 6.0
（7.0予定）
|LTE対応バンド
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/19/20/26
/28/38/39/40
|1/2/3/4/5/7
/8/9/12/17/19/20
/25/26/28/29
/38/39/40/41
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/19/28
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/2/4/5/6/8/19
|1/2/4/5/6/8/19
|1/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|×
|○
|○
|CA対応
|○（2CC）
|○（3CC）
|○（2CC）
|au VoLTE
|×
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：12メガ×2
／イン：8メガ
|リア：12＋20メガ
／イン：8メガ
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|3000mAh
|4000mAh
|3400mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|○
|○
|SIM形状
|nanoSIM
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|USB端子
|Type-C
|Type-C
|Type-C
|カラバリ
|ミスティックシルバー、チタニウムグレー、レッド、ブルー
|シャンパンゴールド、ムーンライトシルバー、ブラック
|メタルシルバー
|発売時期
|2016年6月
|2016年12月
|2016年12月
|AXON 7
|
GRANBEAT
DP-CMX1
|BlackBerry KEYone
|メーカー
|ZTE
|オンキヨー
|BlackBerry
|価格
|5万9184円
|8万円台半ば
|6万9800円
|ディスプレー
|5.5型有機EL
|5型液晶
|4.5型
|画面解像度
|1440×2560ドット
|1080×1920ドット
|1080×1620ドット
|サイズ
|75×151.7
×7.9mm
|72×142.3
×11.9mm
|72.5×149.3
×9.4mm
|重量
|175g
|234g
|180g
|CPU
|Snapdragon 820
2.15GHz
（クアッドコア）
|Snapdragon 650
1.8GHz＋1.4GHz
（ヘキサコア）
|Snapdragon 625
2GHz
（オクタコア）
|内蔵メモリー
|4GB
|3GB
|3GB
|内蔵ストレージ
|64GB
|128GB
|32GB
|外部メモリー
|microSDXC
|microSDXC
（最大256GB）
|microSDXC
（最大2TB）
|OS
|Android 6.0→7.1
|Android 6.0
|Android 7.1
|LTE対応バンド
|1/3/8/19/28/41
|1/3/8/19/26
|1/2/3/4/5/7
/8/12/13/17/19/20
/28/29/30/
38/39/40/41
|（うちドコモ）
|1/3/19
|1/3/19
|1/3/19
|3G対応バンド
|1/6/8/19
|1/5/6/8/19
|1/2/4/5/6/8/19
|DSDS 4G＋3G
|○
|○
|×
|CA対応
|○（2CC）
|×
|○（2CC）
|au VoLTE
|×
|×
|×
|無線LAN
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|IEEE802.11ac
（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：20メガ
／イン：8メガ
|リア：16メガ
／イン：8メガ
|リア：12メガ
／イン：8メガ
|バッテリー容量
|3250mAh
|3000mAh
|3505mAh
|防水／防塵
|×／×
|×／×
|×／×
|指紋センサー
|○
|×
|○
|SIM形状
|nanoSIM×2
|nanoSIM×2
|nanoSIM
|USB端子
|Type-C
|microUSB
|Type-C
|カラバリ
|イオンゴールド、クオーツグレー
|発売時期
|2016年10月
|2017年2月
|2017年6月
|iPhone 7 Plus
|iPhone 7
|iPhone SE
|メーカー
|アップル
|価格
|9万2664円(32)
10万4544円(128)
11万6424円(256)
|7万8624円(32)
9万504円(128)
10万2384円(256)
|4万8384円(32)
6万264円(128)
|ディスプレー
|5.5型液晶
|4.7型液晶
|4型液晶
|画面解像度
|1080×1920ドット
|750×1334ドット
|640×1136ドット
|サイズ
|77.9×158.2
×7.3mm
|67.1×138.3
×7.1mm
|58.6×123.8
×7.6mm
|重量
|188g
|138g
|113g
|CPU
|A10
|A9
|内蔵ストレージ
|32/128/256GB
|32/128GB
|外部メモリー
|×
|OS
|iOS 10
|iOS 9→10
|LTE対応バンド
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/17/18/19/20/21/25/26/27
/28/29/30/38/39/40/41
|1/2/3/4/5/7
/8/12/17/18/19/20
/25/26/28
/38/39/40/41
|（うちドコモ）
|1/3/19/21
|1/3/19
|CA対応
|○（3CC）
|○（2CC）
|au VoLTE
|○
|無線LAN
|IEEE802.11ac（2.4／5GHz対応）
|カメラ画素数
|リア：12メガ×2
／イン：7メガ
|リア：12メガ
／イン：7メガ
|リア：12メガ
／イン：1.2メガ
|防水／防塵
|○／○
|×／×
|SIM形状
|nanoSIM
|カラバリ
|ローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック（128/256GBのみ）、PRODUCT RED（同）
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド
|発売時期
|2016年9月
|2016年3月