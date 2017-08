リコーの全天球カメラ「THETA SC」に初音ミクコラボモデルが登場！

「RICOH THETA SC Type HATSUNE MIKU」

illustration by KEI (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

リコーは8月8日、全天球カメラ「THETA SC」の限定モデルとして、初音ミクとコラボした「RICOH THETA SC Type HATSUNE MIKU」を発表した。価格は3万3939円(税別)。

特設ウェブサイトでの受注販売方式で、9月1日12時から10月31日12時までの期間限定で受注を行なう。発送時期は9月末頃からとなる。

THETA SCは2016年10月に発売されたTHETAシリーズの下位モデルで、上位モデル(THETA S)と比較してHDMI出力が省かれている。

初音ミク10周年を記念したモデルだ

illustration by fuzichoco (C) Crypton Future Media, Inc. www.piapro.net

初音ミク10周年を記念した製品で、本体がブルーグリーン塗装となっているほか、初音ミクの公式イラストが描かれている。

アプリはAndroid用とiOS用を用意

3D modeled by Mamama c ANGEL Project

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

機能面ではオリジナルシャッター音を採用するほか、撮影した360度画像を本機専用の編集アプリに取り込むことで、初音ミク(の3Dモデル)との合成ができる。

本製品にはシリアルナンバー入りのドックタグ型キーホルダーやABITAX製専用ケースも同梱。専用の化粧箱に入れられて発送される。

なお、同社は9月1日から幕張メッセで開催される「初音ミク『マジカルミライ 2017』」の同社ブースにて先行販売を行なう。3日間の会期で合計117台(39台×3日)販売するとのことだ。

