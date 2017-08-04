AMD「Ryzen Threadripper 1950X」、「Ryzen Threadripper 1920X」
夜間販売も決定！ 「Ryzen Threadripper」の予約受付が始まる
2017年08月04日 22時13分更新
8月10日(木) 22時に販売解禁を向かえるAMDのハイエンドCPU「Ryzen Threadripper」。秋葉原の複数ショップでは今日4日から予約受付がスタートしている。また、TSUKUMO eXでは夜間販売の告知も始まっている。
|「Ryzen Threadripper」の予約受け付けが一斉にスタート
予約がスタートしたのは「Ryzen Threadripper 1950X」(税抜14万5800円)、「Ryzen Threadripper 1920X」(税抜11万5800円)の2モデル。
さらに、X399チップセット採用の対応マザーボードの予約受け付けもスタート。一部のショップでは、ASRock「X399 Taichi」や「Fatal1ty X399 Professional Gaming」、MSI「X399 GAMING PRO CARBON AC」が予約可能だ。
|マザーボードの予約も一部モデルは可能だ
10日(木)は、22時から深夜販売も予定されている。マザーボードと合わせて購入すれば20万円オーバーの出費(Ryzen Threadripper 1950Xの場合)となるが、お盆突入前の秋葉原に熱心なAMDユーザーが集まるのだろうか。
なお、CPUの予約を行なっているのは7店舗。パソコンショップアーク、オリオスペック、ドスパラ パーツ館、パソコン工房秋葉原BUYMORE店、ツクモパソコン本店、ツクモDOS/Vパソコン館、TSUKUMO eX.となる。