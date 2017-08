有名プレーヤー登壇も！ 8月9月にKOF XIVと鉄拳7の講習会＆トーナメント開催

LEVEL∞ 格ゲー サマーバトル

ユニットコムは8月5日から、パソコン工房 AKIBA STARTUPのイベントスペースで、「THE KING OF FIGHTERS XIV」「鉄拳7」の有名プレーヤー、有名実況解説者を招いての店頭講習会とトーナメント「LEVEL∞ 格ゲー サマーバトル」を開催すると発表した。

イベントは、8月と9月に全6回開催。8月5日、9月2日、9月23日はTHE KING OF FIGHTERS XIV、8月19日、8月26日、9月9日は鉄拳7を使用する。全日とも13時から14時半までゲーム講習会、15時から17時までトーナメント大会(最大16名)となる。トーナメント大会の参加受付は当日13時より開始し、16人に達した時点で受付終了となる。

機材は、Core i7-7700K(4.2GHz)、GeForce GTX 1070を搭載する「iiyama LEVEL∞ C-Class」を使用。トーナメント大会優勝者には、ASUSのゲーミングデバイス「Cerberus Keyboard」「Cerberus Mouse」をプレゼントする。イベント詳細は特設ページを参照してほしい。

イベント概要

イベント名:LEVEL∞ 格ゲー サマーバトル

開催日程:8月5日、8月19日、8月26日、9月2日、9月9日、9月23日

会場:パソコン工房 AKIBA STARTUP 店舗内イベントスペース

住所:東京都千代田区外神田3丁目13-3

タイムスケジュール:13時~14時半 ゲーム大会、15時~17時 トーナメント大会

タイトルスケジュール・ゲスト

8月5日:THE KING OF FIGHTERS XIV、ゲスト つねさん

9月2日:THE KING OF FIGHTERS XIV、ゲスト キャベツさん

9月23日:THE KING OF FIGHTERS XIV、ゲスト 書記さん

8月19日:鉄拳7、ゲスト 近日公開

8月26日:鉄拳7、ゲスト 近日公開

9月9日:鉄拳7、ゲスト 近日公開

