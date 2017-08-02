デル、Precisionシリーズの20周年記念モデル

デルは8月1日、プロフェッショナル向けワークステーション「Dell Precision」の20周年を記念したモバイルワークステーション「Dell Precision 5520 20周年記念モデル」を発売した。価格は37万7978円から（送料込み）。
Dell Precisionシリーズは1997年の「Dell Precision 400 MT」から20年間販売されてきた製品ラインで、プロフェッショナルクリエイターのニーズに応じるカスタマイズが可能。新製品は同社の最小、最薄、最軽量ワークステーションとして限定販売される。外装はアルマイト加工の艶消しダークメタリックで、ディスプレーはタッチパネル式の3840×2160ドットのUHD。
また同社は「Precision 5820 タワー」「Precision 7820 タワー」「Precision7920 タワー」「Precision 7920 ラック」を10月3日に、デジタルクリエイター向けのタッチパネル式ディスプレー「Dell Canvas」を8月29日に発売する。
Precision 5820 タワー／Precision 7820 タワー／Precision7920 タワー／Precision 7920 ラックは、Xeonプロセッサー、Radeon ProまたはQuadroグラフィックカードなどで構成されるワークステーション製品。プロフェッショナル向けソフトウェアアプリケーションを対象としたISV認定を取得し、VRコンテンツの開発にも対応する。
また、メモリ交換におけるワークフローの中断を解消する独自技術「Dell Reliable Memory Technology（RMT）Pro」や、多様なハードウェア／ソフトウェアの組合せに対してパフォーマンスを最適化する「Dell Precision Optimizer (DPO)」も搭載。Precision 7920 ラックは2Uラックフォームファクターで提供される。
Dell Canvasは、デスクに対して水平になる3840×2160ドットの27インチUHDディスプレー。デジタルペンのほか、多様なメニューとショートカット操作ができるトーテムに対応する。
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