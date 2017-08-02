TwitterまたはFacebookで応募して映画鑑賞券やNew InspironをGet
Dell EMC、「スパイダーマン：ホームカミング」公開記念キャンペーン
2017年08月02日 18時00分更新
|「スパイダーマン：ホームカミング」公開記念Twitter＆Facebookキャンペーンを開催]
デルおよびEMCジャパンは8月1日、まもなく公開される「スパイダーマン：ホームカミング」上映記念として「Twitter＆Facebookキャンペーン」を実施した。
映画「スパイダーマン：ホームカミング」は、全てのコマがデルのプロフェッショナル向けワークステーション「Dell Precision」で制作、「Dell EMC PowerEdge」サーバーでレンダリング。ペタバイトの「Dell EMC ストレージ」が使われているほか、映画本編には「New Inspiron 15 7000 ゲーミング」や「XPS 13 2-in-1」も登場する。
キャンペーンは、Twitterでは@DellEMCJapanをフォローして、同アカウントツイートから気になったものを選んでリツイート。Facebookでは、Dell EMC Japan Facebookページのハッシュタグ「#DellEMCxSpiderman」が入ったキャンペーンポストの中から一番気になったものを選んで感想をコメント。
キャンペーンは8月7日23時59分まで。抽選で「スパイダーマン：ホームカミング」劇場鑑賞券を20組100名のほか、1名に「New Inspiron 15 7000 ゲーミングスパイダーマン：ホームカミング公開記念モデル」がプレゼントされる。