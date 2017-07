ネクソン、iOS／Androidで「LEGO クエスト & コレクト」配信開始

ネクソンは7月27日、スマートフォン向けRPG「LEGO クエスト & コレクト」の配信を開始した。基本プレイ無料で、アイテム課金制。

レゴブロックで作られた「ブリックワールド」を舞台に、世界を征服しようとする「マッドクリエイター」から魔法の力が宿る「マスターブリック」を奪い、平和を取り戻すためにキャラクターたちとクエストに挑むゲーム。

PvPや曜日ダンジョンなどのゲームモードに加えて、LEGOミニフィギュアコレクション、各テーマのセットに建物を建設する「ジオラマ」機能などのコンテンツも収録されている。

対応OSはiOS 9.0以降、Android 4.4以上。

LEGO QUEST AND COLLECT: LEGEND OF THE MASTER BRICK software © 2017 Nexon Korea Corporation.

LEGO, the LEGO logo, the brick and the knob configurations and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. © 2017 The LEGO Group. All Rights Reserved.

