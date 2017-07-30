【格安スマホまとめ】動画やSNSが使い放題のカウントフリーのサービス一覧を掲載

格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は大きなニュースがなかったので、最近話題になることが多い、SNSや動画サイトへのアクセスについて通信量をカウントしない、カウントフリー系のサービスについて一覧表にまとめた。また、料金表にもカウントフリーの項目を追加している。

LINEモバイルは上位プランでは、基本のサービス内容にLINEのほか、TwitterやFacebook、Instagramへのカウントフリー機能が付いてくる

カウントフリーは基本プランに含まれるケースと

オプションで用意されるケースの2パターン

SNSや動画配信サービスへのアクセスなど、あらかじめ対応したサイトへのデータ通信について、通信量としてカウントせず、使い放題になる「カウントフリー」。特定のサービスを優遇する点、機械的とは言えユーザーの通信データを参照する点など、違和感は若干ありつつも、格安SIMならではの要素として、対応例が増加している。

（税抜） 代表的なプラン 料金 対応サービス 基本

（データ／音声） オプション LINE

モバイル LINEフリープラン 月500円

／月1200円 ― LINE コミュニケーション

フリープラン（3GB） 月1100円

／月1690円 ― 上記＋Twitter、Facebook、Instagram MUSIC＋プラン 月1810円

／月2390円 ― 上記＋LINE MUSIC FREETEL 月1GBプラン 月499円

／月1199円 ― LINE、ポケモンGOなど 月3GBプラン 月900円

／月1600円 ― 上記＋Twitter、Facebook、Instagramなど BIGLOBE SIM 3ギガプラン（データ） 月900円 月980円 YouTube、AbemaTV、Spotify、radiko.jpなど 3ギガプラン（音声） 月1600円 月480円 Links

Mate 5GBプラン 月1500円

／月2100円 年内無料 対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど DTI SIM DTI見放題SIM 月2430円／― ― YouTube、Twitter

このカウントフリーは、基本サービスに含まれるタイプと、オプションとして用意されるタイプの2パターンがある。前者の代表例がLINEモバイル。最も安価な「LINEフリー」プラン（データSIM契約時に税抜月500円）でもLINEの基本サービスは無料、また月3GB以上の「コミュニケーションフリープラン」ではLINEに加え、Twitter、Facebook、Instagramもカウントフリーに。Instagramで写真をアップしまくる人にとっても魅力的だろう。FREETELも段階制プランと月1GBプランではLINEやポケモンGOなど、月3GB以上のプランではTwitter、Facebook、Instagramなどが追加される。

FREETELでは月3GB以上のプランで主要SNSがカウントフリーに

オプションで追加されるタイプでは、BIGLOBE SIMの「エンタメフリー・オプション」が人気。音声SIMでは税抜月480円、データSIMでは税抜月980円の追加で、YouTube、AbemaTVという人気動画サイトが見放題（動画の品質は最適化される）。さらにGoogle Play Music、Apple Music、Spotify、AWA、Amazon Musicといった主要音楽配信サイトにも対応する。さらに全国のAM／FMラジオ局の放送が聞ける「radiko.jp」が追加されるなど、今後の展開にも期待が持てる。

7月に始まったばかりの「LinksMate」にも注目。ゲーム会社の子企業によるサービスということもあり、多数の人気スマホゲームの通信がカウントフリーに。さらにAbemaTVやTwitter、Facebookにも対応している。なお、カウントフリーはオプションでの提供だが（税抜月500円）、年内は無料としている。

スマホゲーム好きに魅力のLinksMate

注意したいのは、対応サービスのすべての通信がカウントフリーではない可能性があるという点。たとえばSNSアプリでは基本サービスはカウントフリーでもビデオ電話は非対応というケースもある。各サービスの注意書きを詳しくチェックしたい。

OCN モバイル ONE BIGLOBE SIM 3ギガプラン IIJmio／BIC SIM

ミニマムスタートプラン 楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン 110MB/日

コース 3GB/月

コース タイプD タイプA 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円 初期費用 3665円 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 324円

／100MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円

／100MB 通信制御 ― ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時）

3日／

366MB

（低速時） ー カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTubeなど ― ー SMS

オプション ○

（129円） ○

（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ 有料 ×（BIC SIMは○） × 最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

LINEモバイル U-

mobile

データ専用 ダブルフィックス DMM

mobile

データSIMプラン 3GB DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB

／1GB等 制限時の

通信速度 200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 540円 1198円 734円

～972円 918円 907円 322円／

538円等 初期費用 3672円 3665円 3240円 3665円 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 540円／500MB

1080円／1GB

3240円／3GB 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

664円

／500MB

518円

／1GB※1 410円

／500MB

648円

／1GB 100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金 通信制御 条件非公表 条件

非公表 3日／

366MB

（低速時） 3日／

2GB ― カウント

フリー LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram ― ― 別プランあり LINEなど SMS

オプション ○

（129円） ◎

（標準） ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） 公衆Wi-Fi × ○ × × × 最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし

ニフティ

NifMo

3GBプラン nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo

シングルタイプ 3GB 3GB

プラン 0 SIM ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE 高速通信

通信量 月3GB 月3GB 月500MB

～5GB 月4GB 月3GB 月3GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円 初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 3240円 3240円 SIMサイズ 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 972円

／500MB

432円

／100MB

648円

／500MB

1080円

／1GB

500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 1日／

650MB 条件非公表 条件非公表 3日／

366MB

（低速時） ー 3日／

6GB カウント

フリー ― ― ― ― SMS

オプション ○

（162円） ○

（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi ○ × × × × × 最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス

（すべて税込）

OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM

ライトスタートプラン BIGLOBE SIM 170MB/日

コース 6GB/月

コース タイプD タイプA 6ギガ

プラン 12ギガ

プラン 通信網 Xi／FOMA au 4G LTE

（VoLTE） Xi／FOMA 高速通信

通信量 1日

170MB 月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB 制限時の

通信速度 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円 初期費用 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円 SIMサイズ 標準、microSIM、

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM、

nanoSIM 制限解除

オプション 540円

／1日

（当日中） 540円

／500MB 216円

／100MB 216円

／100MB 324円／100MB 通信制御 ― 3日／

366MB

（低速時） 3日／

6GB

（高速時） 3日／

366MB

（低速時） ― カウント

フリー 自社クラウドサービス等 ― ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど SMS

オプション ○（129円） ○

（151円） ◎

（標準） ○

（129円） 公衆Wi-Fi ○ ×（BIC SIMは○） ○ 最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし

b-mobile SIM 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile

PREMIUM

LTE使い放題プラン U-mobile

データ専用

5GB LinksMate

5GB 高速定額 おかわりSIM 通信網 Xi／FOMA 高速通信

通信量 無制限 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 月5GB 制限時の

通信速度 ― 200kbps 200kbps ― 128kbps 200kbps 月額料金 2138円 540～

1620円 1566円 2678円 1598円 1620円 初期費用 3240円 3665円 3665円 3672円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション ― 1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円

／100MB ― 324円

／100MB

540円

／500MB

864円

／1GB 216円

／100MB

1080円

／1GB 通信制御 ― 3日／

360MB

（低速時） ー 条件非公表 3日／

300MB

（低速時） カウント

フリー ― ― ― 対応ゲーム、Twitterなど SMS

オプション × ○

（140円） ○

（129円） ○

（162円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × ○ × 最低利用期間 なし なし なし なし（SIM削除に3240円）

DMM mobile

データSIMプラン DTI SIM

ネットつかい放題プラン イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB 5GB 8GB ドコモ

プラン au

プラン 通信網 Xi／FOMA au

4G LTE 高速通信

通信量 月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB 制限時の

通信速度 200kbps ― 200kbps 200kbps 200kbps 月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円 初期費用 3240円 3665円 3240円 3240円 3240円 SIMサイズ 標準、microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM 標準

microSIM

nanoSIM microSIM

nanoSIM 制限解除

オプション 216円／100MB

648円／500MB

518円／1GB※1 ― 518円

／1GB 162円／100MB 通信制御 3日／366MB

（低速時） 1～3GB

程度

／1～2日 3日／

366MB

（低速時） なし 3日／

6GB カウント

フリー ― 別プランあり ― ― SMS

オプション ○（162円） ○

（162円） ○

（151円） ○

（129円） ◎

（標準） 公衆Wi-Fi × × × × × 最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。

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