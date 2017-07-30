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格安SIM＆格安スマホの料金と最新動向まとめ第137回

【格安スマホまとめ】動画やSNSが使い放題のカウントフリーのサービス一覧を掲載

2017年07月30日 15時00分更新

文● オカモト／ASCII編集部

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　格安SIM、格安スマホ関連の1週間の動きをまとめてお届けしている本連載。先週は大きなニュースがなかったので、最近話題になることが多い、SNSや動画サイトへのアクセスについて通信量をカウントしない、カウントフリー系のサービスについて一覧表にまとめた。また、料金表にもカウントフリーの項目を追加している。

LINEモバイルは上位プランでは、基本のサービス内容にLINEのほか、TwitterやFacebook、Instagramへのカウントフリー機能が付いてくる

カウントフリーは基本プランに含まれるケースと
オプションで用意されるケースの2パターン

　SNSや動画配信サービスへのアクセスなど、あらかじめ対応したサイトへのデータ通信について、通信量としてカウントせず、使い放題になる「カウントフリー」。特定のサービスを優遇する点、機械的とは言えユーザーの通信データを参照する点など、違和感は若干ありつつも、格安SIMならではの要素として、対応例が増加している。

（税抜） 代表的なプラン 料金 対応サービス
基本
（データ／音声） 		オプション
LINE
モバイル 		LINEフリープラン 月500円
／月1200円 		LINE
コミュニケーション
フリープラン（3GB） 		月1100円
／月1690円 		上記＋Twitter、Facebook、Instagram
MUSIC＋プラン 月1810円
／月2390円 		上記＋LINE MUSIC
FREETEL 月1GBプラン 月499円
／月1199円 		LINE、ポケモンGOなど
月3GBプラン 月900円
／月1600円 		上記＋Twitter、Facebook、Instagramなど
BIGLOBE SIM 3ギガプラン（データ） 月900円 月980円 YouTube、AbemaTV、Spotify、radiko.jpなど
3ギガプラン（音声） 月1600円 月480円
Links
Mate 		5GBプラン 月1500円
／月2100円 		年内無料 対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど
DTI SIM DTI見放題SIM 月2430円／― YouTube、Twitter

　このカウントフリーは、基本サービスに含まれるタイプと、オプションとして用意されるタイプの2パターンがある。前者の代表例がLINEモバイル。最も安価な「LINEフリー」プラン（データSIM契約時に税抜月500円）でもLINEの基本サービスは無料、また月3GB以上の「コミュニケーションフリープラン」ではLINEに加え、Twitter、Facebook、Instagramもカウントフリーに。Instagramで写真をアップしまくる人にとっても魅力的だろう。FREETELも段階制プランと月1GBプランではLINEやポケモンGOなど、月3GB以上のプランではTwitter、Facebook、Instagramなどが追加される。

FREETELでは月3GB以上のプランで主要SNSがカウントフリーに

　オプションで追加されるタイプでは、BIGLOBE SIMの「エンタメフリー・オプション」が人気。音声SIMでは税抜月480円、データSIMでは税抜月980円の追加で、YouTube、AbemaTVという人気動画サイトが見放題（動画の品質は最適化される）。さらにGoogle Play Music、Apple Music、Spotify、AWA、Amazon Musicといった主要音楽配信サイトにも対応する。さらに全国のAM／FMラジオ局の放送が聞ける「radiko.jp」が追加されるなど、今後の展開にも期待が持てる。

BIGLOBEのSIMにオプションを追加すると、YouTubeとAbemaTVが見放題に

　7月に始まったばかりの「LinksMate」にも注目。ゲーム会社の子企業によるサービスということもあり、多数の人気スマホゲームの通信がカウントフリーに。さらにAbemaTVやTwitter、Facebookにも対応している。なお、カウントフリーはオプションでの提供だが（税抜月500円）、年内は無料としている。

スマホゲーム好きに魅力のLinksMate

　注意したいのは、対応サービスのすべての通信がカウントフリーではない可能性があるという点。たとえばSNSアプリでは基本サービスはカウントフリーでもビデオ電話は非対応というケースもある。各サービスの注意書きを詳しくチェックしたい。

すべての機能でカウントフリーになるわけではない点に注意。FREETELの場合は、下位プランではLINEでの音声のトークは対象外

月1000円前後の人気格安データ通信サービス（税込）
（音声通話付きのSIMは前回分をクリック

　 OCN モバイル ONE BIGLOBE SIM 3ギガプラン IIJmio／BIC SIM
ミニマムスタートプラン 		楽天モバイル データSIM 3.1GBプラン
110MB/日
コース 		3GB/月
コース 		タイプD タイプA
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日110MB 月3GB 月3GB 月3GB 月3GB 月3.1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 1188円 972円 972円 972円 972円
初期費用 3665円 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		324円
／100MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円
／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時）
3日／
366MB
（低速時）
カウント
フリー 		自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTubeなど
SMS
オプション
（129円）
（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
公衆Wi-Fi 有料 ×（BIC SIMは○） ×
最低利用期間 なし なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 LINEモバイル U-
mobile
データ専用 ダブルフィックス 		DMM
mobile
データSIMプラン 3GB 		DTI SIM 3GBデータプラン FREETEL SIM 使った分だけ安心プラン
LINEフリー コミュニケーションフリー 3GB
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		月1GB 月3GB 月1／3GB 月3GB 月3GB 月100MB
／1GB
制限時の
通信速度 		200kbps 128kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 540円 1198円 734円
～972円 		918円 907円 322円／
538円
初期費用 3672円 3665円 3240円 3665円 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円／500MB
1080円／1GB
3240円／3GB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
664円
／500MB
518円
／1GB※1 		410円
／500MB
648円
／1GB 		100MB、1GB、3GBなどと使用量に応じた料金
通信制御 条件非公表 条件
非公表 		3日／
366MB
（低速時） 		3日／
2GB
カウント
フリー 		LINE LINE、Twitter、Facebook、Instagram 別プランあり LINEなど
SMS
オプション
（129円）
（標準）
（162円）
（162円）
（162円）
（151円）
公衆Wi-Fi × × × ×
最低利用期間 なし なし 1ヵ月 なし なし
　 ニフティ
NifMo
3GBプラン 		nuroモバイル イオンモバイル データプラン 4GB mineo
シングルタイプ 3GB
3GB
プラン 		0 SIM ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
高速通信
通信量 		月3GB 月3GB 月500MB
～5GB 		月4GB 月3GB 月3GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 972円 972円 0～1728円 1058円 972円 972円
初期費用 3240円 3665円 3665円 3240円 3240円 3240円
SIMサイズ 標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		972円
／500MB
 432円
／100MB
648円
／500MB
1080円
／1GB
 500MBまで0円で100MBごとに＋108円、2～5GBは定額 518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 1日／
650MB 		条件非公表 条件非公表 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
カウント
フリー
SMS
オプション
（162円）
（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし なし なし

月1500～2000円台の人気格安データ通信サービス
（すべて税込）

　 OCN モバイル ONE IIJmio／BIC SIM
ライトスタートプラン 		BIGLOBE SIM
170MB/日
コース 		6GB/月
コース 		タイプD タイプA 6ギガ
プラン 		12ギガ
プラン
通信網 Xi／FOMA au 4G LTE
（VoLTE） 		Xi／FOMA
高速通信
通信量 		1日
170MB 		月6GB 月6GB 月6GB 月6GB 月12GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1490円 1566円 1641.6円 1641.6円 1566円 2916円
初期費用 3665円 3240円（BIC SIMは3229円） 3665円
SIMサイズ 標準、microSIM、
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM、
nanoSIM
制限解除
オプション 		540円
／1日
（当日中） 		540円
／500MB 		216円
／100MB 		216円
／100MB 		324円／100MB
通信制御 3日／
366MB
（低速時） 		3日／
6GB
（高速時） 3日／
366MB
（低速時）
カウント
フリー 		自社クラウドサービス等 ＋月1058円でYouTube、AbemaTVなど
SMS
オプション 		○（129円）
（151円）
（標準）
（129円）
公衆Wi-Fi ×（BIC SIMは○）
最低利用期間 なし 2ヵ月 2ヵ月 なし
　 b-mobile SIM 楽天モバイル データSIM 5GBプラン U-mobile
PREMIUM
LTE使い放題プラン 		U-mobile
データ専用
5GB 		LinksMate
5GB
高速定額 おかわりSIM
通信網 Xi／FOMA
高速通信
通信量 		無制限 月1～5GB 月5GB 無制限 月5GB 月5GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 128kbps 200kbps
月額料金 2138円 540～
1620円 		1566円 2678円 1598円 1620円
初期費用 3240円 3665円 3665円 3672円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		1GBまで月540円、1GBごとに＋270円 324円
／100MB 		324円
／100MB
540円
／500MB
864円
／1GB 		216円
／100MB
1080円
／1GB
通信制御 3日／
360MB
（低速時） 		条件非公表 3日／
300MB
（低速時）
カウント
フリー 		対応ゲーム、Twitterなど
SMS
オプション 		×
（140円）
（129円）
（162円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × ×
最低利用期間 なし なし なし なし（SIM削除に3240円）
　 DMM mobile
データSIMプラン 		DTI SIM
ネットつかい放題プラン 		イオンモバイル データ8GBプラン mineo シングルタイプ 6GB
5GB 8GB ドコモ
プラン 		au
プラン
通信網 Xi／FOMA au
4G LTE
高速通信
通信量 		月5GB 月8GB 無制限 月8GB 月6GB 月6GB
制限時の
通信速度 		200kbps 200kbps 200kbps 200kbps
月額料金 1306円 2138円 2376円 2138円 1706円 1706円
初期費用 3240円 3665円 3240円 3240円 3240円
SIMサイズ 標準、microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		標準
microSIM
nanoSIM 		microSIM
nanoSIM
制限解除
オプション 		216円／100MB
648円／500MB
518円／1GB※1 		518円
／1GB 		162円／100MB
通信制御 3日／366MB
（低速時） 		1～3GB
程度
／1～2日 		3日／
366MB
（低速時） 		なし 3日／
6GB
カウント
フリー 		別プランあり
SMS
オプション 		○（162円）
（162円）
（151円）
（129円）
（標準）
公衆Wi-Fi × × × × ×
最低利用期間 1ヵ月 なし なし なし なし

※1：518円／1GBの追加チャージのみ、購入当月のみの利用で繰り越し不可（他は3ヵ月後の末日まで利用可能）。繰り越し可能な1GBのチャージは1188円。


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